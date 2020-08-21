Советск: оказание медицинской помощи стало удобнее

Подразделение имеет отдельный вход, внутри обустроена комфортная зона ожидания для пациентов и сопровождающих. Оборудованы две смотровые, которые имеют всё необходимое медицинское оборудование. Рабочие места оснащены компьютерами с доступом в медицинскую информационную систему.

— Новые помещения полностью соответствуют санитарным правилам и нормам. Наши пациенты уже по достоинству оценили внешний вид и удобство отделения, — отметил главный врач Советской ЦРБ Павел Казаков.

Он также пояснил, что в подразделении имеется возможность для проведения экстренной ультразвуковой диагностики, а также реанимационных мероприятий. Кроме того, сейчас в непосредственной близости находится кабинет компьютерной томографии. А расположение в одном здании с хирургическим, реанимационным, гинекологическим и первичным сосудистым отделениями позволяет консультировать пациента на месте всем дежурным врачам. Таким образом, оказание медицинской помощи в экстренной, неотложной и плановой формах стало удобнее, причём в любое время суток.

Как рассказал министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, сейчас на базе Советской центральной районной больницы ведётся подготовка клинической базы для обучения медицинских кадров. Как напоминает пресс-центр правительства региона, в 2019 году было принято решение об открытии в Советске филиала Кировского медицинского колледжа.

— Центральная районная больница станет центром практической подготовки студентов, чтобы они уже на этапе обучения овладевали навыками быстрого и качественного оказания медицинской помощи в современных условиях, в соответствии с действующими порядками, стандартами и клиническими рекомендациями, — сообщил министр.

Как подчёркивал ранее губернатор Кировской области Игорь Васильев, в регионе идёт активное восстановление системы среднего профессионального образования в сфере здравоохранения, чтобы как можно больше молодых людей шли учиться на фельдшеров и медсестёр, оставались жить и работать на малой родине, создавали здесь семьи.

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