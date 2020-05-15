«Сохранить жизни и здоровье паломников, а также их близких»

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 8 по 14 мая.

Вторая половина мая для Вятки – традиционно время подготовки к Великорецкому крестному ходу. Однако в этом году при организации пути на Великую приходится учитывать эпидемиологическую ситуацию в стране и регионе…

Крестный ход — 2020

Возможность проведения хода обсуждалась на этой неделе участниками кировского оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в областном правительстве.

При этом руководитель Управления Роспотребнадзора по Кировской области Елизавета Белоусова отметила, что в настоящее время регион находится на первом этапе снятия ограничительных мер, поэтому проведение массовых мероприятий не допускается.

— Порядок проведения крестного хода не позволяет обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических условий, — сказала Елизавета Аркадьевна. — Это широкий контакт паломников из разных регионов, массовое скопление людей без возможности соблюдения дистанции, отсутствие условий для соблюдения правил личной гигиены и условий для питания и отдыха. Кроме того, согласно постановлению правительства, граждане из других субъектов, прибывающие в регион, должны быть изолированы на 14 дней, что исключает их участие в ходе. Поэтому Управление предлагает провести Великорецкий крестный ход исключительно с участием духовенства, с возможностью онлайн-трансляции для населения.

Свою позицию по проведению хода на заседании оперативного штаба высказал митрополит Вятский и Слободской Марк. Он отметил, что для обеспечения безопасности прихожан богослужения в Великорецком предлагается провести под открытым небом.

— При этом 5, 6 и 7 июня богослужения в селе будут проходить на улице, икона также будет находиться на улице. Она будет перевозиться из Трифонова монастыря в Великорецкое на автомобиле, в сопровождении духовенства, — отметил митрополит.

Также он призвал ответственно отнестись к рекомендациям Роспотребнадзора, чтобы сохранить здоровье и жизнь не только самих паломников, но и их близких.

Глава региона Игорь Васильев в ходе заседания штаба подчеркнул, что все православные праздники этой весной прошли без очного присутствия верующих, и это сыграло свою положительную роль.

— Мы увидели, что люди слышат о важности вынужденных ограничений, что помогает нам идти к ослаблению режима. Сейчас мы также призываем людей к тому, чтобы они не принимали участие в Великорецком крестном ходе в связи с угрозой, которая сейчас сохраняется, — подчеркнул Игорь Васильев.

Общее число выздоровевших — 452 человека

По данным министерства здравоохранения Кировской области на вчерашнее утро, лабораториями региона проведено свыше 1800 исследований, обследованы на COVID-19 более 1200 человек. За сутки выявлен 21 случай заражения коронавирусом.

Все пациенты взяты под медицинское наблюдение. В условиях инфекционных госпиталей заболевшим организовано необходимое лечение. Состояние пациентов преимущественно удовлетворительное.

Общее число заражений коронавирусом в Кировской области составляет 944 случая. За весь период наблюдения в регионе проведено более 76000 исследований на COVID-19. Тестирование на инфекцию нового типа прошли 60403 человека.

За сутки из инфекционных госпиталей выписаны ещё 49 пациентов с выздоровлением. Таким образом, на 14 мая общее число выздоровевших в регионе составило 452 человека.

Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 4805 человек, в том числе 577 детей. Заболевших среди них нет.

Снятие ограничений — в несколько этапов

В области продолжают действовать ограничения, связанные с противодействием коронавирусной инфекции. Однако некоторые из них постепенно снимаются. Так, на этой неделе в регионе возобновилась работа ряда предприятий торговли непродовольственными товарами с ограничением площади торговых залов не более 400 метров. Такие торговые точки должны иметь отдельный вход и соблюдать ограничение числа покупателей, одновременно находящихся в магазине.

Возобновили работу открытые рынки, а также стали возможны занятия спортом на открытом воздухе, прогулки по улице (но пока не более двух человек вместе) и за исключением мест массового пребывания людей и детских площадок.

По словам главы региона, такой режим продлится до 19 мая. Далее еженедельно будет проводиться анализ ситуации и обсуждаться возможность перехода на следующий этап функционирования экономики в условиях пандемии.

— При сохранении положительной динамики с 19 по 26 мая мы сможем возобновить торговлю непродовольственными товарами в объектах площадью до 800 квадратных метров. Возможна работа отдельных образовательных организаций, — сказал Игорь Васильев. — Ещё через неделю мы будем обсуждать переход на третий этап, когда смогут начать работу, при условии социального дистанцирования, все предприятия сферы услуг и торговли, общепита, образовательные учреждения, гостиницы.

Как особо отметил губернатор, крайне важно, чтобы на всех этапах соблюдать режим самоизоляции продолжали люди старше 65 лет, а также лица с хроническими заболеваниями. В транспорте, в общественных местах необходимо соблюдать меры профилактики распространения заболевания, на предприятиях должен сохраняться масочный режим, проводиться дезинфекция.

Когда завершится учебный год в кировских школах…

Появились новости и относительно окончания учебного года в вятских школах. Как напоминает пресс-центр правительства региона, ученики находятся на дистанционном обучении с 13 апреля. Как сообщила министр образования Кировской области Ольга Рысева, на сегодняшний день определены даты завершения учебного года. Для 1-8 классов он закончится 29 мая при пятидневке и 30 мая при шестидневке. 9-11 классы закончат обучение 5 июня.

— Ежегодно на базе школ организуются лагеря с дневным пребыванием. В сложившейся в настоящее время санитарно-эпидемиологической ситуации открывать в начале июня пришкольные лагеря с очным посещением детей считаем прежде-временным. Начинать работу лагерей на базе школ целесообразно не ранее 15 июня при условии выполнения всех необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий, — подчеркнула Ольга Рысева.

…и как будут работать загородные лагеря

Также в ходе заседания оперативного штаба в Кирове обсуждалась возможность открытия загородных детских лагерей. Как отметила Ольга Рысева, начало смен в них будет возможно при строгом соблюдении правил.

Важный момент: дети будут приниматься в лагерь только при наличии справки об эпид-окружении. Аналогичные требования применят и ко всем сотрудникам: перед началом работы они должны будут пройти обязательные карантинные мероприятия. В течение смены не будет допускаться посещение детей родителями, а также выезд детей на мероприятия за пределы лагеря. Штат должен быть укомплектован медперсоналом. Готовность лагерей будет определяться межведомственной комиссией по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодёжи на территории Кировской области.