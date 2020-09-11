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СПК «Красное знамя»: есть чем гордиться

Губернатор Игорь Васильев посетил Кумёнский район, где побывал на уборке рапса, поскольку для выполнения довольно амбициозной задачи поднять надои молока до миллиона тонн нужна качественная кормовая база.

Марина Стяжкина Власть, Выбор редакции, Новости, Слайдер

Объединив усилия

Прямо в поле Игорь Васильев ещё раз обговорил с региональным министром сельского хозяйства и продовольствия Алексеем Котлячковым, ректором сельхозакадемии Еленой Симбирских, руководителем хозяйства Владимиром Шулаевым концепцию развития сельского хозяйства, приоритет в которой закреплён за молочным животноводством. Но, чтобы достичь поставленных задач, следует, как подчеркнул губернатор, объединить подготовку кадров, науку, технологии, позволяющие повышать урожайность и продуктивность дойного стада. Глава региона сделал акцент на необходимости увеличить в сельхозакадемии набор по целевому направлению. Что, в принципе, уже сделано. Ректор академии пояснила, что приём целевиков в этом году не только увеличен, но и был даже конкурс среди этой категории абитуриентов. А в среднем по академии он составил 4,5 человека на место.

Учится в академии и молодёжь из «Красного знамени». Председатель хозяйства доволен ребятами, которые, будучи в родном хозяйстве на практике, попросили продлить её до середины сентября. «Важно, чтобы студенты проходили летнюю практику именно в хозяйствах, на полях и фермах», – сказал Владимир Леонидович.

Как пояснил Алексей Котлячков, впервые в этом году перед уходом студентов на практику с ними и руководителями хозяйств провели онлайн-встречу, чтобы предоставить возможность высказать свои пожелания обеим сторонам. Повторную – по результатам практики – проведут позднее.

Но кроме подготовки кадров нужны новые научные подходы. В данном случае к заготовке кормов, поскольку кормовая база, по словам Алексея Алексеевича, это не только объёмы, но и хорошее качество. И в этом опять же помогает сельхозакадемия.

Рапс – настоящее богатство

Говоря в целом о ходе уборочной кампании, Алексей Котлячков проинформировал, что её темпы в этом году на 20 процентов выше прошлогодних, а отходов (воды и мусора) меньше. Поэтому при прежней урожайности в закромах будет больше зерна.

«Понимаю, что в наших условиях работать аграриям непросто: то засуха, то дожди, – сказал губернатор. – В связи с пандемией коронавируса сократилось и федеральное финансирование отрасли. Но тем не менее нужно ежегодно предусматривать выделение средств на обновление техники. На этом поле налицо результат объединения современной техники с её высокой производительностью, квалифицированных кадров, селекции, применения удобрений». К слову, по весне их внесено было в почву в полтора раза больше прежнего.

Говоря о рапсе, Алексей Котлячков отметил, что его засевается с каждым годом всё больше. По мнению Владимира Шулаева, эта культура – настоящее богатство. Её семечки в хозяйстве перерабатывают в масло, которое продают за хорошие деньги. Оставшийся жмых идёт на корм скоту. Владимир Леонидович уверен, что он даёт животным энергию и увеличивает надои.
Правда, не все сорта районированы, и больше сеют импортные, поскольку, как заметил Алексей Котлячков, рапсом в области раньше всерьёз не занимались. Но в этом году в СПК «поэкспериментировали» с несколькими отечественными сортами, которые дали урожайность выше импортных.

Говоря о плюсах рапса, остановились ещё на одном его свойстве, которого нет у других растений: он убивает сорняки. После него поля остаются чистыми и дают хорошие урожаи зерновых. Мощная корневая система рапса уходит далеко вглубь, разбивая плотность земли, что способствует поступлению влаги и воздуха.

