Телевидение: возможны временные перебои вещания

15 апреля прошлого года Кировская область перешла на цифровое эфирное вещание. Перешла в плановом режиме и без каких-либо сложностей. Иными словами, вещание 20 основных общедоступных федеральных телеканалов, входящих в состав двух мультиплексов, в аналоговом формате с этого времени было прекращено.

– Это серьёзный, долговременный федеральный проект, который мы успешно реализовали, – напомнил на недавней встрече с журналистами и.о. министра информационных технологий и связи Кировской области Алексей Сухих. – При этом, думаю, все понимают, что цифровое телевидение – очень сложный комплекс инженерно-технических решений. Оператором цифрового ТВ в нашем регионе является Кировский областной радиотелевизионный передающий центр, который поддерживает работу телевидения в ежедневном режиме. Но в этом году у него запланирован ряд технических мероприятий, которые, к сожалению, в определённые дни приведут к отключению цифрового ТВ. Эту информацию и необходимо довести до телезрителей, чтобы не было никаких вопросов и волнений. – Полностью перейдя на цифровой формат вещания, мы отключили аналоговое вещание и в плановом режиме приступили к демонтажу того оборудования, которое было выведено из эксплуатации, – поясняет главный инженер Кировского областного радиотелепередающего центра Игорь Абрамович. – Поначалу демонтировали маломощные объекты. В этом году в планах демонтаж на объектах мощного вещания. Для проведения работ в Кирове заключён договор с подрядной организацией из Новосибирска. Демонтажу подлежит две антенны, которые находятся в непосредственной близости от антенн цифрового вещания на отметке 180 метров. И чтобы создать соответствующие условия для работы, необходимо произвести отключение цифрового вещания.

Демонтаж оборудования для аналогового вещания планируется провести в два этапа – в конце июля (27 и 28 числа) и в августе (10,11,12, 13, 17,19 и 24 числа). Вещание цифрового эфирного телевидения будет недоступно в период с 9.40 до 17 часов. При этом нужно помнить, что работы на высоте имеют ряд ограничений. Многое зависит от погодных условий. Так, работать на высоте во время дождя запрещено. Соответственно, график проведения демонтажных работ и график отключения цифрового вещания может корректироваться.

Отметим, что ограничения в телевизионном вещании коснутся не всех жителей Кировской области.