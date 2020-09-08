«С благодарностью принимаю милостивое предложение»

Ярким периодом в истории вятского края стали 1869 – 1875 годы – время, когда первым человеком в губернии был боевой офицер, заядлый путешественник, человек передовых взглядов, крёстный сын М.М. Сперанского, действительный статский советник, камергер Валерий Иванович Чарыков (1818–1884).

Западник, объехавший полмира

Валерий Чарыков родился в Пензе 8 сентября 1818 года. В 1837-м после окончания элитного Павловского кадетского корпуса Валерий Иванович начал службу в лейб-гвардии Измайловском полку, принимал участие в Кавказской войне, был ранен. Пять лет спустя Чарыков был переведён в Томский егерский полк, затем – в Александрийский гусарский полк.

Состоя на военной службе, Валерий Иванович совершил несколько путешествий за границу: объехал Германию, Францию, Англию, Австрию и Италию, а также Мексику, где он болел жёлтой лихорадкой, и США. Кроме того, Чарыков посетил северную Персию, Алжир, Египет, два раза был в Иерусалиме.

В 1845 году Валерий Иванович вышел в отставку в чине майора. Началась гражданская служба – он был причислен к почтовому департаменту. В 1846 году с поручением провести ревизию почтовых учреждений Сибири Чарыков изъездил обширный край, побывал на Камчатке и в Кяхте.

22 апреля 1855 года Чарыков был утверждён полевым почт-директором Крымской армии. В этой должности участвовал в Крымской войне, в конце которой заболел тифом в Симферополе.

Поистине удивляет широта интересов Валерия Ивановича. В 1856–1863 гг. он делал неоднократные попытки «перевести российскую экономику на европейские рельсы» – организовывал многочисленные товарищества для разнообразных культурно-промышленных целей: для введения в Санкт-Петербурге общественного транспорта, распространения в России различных сельскохозяйственных улучшений, разработки на русском юге соли и т. п. В 1857 году Чарыков был командирован в Голландию, Бельгию и Францию для ознакомления с улучшенными способами добывания торфа.

Весной 1863-го Чарыков был приглашен на службу в губернское по крестьянским делам присутствие в Самаре. Сообща с лучшими силами края Валерий Иванович положил прочное основание земского дела в Самарском уезде. В 1867-м он был назначен симбирским вице-губернатором.

Новый вятский губернатор

8 марта 1869 года В.И. Чарыков получил от министра внутренних дел А.Е.Тимашева шифрованную телеграмму с приглашением занять пост вятского губернатора. Чарыков ответил: «С благодарностью принимаю милостивое предложение».

По сообщению «Вятских губернских ведомостей», местное общество, «наслышанное о плодотворной и широкой деятельности нового своего начальника в бытность его в г. Симбирске», с нетерпением ожидало нового губернатора.

30 апреля Валерий Иванович принимал у себя вятское чиновничество. В его речи, прозвучавшей на данном собрании, интересны две поднимаемые им проблемы: соблюдение прав простых граждан и благоустройство города Вятки. Так, Валерий Иванович «обратил внимание заведующих ведомствами на то, чтобы, позабывши все частные интересы, обращено было строгое внимание ведомств и служащих лиц на удовлетворение справедливых просьб частных лиц, чтобы сокращена была по возможности переписка» и «распорядился учреждением [городской] санитарной комиссии». Первыми мероприятиями Чарыкова в Вятке стала реализация именно этих инициатив.

Впоследствии Валерий Иванович принял участие в Великорецком крестном ходе, в многочисленных циркулярах направлял работу учреждений и должностных лиц на удовлетворение повседневных нужд вятчан. Чарыков незамедлительно организовал комитет по устройству г. Вятки, работа которого заключалась в замощении улиц города, постройке тротуаров, благоустройстве садов, скверов и оврагов, устройстве противопожарных бассейнов, водостоков, борьбе с эпидемическими болезнями, улучшении быта рабочих, упорядочивании вывоза нечистот, сносе ветхих зданий и многом другом.

