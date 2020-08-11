Теплоснабжающие компании призвали продумывать сроки исполнения работ

В правительстве области обсудили организационную работу по перекладке сетей КТК в городе Кирове.

Председатель правительства региона Александр Чурин провёл рабочее совещание по вопросу реконструкции магистральных тепловых сетей, проводимой Кировской теплоснабжающей компанией. В совещании приняли участие профильные министры, представители администрации города Кирова и компаний КТК, «Т Плюс».

«Горячая» тема

В Кировской области активно ведётся подготовка к предстоящему отопительному сезону. В рамках реализации концессионного соглашения в Кирове коммунальщики проводят работы по реконструкции и замене теплосетей. Раскопки ведутся практически во всех районах города. Это вызвало возмущение со стороны местных жителей, которые отмечают, что невозможно продумать маршрут поездки. В результате в час пик город стоит в пробках.

100 ордеров на проведение работ

Как отметил глава администрации города Кирова Дмитрий Осипов, при замене теплосетей КТК выдано более 100 ордеров на проведение земляных работ. Недавний рейд показал, что на 73 объектах работы не ведутся, рабочих на объектах нет. Кроме того, по словам спикера, по ряду объектов работы не завершены в срок, что не позволяет администрации приступить к работам по благоустройству территорий.

«Подрядчиков хватает»

Директор Кировского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Береснев пояснил, что в этом году объём работ по реконструкции теплосетей значительно больше, чем в прошлые годы.

— В 2018 году в рамках концессионного соглашения было заменено 3,5 км трубопроводов, в 2020 году планируется осуществить перекладку 30 км трубопроводов. Порядка 70% работ планируется завершить досрочно. У каждого ордера свой план производства работ, подрядчиков хватает, — отметил Сергей Береснев.

Работы на улице Щорса

Что касается проводимых работ на ул. Щорса, то там, по словам представителей компании, проходит две трубы диаметром 1000 мм, провести работы по техническому перевооружению поэтапно (оставляя одну полосу дороги проезжей) невозможно, так как не обеспечивается безопасность движения автотранспорта.

«Работы необходимо выполнять круглосуточно»

Председатель правительства Александр Чурин отметил недостаточную организационную работу теплоснабжающей организации, обозначив, что необходимо продумывать сроки исполнения работ.

— Профильные министерства согласовывают с вами график выполнения работ, чтобы синхронизировать дорожные работы, у которых сжатые сроки выполнения. От их реализации зависит финансирование области. Ежегодно мы настраиваем своих дорожников, чтобы все работы были завершены досрочно. Благодаря слаженной работе в этом году область получила дополнительное финансирование на ремонт дорог. Такую же работу необходимо выстроить и в вашей отрасли, где объём работ также заранее известен (за исключением аварийных ситуаций). Рассмотрите вариант проведения работ по благоустройству в ночное время, увеличьте количество бригад. Сейчас стоит сухая тёплая погода, работы необходимо выполнять круглосуточно, чтобы как можно быстрее возобновить движение транспорта на перекрытых участках. Всё можно сделать грамотно, организовав работу таким образом, чтобы не доставлять жителям города дополнительных неудобств, — подчеркнул Александр Чурин.

Поручения теплоснабжающей компании

По итогам совещания теплоснабжающей компании было поручено актуализировать в кратчайшие сроки график выполнения работ по реконструкции магистральных тепловых сетей, включив в него проведение вечерних работ. Кроме того, предприятию поручено проработать механизмы по сокращению сроков проведения земляных работ. Все предложения также будут направлены и в МУП «Водоканал», который тоже проводит реконструкцию сетей.

Фото Александра ПАПЫРИНА