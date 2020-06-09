«Товарных запасов в регионе достаточно»

Что происходит в экономике региона, какие меры оказались самыми действенными, каков прогноз социально­экономического развития Кировской области на 2021 год?

На вопросы редакции «КП» ответили министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева и министр промышленной политики региона Андрей Перескоков.

– Какова текущая ситуация в экономике Кировской области?

– Тенденции социально-экономического развития Кировской области в настоящее время в целом соответствуют общероссийской динамике, связанной с ухудшением ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и введением ограничительных мер.

Если посмотреть оборот организаций всех видов экономической деятельности (по полному кругу организаций), то, по данным Кировстата за январь – апрель 2020 года, он практически остался на уровне аналогичного периода 2019 года (темп роста 100,6%) и составил 266,8 млрд рублей.

Индекс промышленного производства в области составил 97% к аналогичному периоду 2019 года. Индекс производства в обрабатывающих отраслях – 97,4%, в энергетическом комплексе – 93,5%, в отрасли добычи полезных ископаемых – 94,1%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 102%.

Что касается сельского хозяйства, то в январе – марте 2020 года хозяйства всех категорий области произвели продукции на сумму 6,9 млрд рублей, индекс производства составил 105,7% (статистические данные по показателю предоставляются ежеквартально).

Объём работ в строительстве за январь – апрель составил 4,6 млрд руб-лей, индекс физического объёма – 83,2%. В эксплуатацию ввели 91 тысячу квадратных метров общей площади жилья, это на 36,1% меньше соответствующего периода 2019 года.

Снизились оборот розничной торговли на 4,4%, общественного питания – на 19,3%, а также объём платных услуг, оказанных населению, на 10,5%.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в январе – апреле составил 103%. Цены на продовольственные товары, включая алкогольные напитки, выросли на 3%, на непродовольственные товары – на 3,2%, на услуги – на 2,9%.

Уровень зарегистрированной безработицы на конец апреля 2020 года составил 1,6% экономически активного населения (на конец марта данный показатель составлял 1,11%).

– Какая модель развития региональной экономики рассматривается сейчас? Какие меры принимаются для поддержки экономики?

– В настоящее время начинается формирование прогноза социально-экономического развития Кировской области на 2021 год и на период 2022 – 2023 годов, по результатам которого можно будет определить сценарий и оценить основные перспективы развития региона.

Вместе с тем в связи с распространением новой коронавирусной инфекции в Кировской области принимаются различные меры по обеспечению устойчивого развития экономики.

В целях формирования подходов по стабилизации основных отраслей экономики и по поддержке населения распоряжением губернатора Кировской области создана межведомственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики региона. На её заседании 3 апреля утвердили план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики. Он предусматривает разработку различных механизмов для поддержки населения, отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, подготовку общесистемных антикризисных мер. Отдельный раздел посвящён поддержке малого и среднего бизнеса.

Мероприятия этого плана уже частично реализованы. Вместе с тем для усиления мероприятий по стабилизации основных отраслей экономики и недопущения ухудшения социально-экономической ситуации правительство области подготовило второй пакет «антикризисных мер», и в середине мая региональный план был обновлён.

В целях недопущения роста цен проводится ежедневный мониторинг их на продовольственные и непродовольственные товары, также осуществляется контроль за наличием в магазинах и аптеках товаров первой необходимости, продуктов, медикаментов, дезинфицирующих средств. В ходе мониторинга дефицит продуктов питания в организациях розничной торговли не зафиксирован. Товарные запасы имеются в достаточном количестве, и перебоев с поставками продовольствия и непродовольственных товаров первой необходимости нет.

Что касается поддержки занятости населения, то в новый пакет мер добавлены мероприятия, направленные на снижение напряжённости на рынке труда. В частности, планируется создание интернет-функционала, позволяющего размещать вакансии для граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход». Также планируется использование дистанционных методов при регистрации граждан в качестве безработных.