Подводя итоги совещания в поле, все его участники отметили, что, несмотря на хорошие заработки, строительство жилья, а в СПК «Красное знамя» оно идёт постоянно, число сельских жителей снижается. «Нужны дороги. Будут дороги, и люди останутся на селе», – высказался Владимир Шулаев. Он поблагодарил губернатора, который поспособствовал выделению средств на строительство дороги в Кумёнах. Сейчас до школы ребята добираются по асфальту. О необходимости дороги Владимир Шулаев, будучи не один созыв депутатом ОЗС, постоянно говорил на заседаниях. Но отклик получил не у своих коллег-депутатов, а у главы региона. И сейчас с гордостью продемонстрировал результат.

Чистокровки, не терпящие халатности

СПК «Красное знамя»: есть чем гордиться

Не без гордости представили губернатору ещё одно достижение СПК – единственную в регионе современную козоферму, рассчитанную на 2300 дойных коз. Но к этому показателю планируют подойти к 2022 году, и тогда козоводческий комплекс станет одним из крупнейших в стране. Сейчас в основном корпусе содержатся 800 коз зааненской швейцарской породы. Все чистокровки, 198 козочек до года приобретены летом в Ленинградской области у племзавода «Приневское». А в целом на ферме – свыше полутора тысяч животных.

Как отметили в ходе знакомства с новым комплексом, козоводство, ранее забытое, набирает обороты. Как считают сотрудники фермы, дело в пользе козьего молока. Оно – целый кладезь здоровья и для детей, и для пожилых людей. Учитывая противоаллергические свойства козьего молока, им можно заменять даже материнское.

Но козы в отличие от коров очень требовательны в уходе. Как пояснил председатель сельхозпредприятия Владимир Шулаев, несмотря на его большой опыт работы в молочном животноводстве, науку козоводства приходится постоянно изучать. Эти животные не прощают ошибок ни ветеринарам, ни животноводам, любое изменение в микроклимате или корме снижает надои молока. Поэтому здесь строго следят за чистотой – козы белоснежные, сено под ногами свежее. Едят привередливые козочки только сено высокого качества и концентраты. Никакого силоса и сенажа, потому что из козьего молока делают сыры. «Чтобы получить высококачественные вкусные сыры, мы не имеем права давать козам кислые корма. Теряем на удое, но выигрываем на качестве», – пояснил Владимир Леонидович.

Валовой надой молока на козоферме составил 266 тысяч тонн при среднем надое на козу 530 кг. Это с учётом того, что 80 процентов дойного стада – молодые козочки. Удалось посмотреть, как они ходят на дойку. Одновременно в доильном зале, пройдя регистрацию по чипу, 72 козы размещаются каждая в свой отсек. Процесс очень быстрый. Козы спрыгивают, когда открываются шлюзы, получив свою «зарплату» – вкусняшки.

В ближайшее время в СПК будет доставлена из-за границы ещё одна партия коз. Сейчас они находятся на карантине.

Для гурманов, и не только

На сыродельне предприятия выпускают сыры трёх видов, которые особенно ценят столичные гурманы. Кумёнские сыры хорошо известны в Москве. Молодые, не требующие выдержки; ждущие своего созревания около двух месяцев; и те, что попадают на прилавки магазинов только после двухлетнего созревания. В ассортименте козье молоко разной жирности и в разных упаковках, творог, йогурты.

«Не важно, какой твёрдости сыр, важно, из какого молока он сделан, и какую пользу приносит людям. Мы убедились сегодня, что весь процесс производства – от получения сырого молока, его немедленного охлаждения в танкерах перед перевозкой до варки в стерильных условиях самого продукта – не вызывает сомнений. Такой сыр подойдёт не только взрослому потребителю, но и детям. Особенно тем, кто страдает аллергическими заболеваниями. Рад, что такое современное производство с соблюдением всех требований ветеринарии находится на территории нашего региона. А по мере его расширения будут увеличиваться и рабочие места, и заработная плата сотрудников», – подытожил Игорь Васильев.

Фото Александра Папырина

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Марина Стяжкина

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