Социалка передана на баланс региона

Выполнение федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» (1997-2018г.г.), которая реализовывалась, в том числе и на территории Кировской области, принесло для нашего региона исключительно положительные результаты.

Помимо полного и абсолютно безопасного уничтожения долгое время хранившегося на вятской земле смертоносного химического оружия, были построены 24 здания и сооружения социально-бытового назначения на общую сумму более 2 миллиардов рублей! Какая еще программа внесла такой весомый вклад в развитие инфраструктуры области? На создание социальных объектов направлялось до 10 % стоимости возводимого объекта по хранению и уничтожению химического оружия.

Кратко напомним, что в Оричевском районе построены: поликлиника и две школы, котельные, километры теплосетей, линий газопроводов и водоводов, очистные сооружения и полигон твердых бытовых отходов, автодороги… Средства были направлены и на развитие Котельничского района. К слову сказать, в других регионах страны, где возведено еще 6 объектов по уничтожению химического оружия, для соседних районов деньги на социалку не выделялись нигде. Только для того района, в котором располагается объект по УХО.

Так вот, в г. Котельниче по программе химразоружения были построены поликлинический консультативно–диагностический центр и жизненно необходимый городу водовод. Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры проводилось с 1998 по 2013 год строго в соответствии с перечнем, согласованным с региональными органами власти. По их просьбе в районном центре Оричи и пгт. Мирный помимо прочего были возведены шесть многоквартиных домов, в которых получили благоустроенное жилье отставные военные, учителя, врачи и другие граждане.

В 2015 году на объекте по уничтожению химического оружия «Марадыковский» был уничтожен последний химический боеприпас, а в конце 2018 года завершилась и вся российская программа по уничтожению химического оружия в целом. В настоящее время коллектив объекта приводит все имущество в гарантированно безопасное состояние и готовит к передаче инвестору. Социальная инфраструктура, которая строилась в первоочередном порядке, также первой передана на баланс органов региональной власти. На начало 2020 года весь комплекс вышеперечисленных 24 зданий и сооружений перешел в собственность муниципальной и государственной власти Кировской области. Предварительно была проделана огромная работа по подготовке документации и приведению в надлежащее состояние объектов передачи. И с этой задачей военные справились, как всегда, блестяще.

В конце февраля 2020 г. были подписаны необходимые акты приёма-передачи между Федеральным управлением по безопасному хранению и уничтожению химического оружия с одной стороны, правительством Кировской области, органами власти муниципальных образований Оричевского, Котельничского районов и другими структурами с другой. Начальник объекта «Марадыковский» Волков А.А. вручил символический ключ главному врачу Оричевской ЦРБ Семенченко А. В. от 11 квартир дома № 50 в пгт. Оричи по ул. Свободы, выделенных для проживания медицинского персонала. Жилье из ведомственного перешло в категорию государственного, и теперь квартиры, занимаемые врачами и средним медицинским персоналом, могут быть оформлены ими в собственность.

Главврач районной больницы выразил искреннюю благодарность Федеральному управлению не только за этот широкий жест, но и за развитие здравоохранения района в целом. Он также отметил, что новейший поликлинический консультативно-диагностический центр, построенный военными в 2007 году, прошел проверку временем, все оборудование функционирует без серьезных сбоев, возведенные корпуса стоят как новые. Центр по праву считается одним из лучших в Кировской области.

К слову, на баланс региона передан и магистральный газопровод до пгт. Мирный. Это снимает все препятствия для продолжения его строительства до г. Котельнича.

После передачи социнфраструктуры Федеральное управление сосредоточит усилия на подготовке к передаче корпусов объекта по уничтожению химического оружия новому владельцу. Это будет происходить (и уже происходит) по мере их готовности. Полностью объектом «Марадыковский» новый инвестор овладеет в 2022 году.

Наша справка: Объект «Марадыковский» построен и введен в эксплуатацию в сентябре 2006 г. Через 9 лет в октябре 2015 г. здесь полностью и безопасно были уничтожены около 6,9 тысячи тонн боевых отравляющих веществ, снаряженных в 40 822 авиационных химических боеприпаса. Это 17,24 % всех запасов ОВ, имевшихся в Российской Федерации.

Во время работ по уничтожению химического оружия на объекте «Марадыковский» были заняты до 2000 сотрудников, в большинстве местные жители. Он является градообразующим предприятием в пгт Мирный.

С 2019 года на объекте «Марадыковский» реализуется новая не менее важная государственная подпрограмма «Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического оружия в Российской Федерации» (ЛПД).

Петр Павлов