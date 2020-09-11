СПК «Красное знамя»: есть чем гордиться

Объединив усилия

Прямо в поле Игорь Васильев ещё раз обговорил с региональным министром сельского хозяйства и продовольствия Алексеем Котлячковым, ректором сельхозакадемии Еленой Симбирских, руководителем хозяйства Владимиром Шулаевым концепцию развития сельского хозяйства, приоритет в которой закреплён за молочным животноводством. Но, чтобы достичь поставленных задач, следует, как подчеркнул губернатор, объединить подготовку кадров, науку, технологии, позволяющие повышать урожайность и продуктивность дойного стада. Глава региона сделал акцент на необходимости увеличить в сельхозакадемии набор по целевому направлению. Что, в принципе, уже сделано. Ректор академии пояснила, что приём целевиков в этом году не только увеличен, но и был даже конкурс среди этой категории абитуриентов. А в среднем по академии он составил 4,5 человека на место.

Учится в академии и молодёжь из «Красного знамени». Председатель хозяйства доволен ребятами, которые, будучи в родном хозяйстве на практике, попросили продлить её до середины сентября. «Важно, чтобы студенты проходили летнюю практику именно в хозяйствах, на полях и фермах», – сказал Владимир Леонидович.

Как пояснил Алексей Котлячков, впервые в этом году перед уходом студентов на практику с ними и руководителями хозяйств провели онлайн-встречу, чтобы предоставить возможность высказать свои пожелания обеим сторонам. Повторную – по результатам практики – проведут позднее.

Но кроме подготовки кадров нужны новые научные подходы. В данном случае к заготовке кормов, поскольку кормовая база, по словам Алексея Алексеевича, это не только объёмы, но и хорошее качество. И в этом опять же помогает сельхозакадемия.

Рапс – настоящее богатство

Говоря в целом о ходе уборочной кампании, Алексей Котлячков проинформировал, что её темпы в этом году на 20 процентов выше прошлогодних, а отходов (воды и мусора) меньше. Поэтому при прежней урожайности в закромах будет больше зерна.

«Понимаю, что в наших условиях работать аграриям непросто: то засуха, то дожди, – сказал губернатор. – В связи с пандемией коронавируса сократилось и федеральное финансирование отрасли. Но тем не менее нужно ежегодно предусматривать выделение средств на обновление техники. На этом поле налицо результат объединения современной техники с её высокой производительностью, квалифицированных кадров, селекции, применения удобрений». К слову, по весне их внесено было в почву в полтора раза больше прежнего.

Говоря о рапсе, Алексей Котлячков отметил, что его засевается с каждым годом всё больше. По мнению Владимира Шулаева, эта культура – настоящее богатство. Её семечки в хозяйстве перерабатывают в масло, которое продают за хорошие деньги. Оставшийся жмых идёт на корм скоту. Владимир Леонидович уверен, что он даёт животным энергию и увеличивает надои.

Правда, не все сорта районированы, и больше сеют импортные, поскольку, как заметил Алексей Котлячков, рапсом в области раньше всерьёз не занимались. Но в этом году в СПК «поэкспериментировали» с несколькими отечественными сортами, которые дали урожайность выше импортных.

Говоря о плюсах рапса, остановились ещё на одном его свойстве, которого нет у других растений: он убивает сорняки. После него поля остаются чистыми и дают хорошие урожаи зерновых. Мощная корневая система рапса уходит далеко вглубь, разбивая плотность земли, что способствует поступлению влаги и воздуха.

Подводя итоги совещания в поле, все его участники отметили, что, несмотря на хорошие заработки, строительство жилья, а в СПК «Красное знамя» оно идёт постоянно, число сельских жителей снижается. «Нужны дороги. Будут дороги, и люди останутся на селе», – высказался Владимир Шулаев. Он поблагодарил губернатора, который поспособствовал выделению средств на строительство дороги в Кумёнах. Сейчас до школы ребята добираются по асфальту. О необходимости дороги Владимир Шулаев, будучи не один созыв депутатом ОЗС, постоянно говорил на заседаниях. Но отклик получил не у своих коллег-депутатов, а у главы региона. И сейчас с гордостью продемонстрировал результат.

Чистокровки, не терпящие халатности

Не без гордости представили губернатору ещё одно достижение СПК – единственную в регионе современную козоферму, рассчитанную на 2300 дойных коз. Но к этому показателю планируют подойти к 2022 году, и тогда козоводческий комплекс станет одним из крупнейших в стране. Сейчас в основном корпусе содержатся 800 коз зааненской швейцарской породы. Все чистокровки, 198 козочек до года приобретены летом в Ленинградской области у племзавода «Приневское». А в целом на ферме – свыше полутора тысяч животных.

Как отметили в ходе знакомства с новым комплексом, козоводство, ранее забытое, набирает обороты. Как считают сотрудники фермы, дело в пользе козьего молока. Оно – целый кладезь здоровья и для детей, и для пожилых людей. Учитывая противоаллергические свойства козьего молока, им можно заменять даже материнское.

Но козы в отличие от коров очень требовательны в уходе. Как пояснил председатель сельхозпредприятия Владимир Шулаев, несмотря на его большой опыт работы в молочном животноводстве, науку козоводства приходится постоянно изучать. Эти животные не прощают ошибок ни ветеринарам, ни животноводам, любое изменение в микроклимате или корме снижает надои молока. Поэтому здесь строго следят за чистотой – козы белоснежные, сено под ногами свежее. Едят привередливые козочки только сено высокого качества и концентраты. Никакого силоса и сенажа, потому что из козьего молока делают сыры. «Чтобы получить высококачественные вкусные сыры, мы не имеем права давать козам кислые корма. Теряем на удое, но выигрываем на качестве», – пояснил Владимир Леонидович.

Валовой надой молока на козоферме составил 266 тысяч тонн при среднем надое на козу 530 кг. Это с учётом того, что 80 процентов дойного стада – молодые козочки. Удалось посмотреть, как они ходят на дойку. Одновременно в доильном зале, пройдя регистрацию по чипу, 72 козы размещаются каждая в свой отсек. Процесс очень быстрый. Козы спрыгивают, когда открываются шлюзы, получив свою «зарплату» – вкусняшки.

В ближайшее время в СПК будет доставлена из-за границы ещё одна партия коз. Сейчас они находятся на карантине.

Для гурманов, и не только

На сыродельне предприятия выпускают сыры трёх видов, которые особенно ценят столичные гурманы. Кумёнские сыры хорошо известны в Москве. Молодые, не требующие выдержки; ждущие своего созревания около двух месяцев; и те, что попадают на прилавки магазинов только после двухлетнего созревания. В ассортименте козье молоко разной жирности и в разных упаковках, творог, йогурты.

«Не важно, какой твёрдости сыр, важно, из какого молока он сделан, и какую пользу приносит людям. Мы убедились сегодня, что весь процесс производства – от получения сырого молока, его немедленного охлаждения в танкерах перед перевозкой до варки в стерильных условиях самого продукта – не вызывает сомнений. Такой сыр подойдёт не только взрослому потребителю, но и детям. Особенно тем, кто страдает аллергическими заболеваниями. Рад, что такое современное производство с соблюдением всех требований ветеринарии находится на территории нашего региона. А по мере его расширения будут увеличиваться и рабочие места, и заработная плата сотрудников», – подытожил Игорь Васильев.

Фото Александра Папырина