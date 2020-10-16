С понедельника – каникулы и начало исследования вакцины

О чём говорят: обзор событий в Кирове и Кировской области с 9 по 15 октября.

В понедельник, 19 октября, у кировских школьников начнутся осенние каникулы. Они продлятся до 1 ноября включительно. Сроки установлены правительством региона и едины для всех школ, то есть, что стоит подчеркнуть ещё раз, не будут зависеть от определённых учебными заведениями периодов обучения – триместров или четвертей.

«Снизить количество активных контактов»

Решение принято для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. На такой же срок, как и школы (с 19 октября по 1 ноября), решено приостановить в регионе посещение учащимися техникумов и колледжей. Учебный процесс здесь переводится в дистанционный формат.

Министр образования региона Ольга Рысева, комментируя данное решение, отметила, что «перерыв в очной образовательной деятельности поможет разобщить детей и подростков», а следовательно, «снизить количество активных контактов», что в текущих условиях очень важно.

Кроме того, на период каникул будет приостановлено очное посещение детьми организаций дополнительного образования: спортивных организаций, дворцов и домов культуры, танцевальных, художественных, театральных студий и кружков…

Родителям при этом необходимо особенно тщательно контролировать то, как и где их дети проводят свободное время.

Танцев не будет

Ещё одна антикоронавирусная мера, объявленная в Кировской области в минувшую среду, касается ресторанов и кафе. Согласно принятым изменениям в постановление регионального правительства № 122-П «О введении ограничительных мероприятий на территории Кировской области» в заведениях общепита запрещается проведение ночных (с 21.00 до 9.00) дискотек.

В девять часов вечера должны закрываться не только имеющиеся в кафе и ресторанах танцплощадки, но и игровые комнаты для детей младшего возраста.

При этом ранее действовавшие основные ограничения тоже сохранятся. Например, заведениям общественного питания по-прежнему запрещено обслуживать посетителей в формах банкета и фуршета, а также шведского стола.

В магазин, аптеку и салон такси – только в маске!

Соблюдение новых и ранее установленных правил будет строго контролироваться. Особое внимание – масочному режиму. Органы государственной власти и местного самоуправления, организации и индивидуальные предприятия обязаны не допускать на свою территорию лиц без индивидуальных средств защиты. В первую очередь это касается торговли, медорганизаций, общественного транспорта и такси. В соответствии с рекомендациями министерства торговли и промышленности РФ, работники торговли могут вызывать сотрудников внутренних дел, если обнаружат на своей территории лиц без масок. Кроме того, таким гражданам следует отказывать в обслуживании.

Что касается фитнес-центров, то их работа не приостанавливается. Однако важными условиями для них остаются термометрия на входе, соблюдение дистанции в 1,5 метра между людьми, запрет на посещение тренировок лицами с повышенной температурой тела и иными признаками инфекционного заболевания.

Инфекционный госпиталь в доме-интернате

Ещё одна новость недели, связанная с COVID-19: в кировском доме-интернате для престарелых и инвалидов (ул.Ленина, 200) откроют инфекционный госпиталь. В нём будут проходить лечение жители региона, проживающие в домах-интернатах и геронтологических отделениях, у которых выявлены симптомы заболевания.

Решение об этом принято в связи со случаями заражения в стационарных организациях социального обслуживания. Согласно постановлению правительства области министерствам социального развития и здравоохранения региона поручено своевременно открыть достаточное количество стационарных коек инфекционного профиля.

Выбор в пользу дома-интерната, как прокомментировали в минсоцразвития, сделан сразу по нескольким причинам.

– Это связано не только с наличием здесь просторных и комфортных для проживания комнат, но и с тем, что дом-интернат территориально располагается в шаговой доступности от инфекционной больницы, где также сейчас находится один из инфекционных госпиталей региона, – сообщила министр Ольга Шулятьева. – При этом для наших подопечных, в том числе и проживающих в основном корпусе дома-интерната, а также выздоровевших от новой коронавирусной инфекции, будут созданы максимально комфортные условия. Подчеркну, что это временная мера, принятая исключительно во благо проживающих и их здоровья.

Испытания вакцины начнутся в Кирове

Одновременно с введением дополнительных ограничительных мер и увеличением коечного фонда, в России продолжается работа по разработке вакцин от COVID-19. Так, федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук с понедельника, 19 октября начинает в городах Кирове и Санкт-Петербурге клинические исследования своей вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Как сообщил гендиректор центра, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов, на прошлой неделе (6 октября) работа стартовала в Новосибирске. Исследования проходят хорошо, без нежелательных явлений. Самочувствие добровольцев в норме. Стоит добавить, что в вакцинах используются либо ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо инактивированные, то есть уже убитые вирусы. Предполагается, что клинические исследования этой вакцины будут завершены к декабрю, и в этом случае к первым двум созданным в России вакцинам добавится ещё одна.

Число депутатов ОЗС может стать меньше

Помимо ситуации с коронавирусом неделя принесла и другие новости. Активно обсуждался проект по изменению численности ОЗС. Количество депутатов в Законодательном собрании Кировской области может стать меньше – с сегодняшних 54 до 40 народных избранников. Соответствующая инициатива уже внесена в Заксобрание.

Напомним, сейчас состав вятского парламента формируется из 27 депутатов, выбранных по одномандатным округам, и 27, получивших мандаты по партийным спискам. Согласно поступившему предложению депутатов, планируется сократить количество списочников, которых может остаться 13. При этом число одномандатников будет прежним, что «позволит сохранить наиболее полное представительство территорий Кировской области».

Кстати, нынешний порядок формирования Законодательного собрания был установлен почти 25 лет назад, в 1996-м. При этом в соседних с Вяткой регионах составы местных парламентов уже претерпели изменения в сторону сокращения.

По словам заместителя председателя ОЗС Романа Титова, новый подход к формированию депутатского корпуса должен повысить конкуренцию кандидатов. Ну а результатом станут «оживление политической жизни в области» и «деятельная работа каждого избранного депутата».

– С учётом изменившихся рейтингов политических партий, думаю, мы увидим конкурентную выборную кампанию и конкурентное Законодательное собрание, – уверен вице-спикер ОЗС. – Ведь наиболее серьёзная конкуренция кандидатов, а не политических партий наблюдается именно в одномандатных округах. Одномандатник избирается именно как личность, как персона, которой доверяют. Там работа идёт напрямую с людьми, и кандидат говорит с ними как человек, а не только как представитель той или иной партии. На одномандатные округа пойдут реальные конкуренты, которые будут побеждать в борьбе.

Как напомнил Роман Титов, законопроект, предполагающий изменения в Уставе Кировской области, подлежит обязательному общественному обсуждению на площадке Общественной палаты Кировской области. И такое обсуждение состоится. Разумеется, до пленарного заседания.