В целях социальной поддержки население области освобождено от уплаты взносов на капитальный ремонт на три месяца.

В свою очередь для поддержки отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска, предусмотрено предоставление субсидий организациям, осуществляющим перевозки пассажиров. А для подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период пре-дусмотрены субсидии из областного бюджета местным бюджетам.

Безусловно, перечень мероприятий антикризисного плана не является исчерпывающим. С учётом изменения экономической ситуации он будет и в дальнейшем дополняться новыми мероприятиями.

Оборонка выполнит заказ, несмотря ни на что

– Расскажите о ситуации в основных для Кировской области отраслях. Как изменились в них потребление и производство?

– Обратимся к данным Кировстата. По итогам I квартала 2020 года индекс промышленного производства по обрабатывающим отраслям промышленности региона составил 100,6% (по Приволжскому федеральному округу – 103,1%; в целом по Российской Федерации – 103,8%).

Предприятия обрабатывающих производств отгрузили продукции по всем видам экономической деятельности по полному кругу организаций на сумму 56,2 млрд рублей. Рост к аналогичному периоду прошлого года составил 5,4%. Наибольшая доля в структуре отгруженной продукции, конечно же, остаётся за предприятиями химической отрасли (более 28%) и предприятиями машиностроения и металлообработки (21,9%).

Сумма перечисленных налогов, сборов и страховых взносов, уплаченных промышленными предприятиями обрабатывающих производств региона в федеральный бюджет, составила 2,3 млрд рублей (рост 35% к аналогичному периоду прошлого года) и 2 млрд рублей в бюджет Кировской области (рост 11% к аналогичному периоду 2019 года).

В условиях распространения коронавирусной инфекции предприятия машиностроительного комплекса возобновляли производственную деятельность в разные сроки. Первыми начали работу предприятия, вошедшие в перечень системообразующих предприятий и организаций нашего региона. Начиная с 27 апреля практически все предприятия машиностроительного комплекса приступили к работе с соблюдением требований санитарно-эпидемиологического режима. Разумеется, введение нерабочих дней отрицательно сказалось на финансовом состоянии предприятий ввиду снижения поступлений финансовых средств на расчётные счета из-за прекращения отгрузки готовой продукции и отсутствия поставок материалов и комплектующих изделий в связи с остановкой предприятий-поставщиков.

Несмотря на сложившуюся ситуацию, промышленные предприятия принимают все возможные меры для исполнения заключённых договоров и контрактов. Предприятия оборонно-промышленного комплекса выполнят государственный оборонный заказ в необходимом объёме и в установленные сроки. Сейчас доля кировской продукции гражданского и двойного назначения находится на общероссийском уровне и по итогам 2019 года составляет 18% в общем объёме отгруженной продукции предприятий ОПК региона. По итогам I квартала 2020 года данный показатель увеличился до 23%.

Сокращения работников предприятий машиностроительного комплекса не планируется. Задолженности по выплате заработной платы на них нет, средняя составляет 35,5 тысячи рублей.

– О модернизации в сегодняшних условиях говорить не приходится?

– Крупные предприятия продолжили работу по модернизации производственного оборудования, обновлению станочного парка и увеличению объёмов производства. Например, завод «Лепсе» в течение пяти лет планирует провести масштабную модернизацию производственных мощностей и заменить более 200 станков. Помимо вложенных собственных средств, предприятие получило совместный заём федерального и регионального фондов развития промышленности.

Один из инструментальных цехов АО «ВМП «АВИТЕК» пополнился двумя новинками: пятикоординатным станком с ЧПУ для изготовления и заточки осевого режущего инструмента из твёрдого сплава и быстрорежущей стали и машиной для измерения параметров осевого инструмента. Применение современного оборудования в изготовлении режущего инструмента увеличивает его точность, функциональность и производительность, а также надёжность всего производственного процесса.

