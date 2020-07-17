Строгое соблюдение норм и правил – в роли «эстафетной палочки»

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 10 по 16 июля.

Депутаты ОЗС приняли законопроекты, предложенные губернатором Игорем Васильевым в поддержку малого и среднего бизнеса региона. Оба документа рассмотрены в ходе пленарного заседания во втором и окончательном чтении.

Сниженные налоговые ставки для бизнеса…

Первый из двух законопроектов касается снижения налоговых ставок по упрощённой системе налогообложения для предприятий субъектов малого и среднего предпринимательства из отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции: 1% в случае, если объектом налогообложения являются «доходы», и 5% в случае, если объект налогообложения – «доходы минус расходы».

В первом чтении законопроект приняли в мае. После этого в него были внесены различные поправки, в том числе и главой региона. Профильный комитет ОЗС поддержал поправки губернатора.

Теперь данной поддержкой смогут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства, сохранившие среднесписочную численность наёмных работников на уровне не менее 70% от показателя 2019 года (или же допустившие снижение количества персонала не более чем на одного человека). Ещё одно условие – предприниматели должны обеспечить среднюю зарплату на одного работника не менее 1,5 МРОТ.

По данным УФНС России по Кировской области, сниженными ставками смогут воспользоваться более 3000 субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе. Из них большинство – индивидуальные предприниматели, в том числе не имеющие наёмных работников. Сниженные ставки вводятся на налоговый период 2020 года, а законопроект распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

…и преференции для арендодателей

Второй законопроект, предложенный главой региона, касается налоговых преференций арендодателям, предоставившим своим арендаторам отсрочку и снижение размера по арендным платежам. Эта законодательная инициатива была также разработана в ходе совместной работы органов исполнительной власти и представителей бизнеса.

Законопроектом предусмотрено снижение налога на имущество налогоплательщиков, которые пошли на уступки своим арендаторам, а также освобождение от уплаты налога на имущество санаториев, гостиниц и предприятий общепита.

Право на применение налоговых преференций распространяется на налогоплательщиков, у которых договор аренды заключён до 1 марта 2020 года и не прекратил действие в период применения налоговой льготы, а арендатор, указанный в договоре аренды, относится к пострадавшим отраслям в результате распространения коронавирусной инфекции.

Налоговые преференции будут применяться за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года.

Ограничительные мероприятия продлеваются до 24 июля

В начале недели состоялось очередное заседание штаба при правительстве Кировской области по предупреждению коронавирусной инфекции. Работа была организована в режиме видеоконференцсвязи под руководством главы региона Игоря Васильева.

Открывая заседание, губернатор отметил, что с начала пандемии в регионе не останавливалось оказание медицинской помощи населению, медучреждения области работали в плановом порядке.

– В целом по стране в подавляющем большинстве регионов отмечается рост общей смертности, поскольку произошла приостановка плановой диспансеризации и были отложены плановые операции. У нас в области, наоборот, ситуация складывается благоприятно – за первое полугодие 2020 года идёт сокращение общей смертности, – отметил Игорь Владимирович. – Это заслуга нашей медицины, потому что мы вовремя принимали решения по маршрутизации пациентов. Взвешенные меры по профилактике распространения новой инфекции показали свою эффективность. В то же время контроль за их выполнением должен быть обеспечен на постоянной основе и здесь не может быть исключений.

Игорь Васильев подчеркнул, что региону необходимо двигаться дальше, полностью возвращаясь к привычной жизни. Однако на данном этапе без строгого соблюдения всеми предприятиями санитарно-эпидемиологических мер это невозможно.

– Если что-то и открывается, то только с соблюдением норм и правил. В соответствии с этим возобновили работу общепит, фитнес-центры и многое другое, но некоторые предприниматели не соблюдают правила Роспотребнадзора, и за это они должны понести ответственность, – сказал глава региона. – Должна быть и профессиональная солидарность. Это как передача эстафетной палочки: вам разрешили работать, вы соблюдаете все санитарно-эпидемиологические требования, и благодаря этому передаёте эстафетную палочку следующим предпринимателям. А если не соблюдаете, то не даёте возможности открыться другим сферам.

Глава региона сообщил, что все ограничительные мероприятия в Кировской области продлеваются до 24 июля. Соответствующее постановление было опубликовано 15 июля.

О коечном фонде региона

Также на заседании штаба говорили о коечном фонде для больных COVID-19. По словам первого заместителя председателя правительства региона Дмитрия Курдюмова, на сегодняшний день число коек составляет 1640. Они развёрнуты в инфекционной клинической больнице (220), на базе перепрофилированного корпуса стационара кожно-венерологического диспансера (80), в Талицком противотуберкулёзном диспансере (324), на базе Кировской областной клинической больницы им. академика В.М. Бехтерева (600) и в санатории «Солнечный» (166). Кроме того, перепрофилирован для оказания медицинской помощи корпус больницы скорой медицинской помощи (250 коек).

– Дополнительно перепрофилировано для лечения пациентов с внебольничными пневмониями 250 коек – в горбольнице № 9 и горбольнице № 2. Они имеют в своей структуре специализированные пульмонологические отделения. Кроме того, в этих учреждениях установлены и начали свою работу компьютерные томографы, что очень важно для своевременной диагностики пневмоний, – сообщил Дмитрий Курдюмов. – В наших планах – открытие 150 коек на базе Быстрицкого филиала областного противотуберкулёзного диспансера, подготовительные работы уже ведутся.

Выздоровевших – 3208 человек

Что касается текущей статистики по количеству заболевших и вылечившихся от COVID-19, то вчера утром министерство здравоохранения Кировской области сообщило о 56 новых случаях заражения с симптомами заболевания.

Таким образом, в регионе выявлен 4061 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, протекающей с клиническими проявлениями заболевания.

За пациентами организовано медицинское наблюдение в соответствии с методическими рекомендациями. В инфекционных госпиталях под круглосуточным медицинским наблюдением находится 1072 человека c пневмонией. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 27 человек. Количество летальных случаев с установленным диагнозом COVID-19 увеличилось до 51. В инфекционном госпитале скончался 60-летний житель Яранского района.

За сутки из инфекционных госпиталей выписаны 65 человек, вылеченных от коронавируса, протекающего с симптомами ОРВИ и вирусной пневмонии. Общее количество выздоровевших от новой коронавирусной инфекции составляет в регионе 3 208 человек.

Под наблюдением медицинских работников на дому находятся 4 396 человек. Это контактные лица по COVID-19 и прибывшие из других регионов, заболевших среди них нет. Снято с карантина порядка 42 086 человек.

На снимке: общепит региона: соблюдение норм и правил – главное условие работы сегодня.

Фото Александра ПАПЫРИНА