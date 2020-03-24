«Стопкоронавирус»: для обследования и лечения всё необходимое есть

Из резервного фонда правительства Кировской области региональному минздраву выделено 2 млн 685 тысяч рублей на борьбу с коронавирусом.

Первая пациентка, госпитализированная в городе Кирове с новым коронавирусом после возвращения из Германии, готовится к выписке. Сообщение об этом вчера утром появилось в сообществе «Стопкоронавирус | Кировская область» в социальной сети «ВКонтакте».

Ещё один случай подозрения на вирус

Всего на вчерашнее утро в регионе было семь подтверждённых случаев заражения вирусом. В минувшее воскресенье инфекция подтвердилась ещё у двух пациентов – пассажирки поезда Москва – Новый Уренгой и молодого человека, вернувшегося недавно из Швейцарии.

Кроме того, стало известно о новом случае подозрения на коронавирус, который выявили благодаря слаженной работе медиков. По информации пресс-центра правительства региона, в город Киров вернулась семья, отдыхавшая в Турции: мать и две взрослые дочери, которые ехали в двух разных вагонах. В областном центре семья не сообщила о своей поездке по «горячей линии» министерства здравоохранения Кировской области. Вместо самоизоляции женщины направились в Белую Холуницу.

Так как в регионе проводится оперативная работа по выявлению возвращающихся из других стран, семья была быстро определена, а её текущее местонахождение установлено. В Белую Холуницу была отправлена бригада скорой помощи. У женщин вместе с другими членами семьи, в гости к которым они приехали, был взят анализ на коронавирус. Тест-система показала положительный результат у одной из сестёр. У всех остальных анализ оказался отрицательным.

Вернувшиеся из Турции, а также жители Белой Холуницы, у которых они находились, направлены в инфекционную клиническую больницу областного центра. Кировчанка с подтверждённым диагнозом – для лечения, остальные – для наблюдения.

Также был оперативно изучен круг общения заболевшей девушки (в том числе пассажиры поезда Москва – Красноярск, на котором она возвращалась). Со всеми гражданами проводится индивидуальная профилактическая работа.

Средства выделены из резервного фонда

Из резервного фонда правительства Кировской области региональному министерству здравоохранения выделено 2 млн 685 тысяч рублей на борьбу с коронавирусом. Средства предназначены для выполнения мероприятий по предотвращению распространения инфекции COVID-19 на территории Кировской области.

Они пойдут на приобретение медицинских изделий, лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств, оборудования.

Для лечения в Кировской области есть необходимые лекарственные препараты, в медицинских организациях установлено необходимое оборудование, в том числе более 500 аппаратов искусственной вентиляции лёгких, включая оборудование экспертного класса, полностью удовлетворяющее расчётную потребность.

– В Кировской областной клинической больнице имеется уникальный аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации. Оборудование может насыщать кровь кислородом, когда лёгкие не справляются с этой задачей. В случае экстренной необходимости он в кратчайшие сроки будет передан в инфекционную клиническую больницу. Кроме того, из регионального бюджета выделено 6 млн рублей на приобретение второго аппарата ЭКМО и двух специальных боксов для транспортировки пациентов, – отметил первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов.

Кроме того, из федеральных средств выделено 10 млн рублей на покупку аппаратов искусственной вентиляции легких.

Меры безопасности в Победилове…

Также в регионе приняты меры по недопущению новых случаев инфицирования. По информации областного министерства транспорта Кировской области, в кировском аэропорту усилены профилактические меры. Здесь в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора каждые два часа проводится обработка всех поверхностей в помещениях аэровокзала с помощью дезинфицирующих средств. После уборки инвентарь и салфетки также проходят соответствующую обработку. В ближайшее время залы ожидания будут оборудованы диспенсерами для дезинфекции рук.

Кроме того, в здании аэропорта разместили информационные материалы, сообщающие о мерах предосторожности при нахождении в общественных местах.

Разработан и план действий по предупреждению распространения инфекции: в случае выявления пассажира с подозрением на заболевание на борту воздушного судна осуществляется немедленный вызов специализированной бригады скорой помощи, специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Кировской области», Управления Роспотребнадзора по Кировской области, регионального министерства здравоохранения. Обеспечивается также немедленный вызов специализированной организации для проведения дезинфекции воздушного судна, при этом оно направляется на карантинную стоянку до выполнения всех необходимых мероприятий. Подобная схема взаимодействия работает и в случае выявления лиц с подозрением на заболевание в здании аэровокзала.

…и на Центральном рынке

На одной из крупнейших торговых площадок города Кирова – Центральном рынке – также введён комплекс профилактических мер для противодействия распространению коронавируса. Каждое утро у всех работников рынка, арендаторов, продавцов замеряют температуру тела, а в залах проводят дезинфекционные мероприятия – проветривают и проводят влажную уборку помещений. Кроме того, каждые два часа в каждом лотке протирают дезинфицирующими растворами, разрешёнными к применению в местах массового пребывания людей, все рабочие поверхности (столы, скамейки), дверные ручки, поручни.

Работникам Центрального рынка выданы личные аптечки со средствами гигиены – дезинфицирующими растворами для рук, антибактериальными спреями для орошения полости рта и носа.

Кстати

Услуги – в онлайн­режиме

Предприятия и организации переходят на дистанционный режим для сотрудников и оказание услуг в онлайн­режиме. О возможности предоставления услуг дистанционным способом сообщил, например, центр «Мой бизнес». Предприниматели могут направить свои вопросы через форму «Остались вопросы? Направляйте их нам!», размещённую на главной странице сайта: мойбизнес­43.рф, либо на электронную почту: mail@kfpp.ru. После обработки вопросов специалисты Центра направят информацию в ответном письме.

Важно

О чём надо знать тем, кто вернулся из-­за границы

Министерство здравоохранения Кировской области напоминает, что в регионе работает «горячая линия» для граждан, вернувшихся из заграничных поездок. В максимально короткие сроки после приезда необходимо сообщить по телефону 8­800­100­43­03 или телефону регистратуры поликлиники по месту жительства свои контактные данные, сроки пребывания за пределами РФ, страну пребывания. Все вернувшиеся из­за границы должны в обязательном порядке уйти на домашний карантин на две недели, даже если не имеют признаков ОРВИ, предварительно позвонив на «горячую линию» и сообщив свои данные.

Помогут волонтёры

Особое внимание в регионе в рамках защиты от вируса – пожилым людям и инвалидам. В Кировской области во избежание распространения инфекции этим категориям граждан будут помогать волонтёры.