Кировский машзавод 1 Мая по итогам проведённых торгов стал победителем конкурса Министерства обороны Российской Федерации на поставку железнодорожных кранов грузоподъёмностью 25 тонн и изготовит их во II квартале 2020 года.

– Как вы оцениваете ситуацию в лёгкой промышленности и других промышленных отраслях?

– Лёгкая промышленность – это важнейший многопрофильный сектор экономики региона. Учитывая основные финансово-экономические показатели отрасли за I квартал 2020 года, можно отметить позитивную тенденцию её развития. Производители текстильных изделий отгрузили продукции на 42,4 млн рублей (темпы роста к соответствующему периоду прошлого года составили 134,5%), производители одежды – на 729,2 млн рублей (темпы роста – 112,8%).

Предприятия биотехнологической, химической и металлургической промышленности, несмотря на трудности, возникшие с введением ограничительных мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции, сохраняют загрузку производственных мощностей и нацелены на сохранение численности работников и развитие в целом.

Например, ООО «ГалоПолимер Кирово-Чепецк» стало одним из предприятий региона, получивших льготный заём Фонда развития промышленности на реализацию уникального проекта по измельчению фторопластов с применением совершенно новой технологии, аналогов которой в России на сегодняшний день нет.

В первом квартале 2020 года на предприятии завершён монтаж оборудования. Полностью проект будет реализован в конце II квартала 2020 года. Благодаря модернизации на предприятии появятся дополнительные высокопроизводительные рабочие места, увеличится объём налоговых поступлений.

В марте кировские товаропроизводители также продолжили внедрение новых технологий в процесс промышленного производства. В филиале «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ» завершили инвестиционный проект по модернизации процесса охлаждения линейки готовых продуктов – сложных удобрений NPKS.

– Кировские фармацевтические компании также развили активность в новых условиях, чтобы помочь людям?

– Да, они в период распространения коронавирусной инфекции не только не снизили свою производительность, но и начали реализацию проекта по обеспечению государства лекарственными препаратами для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Также ООО «Нанолек» совместно с научным центром имени Чумакова организует работу по производству первой отечественной инактивированной вакцины против полиомиелита на производственной площадке в Кирове. Это позволит в будущем бесперебойно обеспечивать россиян высокоэффективной и безопасной вакциной, входящей в перечень национального календаря профилактических прививок. Проект предусматривает строительство дополнительных производственных мощностей в рамках развития биотехнологического иммунобиологического научно-образовательного центра «Биополис» в Кировской области. Планируется, что в конце 2020 года начнётся производство готовой лекарственной формы, а выпуск субстанции – в 2023 году.

Стоит отметить, что с введением ограничительных мероприятий по нераспространению коронавирусной инфекции промышленные предприятия, производящие фармацевтические субстанции и косметические средства, нарастили производственные мощности по выпуску дезинфицирующих средств, чтобы обеспечить жителей региона дезинфицирующими средствами. Сейчас их производят ОАО «Кировская фармацевтическая фабрика», ООО «Сантех-Заказ», ООО «Научно-производственная компания «БИОЭКОПРОМ-Вятка», ООО «Научно-производственное объединение «Промдез», ООО «Стардаст». Массовые отгрузки осуществлялись с 1 апреля. В общей сложности предприятия отгрузили более 489 тысяч литров дезинфицирующих средств.

Важно, что предприятия биотехнологической, химической и металлургической промышленности, несмотря на сложившуюся в мире эпидемиологическую ситуацию, удерживают позиции главных экспортёров промышленной продукции в регионе. Объём экспорта несырьевых промышленных товаров Кировской области в I квартале 2020 года остался практически на уровне аналогичного периода 2019 года (174,2 млн рублей) и составил 173,2 млн рублей. При этом в I квартале зафиксировано увеличение объёма экспорта товаров металлургической промышленности на 37%, товаров лёгкой промышленности на 36%, товаров лесопромышленного комплекса на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г.

