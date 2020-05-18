Строительство дома для переселенцев в Долгушино идёт полным ходом

Представители регионального минстроя и городской администрации побывали в Коминтерне и проверили ход строительства жилья для переселенцев. Всё идёт по плану — дом будет сдан в установленные сроки.

Пять этажей — менее чем за месяц

Строительство панельной 17-этажки на улице Зеленина, 7а в Долгушино — уютном уголке Коминтерна началось в ноябре прошлого года в рамках областной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Темпы работ радуют — по словам и.о. регионального министра строительства Ирины Кислухиной, меньше чем за месяц дом «вырос» на пять этажей.

На сегодня «коробка» здания готова более чем наполовину: возведено уже 10 этажей, а также оборудован индивидуальный тепловой пункт и завершены работы на наружных сетях ливневой канализации. Все вопросы с подключением к сетям тоже утрясены — прокладка коммуникаций согласована с коммунальными службами и сетевыми организациями. Ожидается, что к следующему визиту минстроевцев, который планируется в июле, здание уже будет заведено под крышу.

Как заявил директор по строительству АО «Кировский ССК» Андрей Горев, новый дом для переселенцев — прекрасный образец современного панельного домостроения.

— Новостройка оборудована всеми системами безопасности и жизнеобеспечения, поэтому жильцам здесь будет комфортно. Внутри стен — теплоизоляционный материал, поэтому вопросы теплоэффективности здесь полностью решены, — подчеркнул представитель застройщика.

К сожалению, взглянуть на дом изнутри пока не удалось — в соответствии с требованиями безопасности корреспондентов и гостей не пустили в строящееся здание. Впрочем, на стадии готовности посмотреть наверняка будет на что: 228 квартир — однушки, двушки и трёшки — будут сдаваться в чистовой отделке. Вселиться в них смогут 540 человек — жителей аварийных домов. Сдача дома запланирована на октябрь, и получить ключи от квартир новые хозяева смогут ещё до конца этого года. К этому времени здесь появятся и парковка для автотранспорта, и детская площадка, и насаждения. А в 2021 году в микрорайоне планируется строительство новой школы. Как говорят жильцы соседних домов, таких же «переселенческих» панелек, все условия для жизни есть, не хватает только дороги. По действующей — из плит — отказываются ездить даже таксисты. Но в скором времени появится и она. Проект уже готов, и, как пообещал и.о. главы горадминистрации Дмитрий Осипов, строительство будет начато, как только появятся средства.

Новые квартиры для семи тысяч человек

Как рассказала Ирина Кислухина, в текущем году на строительство жилья для переселенцев было выделено 495 миллионов рублей. На эти средства новые дома были построены в Оричевском и Кильмезском районах, где получили квартиры 148 человек. В Кирове работы ещё продолжаются: кроме новостройки на Зеленина, девятиэтажный 101-квартирный дом для переселенцев появится в Нововятском районе на улице Садовой. Его также планируется сдать до конца года, что позволит расселить ещё около 400 человек.

Всего до 2025 года, а именно до этого срока рассчитана областная программа переселения, переехать в новые комфортабельные квартиры смогут 7179 жителей Кировской области из 3252 аварийных помещений.

Что касается планов на ближайшее будущее, то, по словам Ирины Анатольевны, региональным минстроем уже подана заявка на 2021 год.