Тенденция по увеличению собственных доходов региона продолжается

Депутаты ОЗС рассмотрели итоги исполнения областного бюджета за 2019 год Состоялось пленарное заседание Законодательного собрания Кировской области, на котором рассмотрели вопрос об исполнении областного бюджета за 2019 год, а также меры поддержки бизнеса.

Об исполнении бюджета-2019

В заседании приняли участие губернатор Кировской области Игорь Васильев, председатель регионального правительства Анатолий Чурин, депутаты, представители профильных министерств.

Одним из первых был принят закон «Об исполнении областного бюджета за 2019 год». По словам министра финансов Кировской области Ларисы Маковеевой, доходная часть областного бюджета с учётом безвозмездных перечислений из федерального бюджета за 2019 год исполнена в сумме 59,5 млрд рублей, или на 101,3% к уточнённому годовому плану, в том числе по налоговым и неналоговым доходам (собственные доходы) исполнение составило 33,6 млрд рублей (103,6%).

— В последние годы продолжается тенденция по увеличению собственных доходов бюджета области. По сравнению с 2016 годом объём собственных доходов увеличился на 21,5%, или около 6 млрд рублей. Это стало возможным за счёт улучшения экономических показателей и улучшения финансовых результатов деятельности крупных налогоплательщиков, — отметила министр финансов.

За 2019 год объём поступлений неналоговых доходов составил 1,6 млрд рублей. Основная часть поступлений — это плата за использование лесов и увеличение доходов от использования имущества.

Как сообщила Лариса Маковеева, в общем объёме расходов, а это 57,8 млрд рублей, основную долю занимали расходы социальной направленности. В том числе на образование направлено 26,2%, на социальную политику — 30,1%. Значительный вес в объёме произведённых затрат занимают затраты на национальную экономику — 19,5%. Межбюджетные трансферты общего характера составили 8,3%.

В 2019 году на реализацию мероприятий 8 национальных проектов в областном бюджете было направлено 8,7 млрд рублей, средства федерального бюджета и Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства составили почти 8 млрд рублей, собственные средства областного бюджета — 1,1 млрд рублей.

О налоговом режиме для самозанятых

Также депутаты приняли в двух чтениях закон о введении с 1 июля 2020 года в Кировской области специального налогового режима для самозанятых. Он позволит предпринимателям платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%. Помимо этого, у зарегистрированных самозанятых будет фиксироваться реальный рабочий стаж. Как сообщила министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева, переход на новый налоговый режим будет осуществляться добровольно.

В первом чтении был принят законопроект об установлении упрощённых налоговых ставок для налогоплательщиков, пострадавших в связи с введением ограничительных мероприятий в условиях пандемии коронавируса. Так, ставка в размере 1% вводится, если объектом налогообложения являются доходы, ставка в размере 5% вводится, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.

При этом существует ряд условий для предпринимателей. Во-первых, компания должна сохранить не менее 70% от численности наёмных работников за 2019 год, а также обеспечить выплату зарплаты не менее полутора МРОТ на одного работника.

О налоговых льготах

Также депутаты приняли законы о предоставлении в 2020 году налоговой льготы по налогу на имущество организаций и о размерах потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения.

Одобрили проект закона Кировской области «Об исполнении бюджета Кировского областного территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2019 год» и другие.