Почётный гражданин Вятки

30 декабря 1870 года прошло заседание Вятской городской думы, ознаменовавшееся рядом важнейших событий. В тот день состоялось избрание первого состава Вятской городской управы, после чего был заслушан текст телеграммы с очередными благотворительными инициативами В.И. Чарыкова. После её прочтения собрание думы обратилось к губернатору с адресом, в котором отметило, что оно, «обрадованное благими намерениями Вашего превосходительства довершить за свой счёт украшение Александро-Невского собора покрытием пяти его куполов голубой краской и вызолоченными звёздами <…> считает непременным долгом выразить Вашему превосходительству глубочайшую благодарность за такое щедрое при недостатке церковных средств пожертвование. Сверх сего, оценяя по всей справедливости энергические труды Ваши по скорейшему введению в действие Городового положения, постоянные, неутомимые заботы о благоустройстве нашего города и неусыпные попечения об охранении народного здравия и безопасности от пожаров учреждением санитарного комитета, исправлением водопроводов, очищением улиц и дворов и другими благотворными распоряжениями, Вятское общество имеет честь покорнейше просить Вас принять на себя звание почётного гражданина г. Вятки, ознаменовать сим первый день открытия действий Вятской городской управы и дозволить внести в список граждан родного нашего города с чувством неизменного к Вам истинного уважения высокочтимое имя Вашего превосходительства».

Валерий Иванович с благодарностью принял приглашение. 23 апреля 1871 года последовало высочайшее соизволение Александра II – в Вятке появился новый почётный гражданин.

Неутомимый благотворитель

Благотворительная деятельность В.И. Чарыкова была широка. В конце 1870 году Вятская духовная консистория объявляла, «что г[осподин] вятский губернатор Валерий Иванович Чарыков, отличающийся благотворительностью на украшение святых храмов, пожертвовал в вятскую Крестовую церковь [архиерейского дома] икону распятия Христа Спасителя на зеркальном стекле, стоющую 500 рублей».

9 марта 1872 года по инициативе губернатора в Вятке был открыт ночлежный приют «с целью предупреждения преступлений и бесплатного временного пристанища бедных, которые вследствие болезни, разного рода бедствий и лишений достигли до такой крайности, что не могут иметь никакого пристанища». С открытием год спустя Вятского благотворительного общества работа приюта стала более масштабной.

Выдающийся человек с интересной судьбой

В целом Чарыков был интересным человеком, прекрасным рассказчиком. Он любил и игру в карты, которая устраивалась в его доме. При этом не забывал о позднем времени: «Ровно в одиннадцать часов он, как хозяин дома, быстро задувая, гасил свечи, что, догадывались партнёры, означало конец вечера, а потому спешили проститься и отправиться по домам».

В ноябре 1875-го при обозрении губернии вследствие 30-градусных морозов с Чарыковым случился «пароксизм удушья». В министерстве внутренних дел знали о его проблемах со здоровьем. И месяц спустя Валерий Иванович был назначен минским губернатором.

Отъезд Чарыкова вызвал живой отклик и искреннее сожаление в вятском обществе. 8 декабря 1875 года городской голова открыл заседание думы перечислением многочисленных заслуг бывшего губернатора перед Вяткой. После этого члены городской думы единогласно постановили: «Просить г[осподина] городского голову от лица городского общества выразить глубочайшее уважение и благодарность Его Превосходительству Валерию Ивановичу Чарыкову за особенное Его Превосходительства внимание к пользам и нуждам г. Вятки и неусыпные заботы, и попечение о благоустройстве сего города».

Чарыков пробыл минским губернатором около трёх с половиной лет. Последние свои годы он жил в Крыму, затем в Курске. 23 февраля 1884 года скончался в Москве и был погребён в фамильном склепе в Самарской губернии.

В.И. Чарыков оставил яркий след в истории вятского края, он по праву носил звание почётного гражданина г. Вятки. Сделанное им за почти семилетнее губернаторство поражает своими масштабами и далеко идущими планами.

Павел ШАРАБАРОВ, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Центра регионоведения областной библиотеки имени А. Герцена