Те, кто путешествует по родной стране, — настоящие патриоты

Каковы планы россиян на летний отдых внутри страны? Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) подготовил обзор на основе телефонного опроса респондентов в возрасте от 18 лет.

Большинство опрошенных рассказали, что при планировании летнего отдыха пользуются «сарафанным радио» — советами друзей, знакомых и родственников, а также информацией из соцсетей и блогов.

Увеличилось число тех, кто планирует отдыхать дома (их более 60 процентов), и тех, кто намерен провести лето на садовом участке (более 30 процентов). Эксперты отмечают рекордное за последние годы снижение количества россиян, кто планирует отдохнуть за границей. Потенциал – огромный, говорят они, характеризуя желание 54 процентов опрошенных остаться в отпуске в родной стране.

Куда же именно хотят отправиться в путешествие люди? На первом месте – Республика Крым, Севастополь и Ялта. На втором – Краснодарский край. Далее идут Сочи, Адлер и Красная Поляна, за ними – Байкал и Алтай.

Когда же респондентам предложили помечтать, отбросив имеющиеся ограничения по времени и по деньгам, они тут же поменяли приоритеты. Оказалось, на глубинном уровне многих интересует прежде всего поездка на Байкал. Также в списке желаний – Крым, Алтай, Москва и Санкт-Петербург, а ещё Камчатка, Карелия и города «Золотого кольца».

– Очевидно, что спрос на внутренний туризм очень высок. Но уровень пропаганды направлений, о которых мечтают россияне, невысок. Они знают, что у них есть большая, интересная и многообразная родина, но погрузиться в детали и возможности, отлаженные логистические схемы с пониманием инфраструктурных обстоятельств своего маршрута, к сожалению, большинство затрудняется, – отметили во ВЦИОМе.

Между тем, как подчёркивают специалисты, тема внутреннего туризма исключительно важна в современном контексте.

– Когда ты ездишь и видишь страну, у тебя есть возможность не на словах гордиться её величием, многообразием, красотой, а на своём непосредственном жизненном опыте. То, что получено через опыт, не сравнится ни с какими идеологическими настройками на словах, – отметили в центре.

Что ж, пора путешествовать по России и, конечно, по родному региону!

Фото Марины Маргарян