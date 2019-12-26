Состоялось торжественное закрытие Года театра в Кировской области

Праздник начался с официальной части. Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко поздравил собравшихся, подчеркнув, что правительство уделяет большое внимание развитию театра в регионе. Доказательство тому – цифры: только в этом году в области прошло около 4,5 тысяч театральных мероприятий, которые посетили почти 300 тысяч человек.

– С 2017 года в регионе с большим успехом реализуется федеральный проект «Театр – детям», в рамках которого театры получили средства на обновление оборудования, репертуара и организацию гастролей. Не случайно нашему ТЮЗу вручили высокую награду – премию правительства РФ за лучшую постановку по произведениям российских классиков. Желаю вам дальнейших творческих успехов, – заявил вице-губернатор.

Более подробно об успехах рассказал директор театра на Спасской Владимир Грибанов. По его словам, прошедший год запомнится театралам многими яркими событиями. В первую очередь, это марафон «Российский театр – XXI век. Новый взгляд» – 8 форумов для 85 регионов страны, множество профессиональных мастерских, семинаров, совещаний и творческих встреч, где обсуждались самые насущные проблемы искусства и делились секретами мастерства лучшие театральные деятели. Также в «шорт-лист» самых значимых попали презентация кировских театров вице-премьеру России Ольге Голодец в Нижнем Новгороде, Всероссийский театральный фестиваль-лаборатория спектаклей для детей «Вятка – город детства», областной театральный конкурс «Удача года» и гастроли кировских театров в рамках федеральной программы «Большие гастроли».

– Помимо этого драмтеатром установлена памятная доска, посвященная художественному руководителю театра, заслуженному деятелю искусств, лауреату государственной премии Евгению Степанцеву, – сказал Владимир Грибанов.

(Евгений Степанцев проработал в кировской «драме» более 30 лет и поставил больше сотни спектаклей, в том числе по произведениям вятских писателей. Многие из его работ удостоились всероссийских и международных наград – М.Б.).

Упомянул директор ТЮЗа и о том, что в текущем году Союз театральных деятелей страны подготовил проект концепции развития театрального дела в России до 2030 года. Проект уже вынесен на обсуждение общественности и после сбора откликов будет направлен правительству РФ. Среди задач, поставленных в рамках концепции на грядущее десятилетие, – повышение доступности театров путём введения льготных билетов, активная пропаганда театрального искусства и постановка пьес современных российских авторов. Также в концепции говорится о необходимости развития новых театральных форм – социальном, инклюзивном, этнографическом и других театрах, находящихся вне традиционных жанровых ниш. Отдельное внимание уделяется «бэби-театрам» для малышей от 1 до 3 лет и «школьным походам», которые до сих пор нередко являются навязанными.

После поздравлений зрителям представили спектакль под названием «Год театра. Век театра. Жизнь театра», режиссером-постановщиком которого стал Евгений Ланцов. На сцену вышли коллективы всех театров Кирова – кукольного, который показывает маленькому человеку, как устроен большой мир, ТЮЗа – театра поисков и экспериментов и драматического – «хранителя традиций». Зрителям представили волшебный номер с «еврейской музыкой», светящимися картинами и огромными ожившими куклами, «театральный словарь» от Виктора Пелевина и рассказали о театральной жизни глазами разных поколений – из 19-го столетия в 21-й век. «Традиция – это не поклонение пеплу, а поддержание живого огня», – сказал один из великих. И носители театральных традиций – аксакалы театра, люди, отдающие ему свое сердце, свою жизнь, хранящие в себе историю. Об этом же – и сам год театра на Вятке.

Из рассказов о театральной жизни в спектакле «Год театра. Век театра. Жизнь театра»

Эта история произошла в 1996-м году. Утром в квартире помощницы режиссера спектакля «Выходили бабки замуж» раздается звонок, и требовательный голос народной артистки Тамары Ветко заявляет: «Люся, не паникуй! Я в травмпункте. Скажи, пусть принесут костыли. А режиссеру передай, чтобы на мою роль никого не вводили. Играть буду я».

Травмпункт находился через дорогу, поэтому костыли доставили быстро. И вот накладывают гипс, а Тамара Ивановна требует: делайте потоньше, иначе валенок на ногу не налезет. Врачи переглядываются – ну бедная бабушка, в валенках, лето, конец августа. А она возмущается: «Да вы что, у меня послезавтра премьера, а я там в валенках играю». И вот день премьеры. А режиссер мизансцены пересмотрел, чтобы ей поменьше вставать. Тамара Ивановна поёт свою частушку, не удерживается, вскакивает и идет в пляс, приставным таким галопом, прямо в гипсе. Ничто не смогло остановить народную артистку, даже перелом.