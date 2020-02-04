Студенты помогут пожилым жителям районов

В Кировской области стартовала акция «Снежный десант». Более ста молодых людей – участников студенческих отрядов – отправились в районы, чтобы помочь ветеранам Великой Отечественной войны и пенсионерам.

– Это один из важнейших проектов нашего региона, – подчеркнула министр спорта и молодёжной политики Кировской области Анна Альминова. – В этом году, который президент России Владимир Путин объявил Годом памяти и славы, он имеет особое социальное значение. Наша с вами обязанность – чтить память и помогать тем, кто ценой своей жизни и здоровья принёс нашей стране победу в Великой Отечественной войне.

На линейке, прошедшей на Театральной площади города Кирова, министр вручила представителям студотрядов символические путёвки. Среди ребят царило оживление: скоро они отправятся в дорогу, чтобы быть полезными людям. С собой – тёплые вещи, спальный мешок, снегоуборочный инвентарь.

– Я еду в составе снежного десанта второй раз. Этот проект нужен для того, чтобы напоминать людям, что деньги в нашей жизни не главное. Можно помогать бескорыстно, просто потому, что так велит твоё сердце. Порой пожилым людям просто не хватает общения, человеческого участия. На всё это способна небольшая группа ребят в синих куртках, – говорит, улыбаясь, студентка ВятГУ Екатерина Киселёва.

За неделю с 30 января по 7 февраля участники «Снежного десанта» побывают в Белохолуницком, Мурашинском, Опаринском, Слободском, Тужинском, Уржумском и Фалёнском районах. Ребята помогут более чем 600 нуждающимся в социальной помощи как минимум в 30 населённых пунктах области.

Программу «Снежного десанта» составят шефская помощь ветеранам Великой Отечественной войны и пенсионерам, деятельность на социально значимых объектах, а также творческие мастер-классы и профориентационные встречи со школьниками, спортивные состязания и культурно-массовые мероприятия. Кроме того, студенты организуют патриотические концерты для местных жителей.

В районах к участию в организации шефской помощи ветеранам и пенсионерам подключатся активисты Российского движения школьников.

– Я точно знаю, что здесь те, кто заслужил своим трудом право поехать в «Снежный десант». Важно, чтобы вы выполнили возложенную на вас миссию и вернулись обратно живыми и здоровыми, – обратился к студентам председатель правления КРО МООО «РСО» Юрий Балыбердин.

Проект «Снежный десант» реализуется при поддержке областного министерства спорта и молодёжной политики. Социальная акция «Снежный десант» проводится в регионе с 2014 года. В 2020 году «Десант» вошёл в план основных мероприятий по проведению в России Года памяти и славы. В этом году в «Снежный десант» отправятся более 120 студентов кировских вузов, а также семь молодых людей из Ямало-Ненецкого автономного округа.