Спасибо за то, что делаете мир чуточку лучше…

В мероприятии принял участие глава региона Игорь Васильев.

В шестнадцатый раз проводился в области конкурс «Женщина года». Он призван поддержать женские общественно значимые инициативы, направленные на сохранение духовно-нравственных и семейных ценностей. И, конечно, поощрить профессионалов своего дела, активистов, практически ежедневно делающих наш мир чуточку лучше.

– Рад приветствовать самых успешных, самых активных и самых талантливых женщин Кировской области, – обращаясь к собравшимся в зале, сказал губернатор Игорь Васильев. – Сегодня без женского участия не обходится ни деловая, ни общественная, ни политическая жизнь. Каждая из вас независимо от места работы, вносит достойный вклад в развитие региона. Не случайно конкурс «Женщина года» уже стал традиционным и из года в год доказывает, что нет ни одной сферы деятельности, которой бы с успехом не овладели женщины. Вы замечательные матери, оберегающие своих детей и семью, вы – компетентные руководители на предприятиях и в организациях, в органах власти. Вы способны защищать свою родину и обеспечивать правопорядок, достигать больших высот в науке, искусстве, спорте, общественной деятельности. Позвольте же выразить вам свою признательность за то, что своими делами, своими достижениями и успехами вы делаете этот мир и нашу жизнь лучше и добрее. Пожелаю вам удачи, оптимизма и задора. Чтобы было больше радости и удовлетворения от совершения добрых дел.

Наступивший 2020 год – это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому в рамках подготовки к празднику «Союз женщин России» проводит всероссийскую патриотическую акцию «Женское лицо Победы», посвящённую в том числе и 110-летию со дня рождения великой русской женщины, легендарной лётчицы, Героя Советского Союза Валентины Гризодубовой. Учреждена памятная медаль имени этой легендарной женщины. И первой в области эту почётную награду глава региона вручил жительнице блокадного Ленинграда, а ныне кировчанке, ветерану труда Татьяне Ивановне

Кармазиной.

Победители – в 13 номинациях

– Уважаемые боевые подруги. Почему такое обращение? Но мы же постоянно говорим: вся наша жизнь в труде и в борьбе. И вы всегда не просто рядом – вы в первых рядах, – подчеркнул глава Законодательного собрания области Владимир Бакин. – За свою жизнь мне пришлось поработать в различных трудовых коллективах, в том числе и в таких, где по численности состава преобладали женщины. И хотел бы заметить, что нет надёжнее сотрудников, чем женщины. Им можно поручить любое, порой даже совсем непростое дело – я имею в виду налоговую службу. И они всё выполнят хорошо и достойно. В преддверии 8 Марта позвольте поздравить вас и в вашем лице коллективы, которые вы представляете,

с этим замечательным весенним праздником. Пожелать здоровья, семейного благополучия, любви и счастья…

Конкурс «Женщина года – 2019»… Победителей и лауреатов выбирали в минувшем году в тринадцати номинациях. Более ста шестидесяти заявок на участие поступили из 36 муниципальных образований области. При этом номинации были самые разные, и среди них «Служение людям» – за деятельность в сфере социальной защиты населения, «Достижения в воспитании детей», где звание присуждают активным многодетным матерям, «Возрождение духовности», в которой чествуют работников культуры и искусства.

Когда успех обеспечен

– Пусть меня простят мужчины, но я скажу прямо: самое прекрасное в жизни начинается с женщины, – вручая награды победителям номинации «Возрождение духовности», заметила министр культуры Кировской области Татьяна Мазур. – Этому способствуют и наши улыбки, и наши добрые сердца. Именно мы занимаемся духовным возрождением. И очень приятно видеть, что сегодня в зале много представителей сферы культуры. Впрочем, не важно, где вы работаете. Важно иное: если за дело берётся женщина, можно не сомневаться: это дело в надёжных и крепких руках. И успех ему обеспечен.

И пожелания здоровья

Лауреатов номинации «Успех в сельском хозяйстве» награждал заместитель председателя правительства региона, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков:

– Все мы с вами чем-то гордимся – своим селом, своим районом или своим городом. Гордимся и результатами своего труда. Я представляю сельское хозяйство и потому должен отметить, что мы гордимся теми успехами, которые есть в агропромышленном комплексе. Для сравнения: в своё время в области был создан клуб доярок-«четырёхтысячниц». Он объединял тех передовых работниц, которые получали по 4000 кг молока от коровы. Сегодня в области среднегодовой надой на одну корову составляет почти

8000 кг, а шестнадцать хозяйств превысили планку молочной продуктивности в 9000… Конечно, это очень хорошая работа, нас заслуженно хвалят в СМИ, хвалят на федеральном уровне. И в этих успехах опять же значительную роль играют наши женщины-профессионалы, которым приходится многое брать на себя. Сегодня мне приятно поздравить милых дам с замечательным праздником и пожелать здоровья – дороже здоровья ничего нет…

За доброе сердце

Выбрали в конкурсе и тех, кто заслужил звание «Доброе сердце». Оно присуждается женщинам-общественницам, внёсшим вклад в поддержку семьи, материнства и детства. В номинации «Преодоление» были отмечены те, кто, несмотря на ограниченные возможности здоровья, добился успехов в жизни, а также матери, воспитывающие детей-инвалидов. Наградили и «муз милосердия» – женщин, для которых не бывает чужих детей. И, конечно, не были забыты женщины, добившиеся успеха в своей профессиональной деятельности – на государственной службе, в образовании, здравоохранении, предпринимательстве.

«Женское лицо Победы». Слово после награждения

Татьяна Ивановна Кармазина родилась в Ленинграде. Пережила блокаду. Окончила Ленинградский санитарно-­гигиенический медицинский институт. Работала врачом-­гигиенистом. Ветеран труда, председатель Кировской городской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда»:

– По своему малолетству самый страшный период блокады я не помню: когда началась вой­

на, мне был всего годик с небольшим. Потом мне рассказывали, что пережившим первую блокадную зиму было уже ничего не страшно. Привыкли постепенно к бомбёжкам, привыкли к артобстрелам. Но главное – весной город вскопал грядки. Раскопали под них всю прибрежную зону, цветники около Исаакиевского собора, Марсово поле, Лебяжью канавку, Летний сад.

А кто-­то и прямо во дворах поднял землю под посадку, используя каждый свободный клочок… Выдали и семена – картошку, морковку, брюкву, редиску.

А ещё памятки, как надо выращивать зелень и овощи.

Моя мама упорно противилась эвакуации, все же в конце июля 42­го мы вынуждены были оставить родной Ленинград. Жили в деревне, у родственников.

А когда прорвали блокаду и пустили первый поезд, за нами приехал папа и перевёз семью в Тихвин. Там, в двухэтажном деревянном доме, мы и встретили конец войны.

Два с половиной года мне было, когда мы уехали из Ленинграда в эвакуацию. И в памяти о блокаде остались только отдельные звуки: вой сирены, стук метронома. Впрочем, возможно, это уже накладка, послевоенные впечатления…

Фото Александра ПАПЫРИНА