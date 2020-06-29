Тамара Ашихмина: «У меня особое отношение к поправкам про науку, образование и экологию»

Известный в Кировской области химик, эколог, кандидат химических наук, доктор технических наук, профессор Вятского государственного университета, Почётный гражданин города Кирова Тамара Яковлевна Ашихмина рассказала о своем отношении к внесению поправок в Конституцию РФ.

— Столько лет прошло с принятия Конституции. За эти годы жизнь значительно изменилась, появилось много сфер и вопросов, которых прежде не было вовсе. Конечно, поправки в Конституцию нужны, чтобы отразить реалии современной жизни, — говорит Тамара Ашихмина. — Я особо отношусь к трем предложенным поправкам: о науке, об образовании и об экологии. Надеюсь, что наше общество поддержит внесение этих поправок, так как они необходимы.

Поправки предлагают закрепить за правительством обязанность обеспечивать развитие научно-технического развития страны. Государство обязано создавать условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей. Также в Конституцию предлагается внести поправки о создании благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижении негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранении уникального природного и биологического многообразия страны, формировании в обществе ответственного отношения к животным и создании условий для развития системы экологического образования граждан, воспитания экологической культуры.

В Кировской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию РФ. Выразить свое отношение к предложениям по изменению в основной закон жители региона могут с 25 июня по 1 июля. Узнать, к какому избирательному участку вы прикреплены, можно по ссылке https://vk.com/wall-163630299_41407

Пресс-центр Правительства Кировской области

Фото: vyatsu.ru