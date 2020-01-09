Сотрудницу библиотеки, пропавшую в Рождество, волонтеры нашли погибшей

Весь Кирово-Чепецк взбудоражила новость о пропавшей женщине.

Новогодние каникулы не обошлись без происшествий. Так, в Рождество в Кирово-Чепецке было объявлено об исчезновении 68-летней женщины. Людмилу Николаевну знали многие. Она работала в библиотеке, имела педагогическое образование.

В ее поисках участвовало полгорода, местная полиция, прибыли экипажи организации «Лиза Алерт» из Кирова. Поиски продолжались ночью и днем.

В результате поисковая работа завершилась вчера, 8 января. Женщину нашли. К сожалению, она погибла.

Обстоятельства случившегося правоохранители и волонтеры не разглашают.

Фото: vk.com/lizaalert_kirov