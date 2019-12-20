С 2020 года органы власти Кировской области начнут пользоваться цифровой телефонией

От устаревших коммутаторов – к ip-телефонам. С 1 января 2020 года органы исполнительной власти Кировской области и подведомственные им учреждения в Кирове перейдут на единую систему цифровой телефонии.

Что принесёт очередное новшество госслужащим и гражданам?

Массово внедрять новинку в областном правительстве начали в ноябре, парой месяцев ранее её протестировали в министерстве информационных технологий и связи, которое выступило исполнителем задачи, поставленной губернатором, – создать условия для работы с применением современных технологий.

– В органах власти уже внедрена система электронного документооборота, которая ускоряет процесс работы и даёт возможность оперативно принимать управленческие решения. Следующим шагом станет переход на цифровую телефонию, — рассказали в министерстве.

До этого в зданиях правительства много лет использовалась аналоговая телефония. Целый кабинет занимал коммутатор всех телефонных аппаратов, коих порядка тысячи. Если что-то сломается, даже починить уже нечем – запчасти придётся искать в музее, признаются сотрудники ведомства. При этом не было возможности, например, собрать аудиоконференцию с участием широкого круга лиц для оперативного решения вопросов. Зато платить приходилось порядка семи миллионов рублей в год за пользование телефонной связью и обслуживание старой техники.

– С ноября этого года по поручению губернатора Игоря Васильева мы приступили к масштабному проекту по переходу всех органов власти на цифровую телефонию, в которой будет 1900 абонентов. И это ежегодно на 500 тысяч рублей будет дешевле, чем обходилась старая телефония, – сообщил региональный министр информационных технологий и связи Юрий Палюх. – Как и в случае с системой электронного документооборота, это будет «облачное» решение. Это значит, что мы больше не будем нести издержки на покупку и обслуживание оборудования, замену его. Это проблемы исполнителя, который будет предоставлять нам данную услугу. Причём за меньшие деньги, чем те, на которые содержится устаревшая телефония, мы получаем новую инфраструктуру во всех зданиях органов власти, полностью обновлённое ядро телефонии, клиентские места и, конечно, большие возможности, которые даёт цифровизация.

Что за возможности? Это и конференц-связь, и переадресация входящих вызовов на различные устройства сотрудника в случае невозможности ответить, а также на голосовую почту, это и внутренние короткие номера между абонентами, причём, звонки по ним внутри сети будут осуществляться бесплатно.

– Вместе с этим станет возможным использование специального приложения для мобильных телефонов и персональных компьютеров. Достаточно его скачать, установить, и абонент получит возможность работать из любой точки, – отметил Юрий Палюх. – Переход на новый формат телефонии давно назрел, мы догоняем в этом вопросе другие регионы, которые несколько лет назад перешли на современную связь для повышения оперативности управленческих процессов. Применение «облачных» вычислительных технологий, грамотная организация проекта позволяют нам реализовать его без дополнительных бюджетных вложений.

До конца декабря в зданиях органов исполнительной власти проложат новую сеть, предназначенную для проведения телефонных переговоров и аудиоконференций. По подсчётам специалистов, это восемь километров проводов. Работы ведутся поэтапно и активно, сразу в нескольких ведомствах. Права на ошибку нет, говорит Юрий Палюх. С 1 января все телефоны правительства Кировской области и органов исполнительной власти должны стать цифровыми. Контроль за реализацией проекта возложен на вице-губернатора Андрея Плитко.