Срок сельхозкредита можно продлить

В частности, заёмщики-сельхозтоваропроизводители имеют право после 1 сентября 2019 года продлить срок ранее предоставленного льготного кредита на строительство тепличных комплексов, мясохладобоен, пунктов по приёмке и переработке свиней. Также можно продлить кредит на приобретение оборудования и специализированного транспорта. При этом срок кредитования с учётом такого продления не может превышать 12 лет.

Сегодня наш разговор на эту тему – с заместителем председателя правительства Кировской области, министром сельского хозяйства и продовольствия А.А. Котлячковым.

– Алексей Алексеевич, насколько востребовано льготное кредитование у аграриев? Интересна ли практика возмещения недополученных доходов самим банкам, работающим на территории Кировской области?

– Льготное кредитование – это востребованная мера государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. Она стимулирует развитие инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе области. Возмещение кредитной организации недополученных доходов происходит напрямую из федерального бюджета в размере ключевой ставки Банка России и является источником дохода. На территории Кировской области активно реализуют механизм льготного кредитования три банка. Это АО «Россельхозбанк», ПАО «Сбербанк России» и Банк ВТБ. Кредитные договоры с заёмщиками заключаются уполномоченными банками по мере получения одобрения от Минсельхоза России.

– Какова ситуация на сегодняшний день?

– Минсельхоз России начал приём реестров потенциальных заёмщиков, претендующих на получение льготных краткосрочных и льготных инвестиционных кредитов с 20 января 2020 года. На данный момент министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области получило от уполномоченных банков реестры потенциальных заёмщиков, претендующих на получение льготных краткосрочных кредитов сроком до 1 года с 89 заявками от сельхозтоваропроизводителей и организаций АПК. Они согласованы и направлены в Минсельхоз России для получения одобрения. Объём кредитных средств составил более полутора миллиардов рублей.

– На какие цели?

– Льготные краткосрочные кредиты выдаются на приобретение горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта сельскохозяйственной техники и оборудования, минеральных удобрений, средств защиты растений, семян, посадочного материала, инвентаря и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ. Также кредиты предоставляются на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных, закупку зерна для мукомольно-крупяной и хлебопекарной промышленности, приобретение молока-сырья и другое.

Кроме того, сельскохозяйственными товаропроизводителями Кировской области в уполномоченные банки направлены 12 заявок на получение льготных инвестиционных кредитов. Их общая сумма составила более 164 миллионов рублей. Это заявки на приобретение техники и оборудования, на строительство (реконструкцию, модернизацию) объектов сельского хозяйства, на приобретение племенных животных.

– Как вы оцениваете введение нового правила, по которому срок кредита можно продлить? Готовы ли банки пойти на это?

– Вообще срок предоставления льготных инвестиционных кредитов составляет от 2 до 15 лет и зависит от цели кредита. Так, на приобретение техники срок кредитования находится в границах от 2 до 5 лет. На строительство (реконструкцию, модернизацию) объектов сельского хозяйства – от 5 до 15 лет.

Действительно, с 1 сентября 2019 года заёмщик может продлить срок ранее предоставленного льготного кредита на строительство тепличных комплексов, мясохладобоен, пунктов по приёмке и переработке свиней, на приобретение оборудования и специализированного транспорта. При этом срок кредитования с учётом такого продления не может превышать 12 лет.

Инициатива на продление срока кредитования исходит от заёмщика. Уполномоченный банк в соответствии с правилами и процедурами проведёт проверку финансовой устойчивости заёмщика и примет решение о продлении срока кредитования либо об отказе. Посмотрим, насколько это будет востребовано участниками рынка.

– В чём заключается работа регионального министерства при осуществлении этой господдержки сельхозтоваропроизводителей?

– Министерство сельского хозяйства и продовольствия Кировской области формирует прогноз потребности в субсидиях на очередной финансовый год. Мы устанавливаем долю малых форм хозяйствования в плане льготного кредитования, максимальный размер кредита на одного заёмщика по льготному краткосрочному кредитованию, определяем приоритетные направления в плане льготного кредитования.

Кроме того, министерство подтверждает соответствие направлений целевого использования льготных краткосрочных кредитов и льготных инвестиционных кредитов целевым индикаторам. Они важны при реализации государственной программы развития агропромышленного комплекса Кировской области. В этом году выданные кредиты также будут способствовать росту сельхозпроизводства и улучшению жизни селян.