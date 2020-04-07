Список 140 организаций Кировской области, возобновляющие работу с 6 апреля

Со вчерашнего дня системообразующие предприятия региона могут работать при строгом соблюдении санитарных мер и защите работников. Перечень организаций сформирован министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области с учётом предложений налоговой службы, Кировстата, министерства финансов и отраслевых органов исполнительной власти.

В соответствии с протоколом от 03.04.2020 № 206­02­02­прот межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики Кировской области в список вошли:

Растениеводство, животноводство, охота, сельское хозяйство и предоставление соответствующих услуг в этих областях

ЗАО племенной завод «Октябрьский»

ЗАО «Агрофирма Среднеивкино»

ЗАО «Заречье»

ООО «Советская Агрофирма»

СПК (колхоз) «Красное Знамя»

СПК «Имени Кирова»

ОАО «Племзавод «Пижанский»

СПК колхоз «Большевик»

Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность

ООО «Сорвижи – Лес»

ООО «Лес»

АО «Майсклес»

ООО «Лузский ЛЗК»

ИП Александров С.Л.

Производство пищевых продуктов

ООО «Агропромышленный холдинг «Дороничи»

АО «Булочно­кондитерский комбинат»

АО «Кирово­Чепецкий хлебокомбинат»

ЗАО «Кировский молочный комбинат»

ОАО «Янтарь»

ОАО «Вожгальский маслодельно­сыродельный завод»

ОАО «Городской молочный завод»

ОАО «Кировский хладокомбинат»

ОАО «Производственный холдинг «Здрава»

ООО «Галактика Вятка»

ООО «Сладкая Слобода»

Производство напитков

АО по производству пива и безалкогольных напитков «Вятич»

ОАО «Уржумский спиртоводочный завод»

Производство одежды

ООО «Клевер»

ООО «Эйс»

Производство кожи и изделий из кожи

ООО «Вахруши­Литобувь»

ООО ПФ «Лель»

ООО «Вахруши­Юфть»

ООО «Имэкс»

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения

АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат»

АО «Красный Якорь»

ООО «Мурашинский фанерный завод»

ООО «Вятский фанерный комбинат»

ООО «Демьяновский завод ДВП»

ООО «Жешартский ЛПК»

ООО «Лестехснаб Плюс»

ООО «Хольц Хаус»

ООО «Стройлес»

Производство бумаги и бумажных изделий

ООО «Кировпейпер»

Производство химических веществ и химических продуктов

ООО «Кирово­Чепецкий завод «Агрохимикат»

ООО «Галополимер Кирово­Чепецк»

Филиал АО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»

ООО «Кировский биохимический завод»

ООО «ПСК «Буртехнологии»

ООО «МиКо»

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях

АО «Кировская фармацевтическая фабрика»

ООО «Нанолек»

АО «АВВА РУС»

АО «АЛСИ Фарма»

ООО «Омутнинская научная опытно­промышленная база»

ЗАО «Научно­производственное предприятие «Фармакс»

ООО «Агровет»

Производство резиновых и пластмассовых изделий

АО «Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож»

ООО «Вымпел­М»

ООО «Производственный комплекс «Киров Тайр»

ООО Производственно­коммерческое предприятие «Мито»

ООО «ЛИТОН»

Производство прочей неметаллической минеральной продукции

АО «Кировский сельский строительный комбинат»

ОАО «Кирово­Чепецкий кирпичный завод»

Производство металлургическое

АО «Омутнинский металлургический завод»

ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов»

АО «Вятка»

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования

АО «Завод «Сельмаш»

АО «Ново­Вятка»

АО «Кировское машиностроительное предприятие»

ООО «Молот­Оружие»

ПАО «Кировский завод «Маяк»

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий

АО «Научно­производственное предприятие «Знак»

Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов

АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»

ОАО «Вэлконт»

ОАО «Веста»

АО «Кирскабель»

ООО «Кировский завод электромагнитов «Димал»

АО «Электропривод»

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки

АО «Котельничский механический завод»

АО «Слободской машиностроительный завод»

ООО «Эпотос­К»

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

ООО «Дизель­С»

Производство прочих транспортных средств и оборудования

АО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК»

АО «Кировский машзавод 1 Мая»

Производство мебели

ООО «Икеа индастри Вятка»

ООО «Мебелофф»

ООО «МЦ 5 Групп»

Производство прочих готовых изделий

ОАО «Весна»

ООО «СФ «Белка­Фаворит»

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха

Кировское линейное производственное управление магистральных газопроводов – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

Вятское линейное производственное управление магистральных газопроводов – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»

АО «Газпром газораспределение Киров»

ООО «Газпром межрегионгаз Киров»

ООО «Газэнергосеть Киров»

Кировский район Пермского ПМЭС – филиала ПАО «ФСК ЕЭС»

Филиал ПАО «Т Плюс»

Филиал «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»

АО «Горэлектросеть»

Кировский филиал АО «Энерго­ сбыТ Плюс»

ОАО «Коммунэнерго»

Забор, очистка и распределение воды

МУП «Водоканал»

ООО «ВКХ г. Слободского»

ООО «ВВКС» г. Кирово­Чепецка

МУП «Водоканал» г. Кирово­Чепецка

Сбор отходов

АО «Куприт»

ООО «Кировчермет»

ООО «КДУ­3»

Строительство зданий

ООО «Кировспецмонтаж»

ООО «Мастер Плюс»

ООО Специализированный застройщик «Железно»

ООО «Фирма Маяковская»

ООО «Вяткастройсервис»

ООО «УКС ВМП «АВИТЕК»

Строительство инженерных сооружений

АО «Гордормостстрой»

Кировское областное государственное предприятие «Вятские автомобильные дороги»

ООО «Строительное управление­43»

ООО «Гидроэлектромонтаж»

Оптовая торговля, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

ООО ТК «Аспект­Сети»

ООО «Алтай­Сервис»

ИП Плёнкин Андрей Анатольевич

ИП Шкляева Анна Валентиновна

ООО «Чепецкнефтепродукт»

Розничная торговля, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

ООО «Торговый дом «Вятушка»

ООО «РОКСЭТ­С»

ООО «ВЕГА»

ООО «КИРОВ­СИТИ»

Слободское районное потребительское общество

Белохолуницкое районное потребительское общество

Вятскополянское районное потребительское общество

ИП Гузаиров Руслан Ринатович

ИП Кислицын Данил Анатольевич

Кировский областной союз потребительских обществ и организации, входящие в его состав

Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта

АО «Автотранспортное предприятие»

ОАО «КПАТ»

АО «Аэропорт Победилово»

Деятельность почтовой связи общего пользования

Управление федеральной почтовой связи Кировской области – филиал АО «Почта России»

Деятельность в сфере телекоммуникаций

Филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Кировский областной радиотелевизионный передающий центр»

Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях

ООО Институт по изысканиям и проектированию объектов строительства и инфраструктуры «Кировводпроект»

Научные исследования и разработки

АО «Научно­исследовательский институт средств вычислительной техники»

Деятельность в области здравоохранения

ФГБУ «Российский медицинский научно­производственный центр «Росплазма» Федерального медико­ биологического агентства»

Деятельность общественных организаций

Кировский филиал ПАО «Ростелеком»