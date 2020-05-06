Суды – на особом режиме до 12 мая

Одним из последствий коронавируса и способом противодействия распространению инфекции стала самоизоляция судов.

– С 18 марта судебная система не рассматривает практически никаких гражданских дел. Рассматриваются только неотложные дела, связанные с арестами, защитой интересов несовершеннолетних и недееспособных, взысканием административных штрафов, – сообщила специалист по защите прав потребителей Диана Сорк. – Также рассматриваются дела, по которым обе стороны заявили ходатайство о рассмотрении в их отсутствие, и другие на усмотрение самих судов. Все остальные дела откладывают на неопределённый срок.

Как отмечают юристы, количество дел растёт, потому что увеличилось число проблем в сфере туризма, кредитования заёмщиков и т.д. Когда закончится период самоизоляции, их начнут рассматривать.

– Если срок подачи заявления, срок исковой давности приходится на период, когда мы не могли выходить из дома, то он заканчивается в первый рабочий день после периода самоизоляции, – уточняет Диана Сорк.

В Арбитражном суде Кировской области действует временный порядок работы. Приостановлен личный приём граждан, документы подаются в электронном виде через информационную систему «Мой арбитр» или почтовым отправлением. Судебные заседания проводятся без участия сторон.

– С участием представителей рассматриваются лишь некоторые категории дел, а именно дела о привлечении к административной ответственности; обособленные споры в рамках дел о банкротстве, когда речь идёт о выплатах из конкурсной массы денежных средств, необходимых должнику-гражданину на приобретение лекарственных препаратов и медицинских услуг, – сообщили в пресс-службе суда.

К слову, за весь период специального режима работы Арбитражный суд Кировской области вынес 3424 судебных акта. Как стало известно 29 апреля, Постановлением Президиума Верховного суда РФ, Президиума Совета судей РФ особый режим работы судов продлён до 12 мая.