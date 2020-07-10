Спектр медицинской помощи расширится

Детская поликлиника больницы № 5 продолжает оснащаться по национальному проекту «Здравоохранение». Кабинеты врачей-специалистов медучреждения оборудовали аппаратом УЗИ экспертного класса, рефрактометром и лор-комбайном.

Такое серьёзное укрепление лечебно-диагностической базы, по словам главного врача городской больницы № 5 Согомона Аракеляна, позволит расширить спектр медицинской помощи детскому населению, оказываемой в амбулаторных условиях.

ЛОР-комбайн

— Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» мы получили возможность оснас-тить нашу детскую поликлинику дорогостоящим оборудованием и внедрить в работу новые виды обследования и лечения, — отметил Согомон Аракелян. — Так, ЛОР-комбайн — это совершенно новое для нашей детской поликлиники оборудование. Комплекс позволяет удобно и без боли проводить детям удаление серной пробки, аспирацию носовых ходов и придаточных пазух носа, распыление лекарств, промывание миндалин, лечения аденоидных вегетаций. Всё это даёт возможность на месте организовать необходимое лечение при широком спектре лор-заболеваний и выполнять малоинвазивные манипуляции, при которых ранее наши маленькие пациенты направлялись в детскую областную больницу.

Рефрактометр

Поступивший в рамках программы развития детского здравоохранения рефрактометр позволяет за считанные минуты провести обследование детей на близорукость, дальнозоркость, а также своевременно выявить прогрессирующее течение заболеваний глаз и принять меры для лечения.

Аппарат УЗИ

А вот аппарат УЗИ стал третьим в арсенале медучреждения. Новое оборудование установлено в блоке здорового ребёнка и предназначено для проведения диагностики различных заболеваний любых органов у детей, в том числе у новорождённых.

Врач ультразвуковой диагностики, заведующая детской поликлиникой городской больницы № 5 Юлия Усатинова рассказала, что поступивший по национальному проекту «Здравоохранение» аппарат отличается от имеющегося оборудования более высоким разрешением и контрастностью, благодаря чему повышается точность постановки диагноза.

— Новый аппарат УЗИ переносной. Это позволяет использовать его не только в стенах медицинского учреждения, но и в выездных осмотрах, что расширяет возможности в организации качественной медицинской помощи маломобильным пациентам, — пояснила специалист.

Важно

Как сообщил министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, в рамках национального проекта «Здравоохранение» дорогостоящим оборудованием будут оснащаться также и учреждения здравоохранения в районах.

— В 2020 году по программе развития детского здравоохранения запланирована закупка более 30 единиц медицинского оборудования, 20 единиц уже поступило, — подчеркнул Андрей Черняев.

Первый зампред правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов напомнил, что развитию детского здравоохранения в регионе уделяется повышенное внимание. Так, в конце июня в Детский диагностический центр поступил новый компьютерный томограф для качественной и своевременной диагностики заболеваний.