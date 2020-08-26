Сними своего питомца на видео и получи приз!

Друзья, мы объявляем видеоконкурс «Животные и гаджеты». К участию в нём приглашаются все желающие!

Для участия в конкурсе необходимо снять и прислать нам оригинальный видеоролик, в котором главными персонажами являются домашние животные и цифровая техника – смартфоны, планшеты, компьютеры… Цель – показать, что даже животные увлекаются «цифрой».

Загрузите ваш видеоролик на любой файлообменник (Google, Mail или Яндекс.Диск) и отправьте ссылку или сам ролик на электронную почту admin@kirovpravda.ru. Видеоролики принимаются до 7 сентября.

Затем с 8 по 14 сентября видеоролики, соответствующие цели конкурса, будут выставлены на голосование во «ВКонтакте» в группе © Вятка

Победители определятся по количеству проголосовавших.

Призы конкурса:

Победитель получит сертификат в магазин цифровой техники на сумму 3 тысячи рублей.

Второе место — сертификат на 2 тысячи рублей, третье – сертификат на 1 тысячу рублей.

Итоги объявим 14 сентября.