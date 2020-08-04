Студент года Артём Клепиков – о победе, тренировках и судьбе

В Кирове подвели итоги регионального этапа Российской национальной премии «Студент года». В номинации «Спортсмен года» победителем стал 22-летний Артём Клепиков из Кировского медуниверситета.
Всего заявки на участие в региональном отборе подали порядка 30 студентов ВятГУ, Вятская ГСХА, МФЮА и Кировского ГМУ. В числе условий – высокая успеваемость, а ещё портфолио с собственными достижениями.
О том, как проходил конкурс, рассказал самый спортивный студент Кировской области, чемпион мира по гиревому спорту Артём Клепиков.
– Артём, вы уже участвовали в конкурсе «Студент года» в 2019 году. Какие впечатления от прошлого раза и почему решили участвовать снова?
– Да, участвовал, конкурс проходил в Ростове-на-Дону. Тогда я испытал исключительно положительные эмоции, все ребята в номинации были очень разносторонне развитыми и титулованными спортсменами, было очень приятно находиться всё это время вместе с ними. Я получил интересный опыт и обзавёлся новыми друзьями. Все настолько креативные, умные, и есть то, что нас объединяет: это спорт. Надеюсь, что судьба ещё не раз сделает так, что мы встретимся. Эта сильная энергия зарядила меня на следующего «Студента года».
– Как вы попали в региональный этап конкурса 2020 года?
– Подал заявку на участие в этой премии. Сначала победил в номинации «Спорт» в своём университете, затем подал заявку на региональный этап и тоже победил в этой номинации.
– Как проходило состязание?
– Этот этап в связи с ситуацией с коронавирусом стал дистанционным: мы предъявляли документы в электронном виде – презентацию, видеоролик, успеваемость в университете, личные награды и титулы. Я даже не знаю своих конкурентов.
– А как узнали о победе?
– От отдела молодёжной политики своего университета. Я ребятам очень благодарен, они всегда ответственно подходят к своей работе. Семья, друзья и любимая девушка поздравили, сказали, что я молодец и что рады за меня.
Сейчас предстоит выступать на межрегиональном этапе конкурса. Скоро станут известны испытания, к которым я буду готовиться. На этом этапе очень высокая конкуренция, я в этом убедился на прошлой премии. Оно и неудивительно, так как там собираются самые лучшие студенты со всей России.
– Как занимались спортом в период самоизоляции? И где тренируетесь сейчас?
– В период самоизоляции я тренировался в домашних условиях, сейчас же тренируюсь в спортивной школе «Юность».
Спорт очень многое мне дал: закалил характер, выработал дисциплину, подарил много друзей и знакомых как в Кирове, так и в России. Начал заниматься гиревым спортом в школьные годы, участвовал в первенстве Кировской области среди юношей. Познакомился со своими друзьями, с которыми тренируюсь и по сей день, и с тренером Евгением Игнатьевичем Малковым, благодаря которому я завоевал свои титулы и награды.
Горжусь всеми достижениями, потому что каждые соревнования – это определённый опыт и этап в моей жизни. Благодаря им я делал определённые выводы, которые помогали мне в дальнейшем. Надеюсь взять новые высоты!
Вот они, лучшие студенты Кирова!
По результатам отбора победители определены в семи номинациях:
- «Общественник года» – Екатерина Федяшина (КГМУ);
- «Интеллект года» – Данил Усцов (ВятГУ);
- «Иностранный студент года» – Диёра Умарходжаева (ВятГУ);
- «Творческая личность года» – Айказ Атоян (КГМУ);
- «Спортсмен года» – Артём Клепиков (КГМУ);
- «Гранпри Студент года2020» – Екатерина Федяшина (КГМУ);
- в коллективной номинации «Добровольческое объединение года» – Артём Волковский, Диана Дунина, Ирина Рычкова (представители регионального движения спортивных волонтёров Кировской области «#МыспортTEAM»).
Все они будут рекомендованы для участия в заочном всероссийском финале, который пройдёт осенью в Москве.
Кстати
Региональный этап национальной премии «Студент года – 2020» организовали министерство спорта и молодёжной политики Кировской области и областной Дворец молодёжи.
Министр спорта и молодёжной политики Кировской области Анна Альминова:
– «Студент года» – это первая национальная премия, направленная на выявление, поддержку и признание заслуг студентов, имеющих особые достижения в сфере науки, творчества, спорта, общественной деятельности и молодёжной политики. В 2020 году премия вошла в пул федерального проекта «Социальные лифты для каждого» Национального проекта «Образование», и мы рады, что кировские студенты принимают активное участие в этом масштабном социально значимом событии.