Стартовал масштабный сбор подписей

3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, в области был объявлен сбор подписей за присвоение г. Кирову почётного звания «Город трудовой доблести»

Это произошло на открытии в Вятской торгово-промышленной палате межведомственной выставки «Эвакуация оборонных предприятий в г. Киров в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». Проект подготовлен в рамках празднования 75-летия Победы и направлен на увековечение памяти тружеников тыла, ковавших победу в тылу.

Открывая выставку, губернатор Игорь Васильев отметил, что наш город являлся своего рода центром ближнего тыла, что подтверждают документальные экспонаты выставки.

– Тяжелейшие испытания выпали на долю наших дедов и отцов, но им удалось отстоять мирное небо над головой. И я уверен, что сохранение исторической памяти о тех страшных событиях и подвиге старшего поколения послужит гарантом мира на земле, – сказал Игорь Владимирович. – С начала войны в Киров было эвакуировано 117 промышленных предприятий разной производственной деятельности. Многие продолжают работать до сих пор. Более 30 тысяч наших земляков награждены за труд во время войны. Высшими орденами Советского Союза удостоены и предприятия. Эта славная история даёт нам право считать, что г. Киров достоин называться Городом трудовой доблести. И очень символично, что сегодня, в день окончания Второй мировой войны, мы объявляем масштабный сбор подписей за присвоение городу этого почётного звания.

Игорь Владимирович уверен, что горожане и жители области поддержат эту инициативу, и напомнил, что областной центр уже носит региональное звание «Город трудовой славы». А новое памятное звание объявлено в стране в год 75-летия Победы и носит федеральный статус.

Предложение губернатора поддержал вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Максим Фатеев:

– Сегодня мы всем миром празднуем 75-летие окончания второй мировой войны. И кировская земля, её жители сделали всё возможное, чтобы наш народ победил в этой войне. Мы ещё не до конца, но очень много знаем о боевом подвиге советского народа, в меньшей степени знаем о подвиге трудовом. Инициативу проведения таких выставок, что демонстрируется в Вятской ТПП, поддержали все 178 палат по России. К тому же ушедший недавно президент Вятской ТПП Николай Михайлович Липатников всегда был проводником этой исторической памяти поколений производственников вятской земли, заботился о том, чтобы люди помнили о трудовом подвиге.

Максим Альбертович напомнил, что промышленная палата на протяжении столетия всегда была с народом. От военного коммунизма до наших дней. Во время войны эксперты палаты гибли под фашистскими снарядами, принимая товары по ленд-лизу, производя приёмку оборудования на фронтах, сопровождая орудия от тыла до линии фронта. Поэтому, как подчеркнул Максим Фатеев, победа – священный праздник и для всех сотрудников палаты.

– У нас уже есть опыт поддержки региональных властей, выступающих за присвоение такого почётного звания российским городам. И с полной уверенностью говорю, что ТПП России поддерживает звание, которое город Киров должен носить по праву, – подытожил Максим Фатеев.

Как было отмечено на мероприятии, открытие выставки стало возможно благодаря тесному взаимодействию регионального министерства культуры, центрального госархива Кировской области и музеям шести предприятий города, эвакуированных в Киров во время войны: «АВИТЕК», «Лепсе», «Маяк», «Кировский машзавод имени 1 Мая», «Ново-Вятка», «Киров-Тайр». На стендах размещено более 140 документов – подлинных сведений о выпуске военной продукции и о трудовом героизме кировчан. Это и постановления Государственного комитета обороны, наркоматов промышленности, решения органов власти Кировской области и города Кирова, заводские приказы по основной деятельности, наградные документы, удостоверения, фотографии, карты, воспоминания.

Свои подписи под петицией поставили и руководители предприятий, представленных на стендах. И заверили, что благое дело поддержат заводчане.

Помогают в сборе подписей волонтёры партии «Единая Россия», которые будут работать в общественных местах. Кроме того, свою подпись можно оставить на сайте доблесть43.рф, где необходимо заполнить соответствующую форму.

Сбор подписей продлится до конца текущего года.

В ЦИФРАХ

Предприятия г. Кирова выпустили

• более 4 тысяч танков,

• около 2 тысяч «катюш»,

• 3 млн снарядов,

• 5 млн бомб и авиаснарядов, • 20 млн гранат,

• 200 кораблей,

• 2000 аэросаней

и много другой необходимой фронту продукции.

Фото Александра ПАПЫРИНА