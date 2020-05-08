«Театр на Спасской» приглашает на онлайн-премьеру

Кировский театр юного зрителя впервые после всеобщей изоляции выпустит новый спектакль. Премьера состоится 9 мая на канале YouTube. В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне все желающие (не только жители Кировской области) смогут увидеть видеоверсию документального спектакля режиссёра Александра Трясцина «Помним, чтобы жить» (12+).

Как сообщает пресс-центр правительства Кировской области, работа над новой постановкой, сбор материала и репетиции начались ещё в феврале.

— Кировский театр юного зрителя, как и все учреждения культуры региона, долго готовился к этой дате, и поэтому решили не отменять премьеру, а перенести её в интернет, тем более что для этого сегодня есть все технические возможности, — рассказала министр культуры региона Татьяна Мазур. — Крайне важно выпустить спектакль именно сейчас, в эти памятные дни, когда мы вспоминаем всех погибших. Всех, кто отдал свои жизни для того, чтобы остановить фашизм и чтобы сегодня над нашими головами было мирное небо.

По словам директора учреждения Владимира Грибанова, к юбилею Победы «Театр на Спасской» выбрал не легендарные пьесы, многократно ставившиеся в театрах страны, а форму документального спектакля.

— Артисты театра поведают свои личные, семейные истории, связанные с войной, — рассказал о концепции постановки режиссёр Александр Трясцин. — В основу спектакля легли воспоминания, которыми с артистами делились их родители, бабушки и дедушки, и которые они хранят в своей памяти и сердце, как великую ценность. В процессе репетиций нам было важно найти точную интонацию для этих рассказов, без ложного пафоса и пышных слов. Надеемся, что спектакль получится предельно искренним и предельно личным. Нам кажется, что именно так — от сердца к сердцу, от человека к человеку — можно передать и сохранить нашу общую память. Нашу историю. Нашу Победу.

В новом спектакле театра заняты заслуженные артисты России Татьяна Махнёва и Анатолий Свинцов и другие актёры учреждения. Ссылки на видеозапись спектакля будут размещены на сайте и в группах театра в социальных сетях.