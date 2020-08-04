Студент года Артём Клепиков – о победе, тренировках и судьбе

В Кирове подвели итоги регионального этапа Российской национальной премии «Студент года». В номинации «Спортсмен года» победителем стал 22-летний Артём Клепиков из Кировского медуниверситета.

Всего заявки на участие в региональном отборе подали порядка 30 студентов ВятГУ, Вятская ГСХА, МФЮА и Кировского ГМУ. В числе условий – высокая успеваемость, а ещё портфолио с собственными достижениями.

О том, как проходил конкурс, рассказал самый спортивный студент Кировской области, чемпион мира по гиревому спорту Артём Клепиков.

– Артём, вы уже участвовали в конкурсе «Студент года» в 2019 году. Какие впечатления от прошлого раза и почему решили участвовать снова?

– Да, участвовал, конкурс проходил в Ростове-на-Дону. Тогда я испытал исключительно положительные эмоции, все ребята в номинации были очень разносторонне развитыми и титулованными спортсменами, было очень приятно находиться всё это время вместе с ними. Я получил интересный опыт и обзавёлся новыми друзьями. Все настолько креативные, умные, и есть то, что нас объединяет: это спорт. Надеюсь, что судьба ещё не раз сделает так, что мы встретимся. Эта сильная энергия зарядила меня на следующего «Студента года».

– Как вы попали в региональный этап конкурса 2020 года?

– Подал заявку на участие в этой премии. Сначала победил в номинации «Спорт» в своём университете, затем подал заявку на региональный этап и тоже победил в этой номинации.

– Как проходило состязание?

– Этот этап в связи с ситуацией с коронавирусом стал дистанционным: мы предъявляли документы в электронном виде – презентацию, видеоролик, успеваемость в университете, личные награды и титулы. Я даже не знаю своих конкурентов.

– А как узнали о победе?

– От отдела молодёжной политики своего университета. Я ребятам очень благодарен, они всегда ответственно подходят к своей работе. Семья, друзья и любимая девушка поздравили, сказали, что я молодец и что рады за меня.

Сейчас предстоит выступать на межрегиональном этапе конкурса. Скоро станут известны испытания, к которым я буду готовиться. На этом этапе очень высокая конкуренция, я в этом убедился на прошлой премии. Оно и неудивительно, так как там собираются самые лучшие студенты со всей России.

– Как занимались спортом в период самоизоляции? И где тренируетесь сейчас?

– В период самоизоляции я тренировался в домашних условиях, сейчас же тренируюсь в спортивной школе «Юность».

Спорт очень многое мне дал: закалил характер, выработал дисциплину, подарил много друзей и знакомых как в Кирове, так и в России. Начал заниматься гиревым спортом в школьные годы, участвовал в первенстве Кировской области среди юношей. Познакомился со своими друзьями, с которыми тренируюсь и по сей день, и с тренером Евгением Игнатьевичем Малковым, благодаря которому я завоевал свои титулы и награды.

Горжусь всеми достижениями, потому что каждые соревнования – это определённый опыт и этап в моей жизни. Благодаря им я делал определённые выводы, которые помогали мне в дальнейшем. Надеюсь взять новые высоты!

Вот они, лучшие студенты Кирова!

По результатам отбора победители определены в семи номинациях:

«Общественник года» – Екатерина Федяшина (КГМУ);

«Интеллект года» – Данил Усцов (ВятГУ);

«Иностранный студент года» – Диёра Умарходжаева (ВятГУ);

«Творческая личность года» – Айказ Атоян (КГМУ);

«Спортсмен года» – Артём Клепиков (КГМУ);

«Гран­при Студент года­2020» – Екатерина Федяшина (КГМУ);

в коллективной номинации «Добровольческое объединение года» – Артём Волковский, Диана Дунина, Ирина Рычкова (представители регионального движения спортивных волонтёров Кировской области «#МыспортTEAM»).

Все они будут рекомендованы для участия в заочном всероссийском финале, который пройдёт осенью в Москве.

Кстати

Региональный этап национальной премии «Студент года – 2020» организовали министерство спорта и молодёжной политики Кировской области и областной Дворец молодёжи.

Министр спорта и молодёжной политики Кировской области Анна Альминова: