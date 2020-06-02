Тенденции на европейском рынке труда 2020 — 2021

С новым мировым порядком, и наш образ жизни меняется быстрее, чем мы могли себе представить. Кто мог подумать, что бизнес, который выживет в первом квартале 2020 года, будут только тот, деятельность которого может осуществляться дистанционно? Это изменение, которого мы никогда не ожидали, и к которому многие компании не были готовы. Но изменения для того и нужны, что компании учились приспосабливаться к новой тенденции.

Тенденции на рынке труда быстро изменились, и в то время как некоторые возможности исчезают, другие появляются. Теперь все дело в ценности. Те, кто менее ценен для своих компаний, теряют работу. Некоторые вакансии свободны и нуждаются в квалифицированных кадрах.

В прошлом месяце Европа стала эпицентром пандемии коронавируса, причем такие страны, как Великобритания, Франция, Испания и другие, страдают от высокой смертности. Это привело к остановке функционирования рынка труда. Сократилась потребность в физическом труде, и увеличилась потребность в интеллектуальном. Это говорит лишь об одном — будущее, которого мы ждали, здесь.

Влияние пандемии на европейский рынок труда

Исследования показывают, что несколько миллионов рабочих мест находятся под угрозой, если карантин продлится в течение нескольких месяцев. На самом деле, исследование было проведено для сообщения о том, что около пятой части всех работников находятся под угрозой, это можно предотвратить только в том случае, если прекратится карантин в Британии и других европейских странах. Это указывает на тот факт, что некоторые отрасли экономики, которые не рассматриваются в качестве предметов первой необходимости, могут пойти на дно.

Хорошей новостью является то, что некоторые люди адаптируют свой набор навыков и опыта, чтобы брать на себя новую работу или подработку. Несмотря на резкую потерю рабочих мест в некоторых оптовых, розничных, гостиничных и ресторанных компаниях, цифровая инфраструктура мира способствует удаленной работе. Однако, несмотря на эти изменения экономика все еще терпит поражение. На самом деле, это просто говорит о важности рынка труда. Работа важна для роста и жизнеобеспечения страны.

Крах на рынке труда является синонимом краха в экономике, и это требует эволюции в режиме реального времени в функционировании рынка труда. Для стран, которые в основном движимы трудовыми ресурсами, локализация привела к вмешательству государства, чтобы ослабить давление на семьи. Но есть предел тому, как долго это может продолжаться.

Этот эффект в настоящее время наносит ущерб рынку труда, который делает акцент на кардинальных изменениях в будущем. Нельзя сказать, что рынок труда, эффективно развивающийся в этот период, является базой для удалённой работы.

Мир изменился, появился новый образ жизни, появился бизнес, начинаются стартапы, а компании работают полностью удаленно. Рынок труда быстро меняется, и многие, похоже, не осознают этого факта. Это перемена, и вы, как соискатель, должны быть готовы.

Реалии рабочих мест во время пандемии COVID-19

Изменения в режиме нашей работы необратимы. Те, кто не готов к этому сдвигу, останутся позади, если не научатся приспосабливаться к изменениям. Это изменение происходит в режиме реального времени, и очень немногие это замечают. Удаленная работа — это то, что объединяет несколько компаний.

Пока что эти изменения были не лёгкими, мы продолжаем изучать способы упрощения перехода на новый режим. Люди переделывают свои графики, чтобы соответствовать новым условиям, с которыми им приходится работать. Сначала это было трудно пережить.

По правде говоря, набор навыков, необходимый для получения работы в данный момент, отличается от того, что ожидалось. Теперь, чтобы зарабатывать, вам нужны основы компьютера, подключения к Интернету, наличие цифровых устройств и т.д. Вам понадобятся навыки программирования, знания программного обеспечения, навыки грамотного письма. Большинство из этих факторов не были необходимы в доковидном мире. Однако одно можно сказать наверняка: мир COVID и мир пост- COVID требуют этих навыков.

