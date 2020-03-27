За более чем столетнюю историю «Кировской правды» гостями редакции становились многие известные личности – космонавты, художники, спортсмены, актёры, общественные деятели. За чашкой чая они рассказывали истории из своей жизни, делились секретами и по традиции оставляли рукописные пожелания для читателей.

Один из автографов, сохранившихся в архивах «КП», такой: «С бандитским приветом! Фокс. Он же

А. Белявский».

Актёр побывал в «Кировской правде» в 1984­м. Тогда популярный артист заглянул на Вятку в составе большого кинодесанта, какие часто колесили по стране в советское время. Александр Борисович признавался, что специально «напросился» в эту поездку. Очень хотелось побывать в местах, хорошо знакомых ему по военному детству.

В годы Великой Отечественной Саша вместе с мамой оказались в областном центре в эвакуации. «Хорошо помню, что мы жили в доме с номером «22» недалеко от кинотеатра «Октябрь», – рассказывал Александр Борисович. – Навсегда запомнил, как ходил в расположенную поблизости библиотеку. В её читальном зале я впервые открыл страницы «Трёх мушкетёров» Александра Дюма».

На момент приезда в Киров в 1984­м уже не было того дома, в котором жили Белявские. На его месте появилось современное здание. А вот новой встрече с кинотеатром «Октябрь», расположенным буквально через дорогу от тогдашней редакции «КП», актёр очень обрадовался.

За свою жизнь (он прожил 80 лет) Белявский снялся более чем в ста картинах – фильмах и сериалах. Самые известные из них – «Место встречи изменить нельзя», «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Иду на грозу» и даже «Бригада». Роль бандита Фокса стала для него в некотором роде определяющей. Александр Борисович признавался, что в дальнейшем режиссёры видели в нём «исключительно бандита», а потому «приглашали на роли отрицательных персонажей».