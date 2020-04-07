Список 140 организаций Кировской области, возобновляющие работу с 6 апреля

Со вчерашнего дня системообразующие предприятия региона могут работать при строгом соблюдении санитарных мер и защите работников. Перечень организаций сформирован министерством экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области с учётом предложений налоговой службы, Кировстата, министерства финансов и отраслевых органов исполнительной власти.
В соответствии с протоколом от 03.04.2020 № 2060202прот межведомственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики Кировской области в список вошли:
Растениеводство, животноводство, охота, сельское хозяйство и предоставление соответствующих услуг в этих областях
ЗАО племенной завод «Октябрьский»
ЗАО «Агрофирма Среднеивкино»
ЗАО «Заречье»
ООО «Советская Агрофирма»
СПК (колхоз) «Красное Знамя»
СПК «Имени Кирова»
ОАО «Племзавод «Пижанский»
СПК колхоз «Большевик»
Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность
ООО «Сорвижи – Лес»
ООО «Лес»
АО «Майсклес»
ООО «Лузский ЛЗК»
ИП Александров С.Л.
Производство пищевых продуктов
ООО «Агропромышленный холдинг «Дороничи»
АО «Булочнокондитерский комбинат»
АО «КировоЧепецкий хлебокомбинат»
ЗАО «Кировский молочный комбинат»
ОАО «Янтарь»
ОАО «Вожгальский маслодельносыродельный завод»
ОАО «Городской молочный завод»
ОАО «Кировский хладокомбинат»
ОАО «Производственный холдинг «Здрава»
ООО «Галактика Вятка»
ООО «Сладкая Слобода»
Производство напитков
АО по производству пива и безалкогольных напитков «Вятич»
ОАО «Уржумский спиртоводочный завод»
Производство одежды
ООО «Клевер»
ООО «Эйс»
Производство кожи и изделий из кожи
ООО «ВахрушиЛитобувь»
ООО ПФ «Лель»
ООО «ВахрушиЮфть»
ООО «Имэкс»
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
АО «Нововятский лесоперерабатывающий комбинат»
АО «Красный Якорь»
ООО «Мурашинский фанерный завод»
ООО «Вятский фанерный комбинат»
ООО «Демьяновский завод ДВП»
ООО «Жешартский ЛПК»
ООО «Лестехснаб Плюс»
ООО «Хольц Хаус»
ООО «Стройлес»
Производство бумаги и бумажных изделий
ООО «Кировпейпер»
Производство химических веществ и химических продуктов
ООО «КировоЧепецкий завод «Агрохимикат»
ООО «Галополимер КировоЧепецк»
Филиал АО «Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ»
ООО «Кировский биохимический завод»
ООО «ПСК «Буртехнологии»
ООО «МиКо»
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
АО «Кировская фармацевтическая фабрика»
ООО «Нанолек»
АО «АВВА РУС»
АО «АЛСИ Фарма»
ООО «Омутнинская научная опытнопромышленная база»
ЗАО «Научнопроизводственное предприятие «Фармакс»
ООО «Агровет»
Производство резиновых и пластмассовых изделий
АО «Кировский ордена Отечественной войны I степени комбинат искусственных кож»
ООО «ВымпелМ»
ООО «Производственный комплекс «Киров Тайр»
ООО Производственнокоммерческое предприятие «Мито»
ООО «ЛИТОН»
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
АО «Кировский сельский строительный комбинат»
ОАО «КировоЧепецкий кирпичный завод»
Производство металлургическое
АО «Омутнинский металлургический завод»
ОАО «Кировский завод по обработке цветных металлов»
АО «Вятка»
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
АО «Завод «Сельмаш»
АО «НовоВятка»
АО «Кировское машиностроительное предприятие»
ООО «МолотОружие»
ПАО «Кировский завод «Маяк»
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
АО «Научнопроизводственное предприятие «Знак»
Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов
АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»
ОАО «Вэлконт»
ОАО «Веста»
АО «Кирскабель»
ООО «Кировский завод электромагнитов «Димал»
АО «Электропривод»
Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
АО «Котельничский механический завод»
АО «Слободской машиностроительный завод»
ООО «ЭпотосК»
Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
ООО «ДизельС»
Производство прочих транспортных средств и оборудования
АО «Вятское машиностроительное предприятие «АВИТЕК»
АО «Кировский машзавод 1 Мая»
Производство мебели
ООО «Икеа индастри Вятка»
ООО «Мебелофф»
ООО «МЦ 5 Групп»
Производство прочих готовых изделий
ОАО «Весна»
ООО «СФ «БелкаФаворит»
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха
Кировское линейное производственное управление магистральных газопроводов – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
Вятское линейное производственное управление магистральных газопроводов – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород»
АО «Газпром газораспределение Киров»
ООО «Газпром межрегионгаз Киров»
ООО «Газэнергосеть Киров»
Кировский район Пермского ПМЭС – филиала ПАО «ФСК ЕЭС»
Филиал ПАО «Т Плюс»
Филиал «Кировэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
АО «Горэлектросеть»
Кировский филиал АО «Энерго сбыТ Плюс»
ОАО «Коммунэнерго»
Забор, очистка и распределение воды
МУП «Водоканал»
ООО «ВКХ г. Слободского»
ООО «ВВКС» г. КировоЧепецка
МУП «Водоканал» г. КировоЧепецка
Сбор отходов
АО «Куприт»
ООО «Кировчермет»
ООО «КДУ3»
Строительство зданий
ООО «Кировспецмонтаж»
ООО «Мастер Плюс»
ООО Специализированный застройщик «Железно»
ООО «Фирма Маяковская»
ООО «Вяткастройсервис»
ООО «УКС ВМП «АВИТЕК»
Строительство инженерных сооружений
АО «Гордормостстрой»
Кировское областное государственное предприятие «Вятские автомобильные дороги»
ООО «Строительное управление43»
ООО «Гидроэлектромонтаж»
Оптовая торговля, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
ООО ТК «АспектСети»
ООО «АлтайСервис»
ИП Плёнкин Андрей Анатольевич
ИП Шкляева Анна Валентиновна
ООО «Чепецкнефтепродукт»
Розничная торговля, кроме розничной торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
ООО «Торговый дом «Вятушка»
ООО «РОКСЭТС»
ООО «ВЕГА»
ООО «КИРОВСИТИ»
Слободское районное потребительское общество
Белохолуницкое районное потребительское общество
Вятскополянское районное потребительское общество
ИП Гузаиров Руслан Ринатович
ИП Кислицын Данил Анатольевич
Кировский областной союз потребительских обществ и организации, входящие в его состав
Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта
АО «Автотранспортное предприятие»
ОАО «КПАТ»
АО «Аэропорт Победилово»
Деятельность почтовой связи общего пользования
Управление федеральной почтовой связи Кировской области – филиал АО «Почта России»
Деятельность в сфере телекоммуникаций
Филиал ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» «Кировский областной радиотелевизионный передающий центр»
Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
ООО Институт по изысканиям и проектированию объектов строительства и инфраструктуры «Кировводпроект»
Научные исследования и разработки
АО «Научноисследовательский институт средств вычислительной техники»
Деятельность в области здравоохранения
ФГБУ «Российский медицинский научнопроизводственный центр «Росплазма» Федерального медико биологического агентства»
Деятельность общественных организаций
Кировский филиал ПАО «Ростелеком»