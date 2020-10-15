Стало известно, когда кировчане столкнутся с первым снегопадом

Синоптики сообщили, что уже в ближайшие выходные в Кирове выпадет снег.

Ещё накануне в субботу будет солнечно с прояснениями, а уже в воскресенье выпадут осадки. Но, так как температура воздуха будет всё же «плюсовой», то, скорее всего, снег будет сразу таять и на дорогах кирова будет грязно.

В пятницу, 16 октября, в Кирове ожидается довольно тёплый для этого времени года день: +11 градусов Цельсия. Возможен небольшой дождь.

В субботу, 17 октября, значительно похолодает. Столбики термометров покажут всего +4 градуса Цельсия. Но будет довольно солнечно и без осадков.

А вот в воскресенье, 18 октября, как мы уже говорили, выпадет снег. При этом похолодает ещё на один градус. +3 градуса Цельсия, снег, что ещё надо, чтобы автомобилисты заранее позаботились о смене летней резины на зимнюю?

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