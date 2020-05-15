С чего начиналась вятская статистика

185 лет назад на вятской земле появилось учреждение, которое занимает особое место в нашей истории.

В течение многих десятилетий оно вело и сейчас ведёт сбор и формирование официальной статистики, столь необходимой для определения ориентиров развития региональной экономики и социальной сферы.

Правильное решение губернатора Тюфяева

Вятский губернский статкомитет был открыт 2 (14) мая 1835 г. в эпоху правления Николая I. Надо отдать должное губернатору Кириллу Яковлевичу Тюфяеву, который не затянул дело, а выполнил решение императора почти сразу, и в результате Вятский статкомитет приступил к работе одним из первых в России.

С этого времени население и экономика Вятской губернии стали предметом особого учёта, о результатах которого губернатор должен был докладывать на высоком уровне.

Комитет был открыт, но его сотрудники с самого начала столкнулись с множеством проблем. Дело в том, что для проведения статистических работ денег не выделялось, присланные из правительства программы по статистике освоить рядовому канцеляристу было не под силу.

Тюфяеву определённо повезло. Надо же было такому случиться, что в мае того же, 1835-го, года в Вятку прибыл политический ссыльный, оказавшийся выпускником физико-математического отделения Московского университета, способный к занятиям статистикой. Это был Александр Иванович Герцен.

Хотя сначала он был определён на выполнение секретарской работы в канцелярию губернатора, но, осознав всю сложность выполнения статистических описаний, губернатор принимает правильное решение, и молодой, энергичный, 23-летний Александр Герцен, тосковавший по «настоящим делам», с увлечением берётся за новое дело.

В сентябре 1835 года он пишет близким в Москву: «Теперь мне здесь немного лучше; во-первых, потому, что я потерял последнюю надежду скоро возвратиться; во-вторых, потому, что губернатор обратил внимание на меня и употребил на дело, более родное мне, — на составление статистики здешней губернии».

Статистика избавила Герцена от рутинной, быстро наскучившей канцелярской работы, и он не побоялся заявить губернским властям, где ему удобно заниматься статистикой. И где же?

Губернатор согласился с тем, чтобы «этим тяжёлым трудом» ссыльный занимался: дома, в тиши своей вятской квартиры.

Герцен сел за дела, и работа была выполнена с блеском. Результатом первого вятского статистического отчёта остались удовлетворены все. Известно, что начало отчёта тронуло «до глубины душевной» правителя губернаторской канцелярии, а Тюфяев «нашёл, что оно мастерски написано», — рассказывал Александр Иванович.

«…Комитет дали в моё заведование», — вспоминал Герцен. Но председателем оставался Тюфяев. Весной 1836 года избираются первые члены-корреспонденты статкомитета, видевшие большую пользу в его работе.

Так началась история вятской статистики. И хотя затерялась «Статистическая монография Вятской губернии», автором которой был А.И. Герцен, но из отдельных работ, опубликованных на страницах «Вятских губернских ведомостей», можно судить о ценности исследований, выполненных им. Конечно, хотелось бы найти герценовскую статистическую тетрадь.

Отдал статистике более 40 лет

Периодом расцвета дореволюционной вятской статистики стало время, когда секретарём губернского статкомитета являлся Николай Александрович Спасский (1846-1920).

Уроженец Вятки, он был выпускником местной гимназии и Императорского Казанского университета, учился на физико-математическом факультете «по разряду естественных наук».

На должность секретаря статкомитета Спасский назначается в октябре 1872 года, и он отдал статистике более 40 лет. «Надо думать, долее, чем кто-либо другой в государстве», — писал современник.

На небывалую высоту

Н.А. Спасский поднял сбор и обобщение информации о текущем состоянии губернии, с увлечением занимался составлением и редактированием ежегодника «Памятная книжка и календарь Вятской губернии» — своего рода историко-статистической летописи региона.

Помимо традиционных адрес-календаря и справочных сведений в ней стали публиковаться краеведческие статьи на исторические, этнографические, географические, экономические темы, хроника общественной жизни, библиографические работы.

Среди изданий, над которыми работал секретарь статкомитета, нельзя не отметить юбилейный двухтомный труд «Столетие Вятской губернии», до сих пор остающийся настольной книгой многих краеведов и историков.

Перу Николая Александровича принадлежат и следующие работы: «Статистическое описание Вятской губернии» (1875), «Постепенное развитие внешнего вида города Вятки и занятий его населения» (1880), «Физико-географические условия Вятской губернии и состав её населения» (1881), «Кустарная промышленность Вятской губернии: статистический очерк» (1882)…

Спасский ежегодно составлял «Обзоры Вятской губернии», являвшиеся приложением к всеподданнейшим отчётам губернаторов. Эти материалы подробно характеризовали текущее развитие региона в разрезе демографии, экономики, социальной жизни.

С именем Н.А. Спасского было связано проведение в Вятской губернии Первой всеобщей переписи населения 1897 года, переписей промышленности, сельскохозяйственных машин и орудий, школьной переписи и т. д.

Его неутомимая деятельность на ниве истории и статистики получила признание в общественных и научных кругах России. Труды Николая Александровича отмечались золотыми и серебряными наградами по линии научных обществ, в том числе Русского географического общества. Рецензии и заметки о выходе его новых изданий помещались в центральной печати.

Спасский умело сочетал в себе качества организатора и исследователя, оставаясь при этом скромным человеком, для которого главным было честно служить любимому делу и Вятке, и он не покинул её, когда звучали предложения от высоких чинов перебраться в северную столицу.

Продолжатели традиций

Очень важно, что и в настоящее время Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кировской области дорожит своими богатейшими традициями и изучает их. В 2003 году была возрождена вятская «Памятная книжка:», что стало событием российского уровня. Сейчас она продолжает выходить в формате ежегодника.

Совместно с областной научной библиотекой имени Герцена проводятся историко-статистические «Спасские чтения», на которые собираются исследователи и статистики со всей России.

Статистические обследования Кировской области ведутся профессионально, на высоком современном уровне.

Михаил Судовиков,

доктор исторических наук, профессор, руководитель Центра регионоведения Герценки, член общественного совета при Кировстате