Рабочий процесс компаний был облегчен благодаря наличию электронной почты, платформ для видеоконференций, чатов и другого. Несколько компаний смирились с тем, что они не вернутся к работе, когда пандемия COVID-19 закончится. Если компании могут работать полностью удаленно в это время, тогда нет необходимости арендовать или иметь физическое помещение для проведения совещаний. Интернет-инфраструктура в течение года развилась до уровня, который может удовлетворить эти потребности.

Еще одна серьезная перемена — это то, что 8-часовой рабочий день будет отменен. Это происходит потому, что работники постоянно в сети. Теперь это может иметь и обратную сторону, в том, что легко потерять счет времени, отведенного на работу. Тогда бремя ответственности будет лежать на работнике, который должен будет настроить систему, которая вписывается в работу, с семейным временем, с личным временем, досугом и т.д. Границы должны быть установлены самим человеком, так как традиционных границ рабочего времени больше нет. Это мешает работникам поддерживать хорошее качество жизни, а это значит, что пришло время научиться балансировать работу с обычным образом жизни в совершенно разных условиях. Что теперь за будущее работы?

В последние годы было много домыслов о том, как будет выглядеть работа в будущем, как роботы и другие автоматизированные системы заменят людей. Эти догадки пошли дальше, чтобы предвидеть будущее команд, в которых будет больше совместной работы, потребность в эмоциональном интеллекте, среди прочих факторов, которые отображают потребность в более умных людях на рабочем месте. Все эти домыслы и прогнозы, конечно же, не рассматривали пандемию Covid-19 в перспективе. Пару месяцев назад никто не мог поверить, что когда-либо может произойти вспышка болезни, которая поставит мир на колени и приведет к полной изоляции.

Хотя многие согласились с тем, что это революция, и доказательства видны в том, как мы в настоящее время работаем, и как другие планируют работать после, но это все еще не установлено на глобальном уровне. Каким бы неопределенным ни было будущее сейчас, некоторые факторы и элементы обязательно будут влиять на то, как мы будем работать в будущем.

• Цифровая трансформация

Интернет должен стимулировать инновации и эволюцию. Научно-фантастический мир, который мы всегда видели по телевизору, обрушится на нас быстрее, чем мы могли себе представить. Цифровое преобразование мира обязательно должно быть ускорено. Информация будет доступна всем и каждому. Это приведет к тому, что работа будет выполняться быстрее и с большей гибкостью.

Кроме того, в связи с повышенным вниманием к повестке дня, нет необходимости в подробных презентациях PowerPoint, что приводит к значительному сокращению времени, затрачиваемого на деловые встречи.

• Резкое сокращение числа менеджеров среднего звена и консультантов

Посредники и консультанты долгое время были неотъемлемой частью традиционного способа работы. Тем не менее, это обязательно изменится, поскольку мы движемся вперед в будущее. Потребность в менеджерах проектов и исполнительных помощниках будет меньше, а роли менеджеров исчезнут. Вместо менеджеров все больше и больше организаций будут принимать «лидеров».

• Сокращение количества командировок

Деловые поездки всегда были убежищем от офисной работы, но это меняется, так как общение между потенциальными партнерами, инвесторами и коллегами будет цифровым. Прямо из своей гостиной вы можете завоевать репутацию, пообщаться с инвесторами и партнерами из других стран и получить контракт. Эта революция ждет нас.

• Увеличение удаленных и внештатных работников

Неизбежен резкий рост числа людей, работающих на дому. Компании будут стремиться к сокращению персонала, в пользу найма внештатных работников, когда это необходимо. Кроме того, большинство занятых полный рабочий день должны будут также работать на дому. Это новый рассвет для удаленной работы.

В заключение

Изменения, которые происходят с миром, настолько заметны, насколько это возможно, даже слепые могут это увидеть. Однако важно подготовить себя к будущему, каким бы неопределенным оно ни казалось. Вы должны быть знакомы с цифровыми навыками и инструментами, чтобы выжить в будущем, которое на нас лежит. Как только вы освоите навыки и будете готовы приступить к работе, начните поиск удаленной работы в Европе на Jobsora.

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