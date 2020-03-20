«Стоп коронавирус»: какие меры приняты в регионе

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 13 по 19 марта.

Главной темой недели стали мероприятия по предупреждению в регионе нового коронавируса. Во вторник состоялось заседание специально созданного штаба при правительстве Кировской области, которое провёл губернатор Игорь Васильев.

Начало каникул и отмена мероприятий

В числе принятых решений – отмена всех массовых культурных и спортивных мероприятий. В городе Кирове переносятся спектакли и гастроли «звёзд», временно прекращают работу музеи и библиотеки, приостанавливаются тренировки, отменяются командировки сотрудников в другие регионы.

В школах с 17 марта начались досрочные каникулы, а вузы, техникумы и колледжи стали переводить студентов на дистанционное обучение.

Во всех образовательных организациях области отменены организованные выезды учащихся в другие регионы. Особое внимание уделяется проведению санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий в детских садах.

– Призываю всех жителей города и области к ответственному отношению к своему собственному здоровью и здоровью окружающих, близких, родных, детей, а в особенности старших родственников, – обратился к жителям региона губернатор Игорь Васильев. – Необходимо обращаться к врачу сразу же, при появлении первых признаков респираторного заболевания… Самое главное в нынешней ситуации – соблюдение рекомендаций, которые даны Роспотребнадзором и минздравом Кировской области по профилактике коронавируса, ограничение круга общения и обращение к врачу при появлении симптомов вируса. Вся необходимая помощь будет оказана.

Гигиена и бережное отношение к здоровью. Не только к своему

В областном центре проводится регулярная дезинфекция общественного транспорта, здания железнодорожного вокзала и общежитий. При этом студенты из районов области получили возможность уехать домой. При условии, конечно, что там есть быстрый интернет для дистанционного обучения.

В ходе заседания оперативного штаба было отмечено: в складывающейся обстановке необходимо строгое соблюдение правил собственной безопасности и бережное отношение к здоровью других людей. Очень важно получение информации обо всех прибывающих из-за границы.

Особые требования – к молодым.

– Молодёжь и школьники – активная часть населения, которая общается с большим количеством людей, при этом коронавирусная инфекция может протекать у молодых людей практически бессимптомно. Ранний выход на каникулы учебных учреждений не означает, что дети могут ходить куда угодно. Школьникам и студентам нужно ограничить круг общения в этот острый период, избегать посещения массовых мероприятий. Большая просьба к преподавателям донести эту позицию до учащихся. Чем более дисциплинированны мы будем, чем бережнее станем относиться к своему здоровью и здоровью окружающих, тем быстрее сумеем справиться с угрозой, – отметил Игорь Васильев. – Думаю, что с такими мерами мы сумеем пройти этот период очень достойно, с минимальным количеством заболевших.

Диагноз подозревают ещё у 4 пациентов

На момент подготовки этого номера «КП» к печати в Кировской области подтверждено три случая инфекции. Это супружеская пара, вернувшаяся из поездки в Германию, и пассажир поезда Москва – Новый Уренгой, их места находились рядом. Из референсной лаборатории ожидаются результаты ещё четырёх пациентов с подозрением на коронавирус.

Об одном из них стало известно вчера утром. Молодой человек прилетел из Швейцарии чартерным рейсом, а затем приехал в Киров на поезде в СВ. В настоящее время все пациенты находятся в специальных изолированных боксах инфекционной клинической больницы города Кирова.

Их анализы были отправлены в референсную лабораторию для подтверждения диагноза.

«В настоящее время все пациенты получают необходимое лечение в полном объёме. Все контактные лица установлены, с ними проводится индивидуальная профилактическая работа», – сообщили в пресс-центре правительства региона.

Кроме того, там напомнили, что открыта горячая телефонная линия для организации своевременной медицинской помощи гражданам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции. В максимально короткие сроки после возвращения необходимо сообщить по телефону 8-800-100-43-03 или по телефону регистратуры поликлиники по месту жительства свои контактные данные, сроки пребывания за пределами РФ, страну пребывания.

Все вернувшиеся из-за границы должны в обязательном порядке уйти на домашний карантин на две недели, даже если не имеют признаков ОРВИ, предварительно позвонив на «горячую линию» и сообщив свои данные.

Министерство против авторов фейков

Интернет пестрит информацией о вирусе. Однако, как подчеркнул на этой неделе министр здравоохранения Кировской области Андрей Черняев, доверять необходимо только официальным источникам. Если в регионе будет появляться фейковая информация по поводу распространения коронавируса и состояния пациентов, находящихся в инфекционной больнице, ведомство обратится в правоохранительные органы для привлечения распространителей ложной информации к ответственности.

Кстати, в Амурской области подобная практика уже имеется. Там сотрудники полиции выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе и направили в суд дело в отношении жительницы города Свободного.

Региональный минздрав сообщает о наличии ресурсов для противостояния распространению вирусу и напоминает о главных мерах профилактики. Они касаются не только коронавируса, но и гриппа, а также ОРВИ. Нелишне привести их ещё раз:

— по возможности избегать контактов и мест массового скопления людей;

— чаще мыть руки с мылом;

— проветривать помещение и делать влажную уборку.

При появлении признаков заболевания необходимо остаться дома и вызвать врача.

Отметим, что в соответствии с действующими федеральными методическими рекомендациями на территории Кировской области организована работа карантинного центра – подразделения для размещения граждан без признаков инфекционного заболевания, прибывших из государств с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Координацию работ по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории региона осуществляет областной оперативный штаб под руководством председателя правительства Кировской области Александра Чурина.

Магазины: «дефицита товаров нет»

Сложившаяся эпидемиологическая обстановка коснулась не только медицинской сферы. Она стала причиной для начала мониторинга наличия в магазинах запасов товара и средних потребительских цен на продукты питания. Как отметили в правительстве региона, работа проводится для недопущения необоснованных корректировок цен и бесперебойного обеспечения населения товарами первой необходимости.

– В регионе наблюдается незначительное увеличение спроса со стороны покупателей на отдельные группы товаров. В основном это сахар, крупа, мука, консервация, – отметила министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева. – Повышенный спрос имеет место только в городе Кирове, в муниципалитетах ситуация спокойная.

Что касается отсутствия некоторых видов продовольственных товаров в крупных торговых сетях, то, по словам министра, это обусловлено более сложной логистикой в отличие от региональных торговых сетей. Дефицита товара нет.