Страховка от коронавируса. Стоит ли приобретать?

Российские страховые компании быстро сориентировались в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, и вот уже на рынке появились полисы защиты от COVID-19. Что это, удачный рекламный ход или действительно помощь гражданам?

В Кирове сразу несколько организаций предлагают страховые полисы, позволяющие получить компенсацию в случае диагностирования коронавируса или смерти от него.

Так, в одной из компаний стоимость полиса сроком на один год составляет от 2 до 10 тысяч рублей, страховая сумма — 1 млн рублей. При подтверждении диагноза компенсация составит 20, 50 или 100 тысяч в зависимости от выбранного варианта программы. В случае смерти застрахованного 1 млн руб-лей получат его наследники.

В другой компании решили страховать путешественников, выезжающих за рубеж, и покрывать их расходы на лечение COVID-19.

— Кто-то из клиентов реагирует скептически, но большинство заинтересовываются нашим предложением. За две недели я оформила около сорока таких страховых полисов, в основном обращаются кировчане среднего возраста и стараются застраховать всю семью. Люди обеспокоены ситуацией и по возможности хотят себя защитить, — рассказала Наталья, сотрудник крупной страховой компании в Кирове.

Вероятно, тем, кто испытывает сильный страх или имел контакты с заражёнными, есть смысл присмотреться к страховкам. Однако если инфекция уже диагностирована, приобретать страховой полис ни к чему. Документ начинает действовать через несколько дней после оформления, а страховая защита по программе распространяется на заболевание, впервые диагностированное в течение действия договора. Есть и возрастные ограничения: полис могут оформить только люди в возрасте до 60-65 лет.

— А что, если я почувствую первые симптомы болезни раньше, чем полис вступит в силу? А если потом в диагнозе будет прописана двусторонняя пневмония, которая, как пишут СМИ, появляется в результате коронавирусной инфекции? Я останусь без страховой выплаты? Мне кажется, придётся сильно постараться, чтобы получить её, — говорит Татьяна, посетившая недавно Москву и находящаяся сегодня дома в изоляции.

Ряд экспертов считают, что лучше купить традиционный полис страхования жизни, который позволит защититься от риска любых болезней.