– Каковы ваши действия в этот период?

– Организована работа по мониторингу финансово-экономической ситуации на предприятиях региона с целью выявления и планомерного решения потенциальных угроз деятельности предприятий. Также осуществляется постоянное информирование, в том числе о мерах государственной поддержки, которыми могут воспользоваться организации.

Отдельная тема – малый и средний бизнес

– Что предложено предпринимателям, насколько востребовано и какие новые меры поддержки субъектов МСП планируются в регионе?

– Как известно, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 3 апреля был сформирован перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции. В него вошли 11 сфер 38 видов деятельности.

Малый бизнес также пострадал, и одним из приоритетов сейчас остаётся поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Что она включает и каковы результаты?

Прежде всего, это отсрочка уплаты налоговых платежей и страховых взносов для субъектов МСП в наиболее пострадавших отраслях. Порядка 2700 налогоплательщиков региона имеют право на отсрочку по налоговым платежам.

Продлено действие лицензий и иных разрешений. Например, по розничной продаже алкогольной продукции продлено действие 400 лицензий

до конца года.

Организовано предоставление субсидий субъектам МСП на выплату заработной платы сотрудникам

(12 130 рублей). По предварительным данным, на эту меру поддержки могут претендовать в Кировской области порядка 14 тысяч субъектов МСП.

Важный момент – отсрочка по платежам за аренду государственного и муниципального имущества. Она предоставляется на срок до 1 октября 2020 года, начиная с даты введения режима повышенной готовности.

Дополнительное соглашение к договору аренды об отсрочке платежей заключается с субъектом МСП в течение трёх рабочих дней с момента обращения заявителя. В настоящее время за данной мерой обратились 68 субъектов МСП.

Предусмотрено освобождение арендаторов государственного имущества, находящегося в казне Кировской области (за исключением земельных участков), от уплаты арендных платежей по договорам аренды за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. На данный момент заключены дополнительные соглашения с 10 субъектами МСП. Кроме того, эта мера введена в восьми муниципальных районах области, ею воспользовались 18 субъектов МСП.

Созданы беспроцентные кредитные продукты для выплаты заработной платы. Эта программа в Кировской области действует в четырёх банках: ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк, «Открытие». Субъекты МСП подали свыше 400 заявок на получение кредитов на общую сумму более

800 млн рублей.

Одна из мер поддержки – «кредитные каникулы» на срок до 6 месяцев. На получение реструктуризации по кредитам поступило порядка 650 заявок от субъектов МСП на сумму

1,7 млрд рублей.

– Какую помощь бизнесу в этих условиях оказывает областной фонд поддержки предпринимательства?

– По линии Кировского областного фонда поддержки предпринимательства субъектам МСП предоставляется микрокредитная поддержка. Это новые кредитные продукты для субъектов МСП, такие как «Антикризис» (500 тысяч рублей под 2,75% сроком на 2 года) и «Онлайн-старт» (100 тысяч рублей под 5,5% сроком на 1 год). По состоянию на 22 мая на получение микрозаймов поступило пять заявок от субъектов МСП на общую сумму 2,5 млн рублей, одобрены и выданы микрозаймы по четырём заявкам на общую сумму 2 млн рублей.

Также осуществляется реструктуризация действующих займов в виде отсрочки платежа по основному долгу до 6 месяцев и пролонгации действующих микрозаймов на срок до 36 месяцев (для субъектов МСП, занимающихся торговлей, – 24 месяца). Количество предоставленных отсрочек в марте – мае текущего года составило 125 единиц на общую сумму 20 млн рублей.

Предусмотрены микрозаймы до 4 млн рублей на развитие бизнеса под сниженную процентную ставку от 2,75% до 10% годовых на срок до 3 лет.

Также в 2020 году планируется увеличение капитализации Кировского областного фонда поддержки малого и среднего предпринимательства в целях большего охвата льготными микрозаймами субъектов МСП.

– Что планируется предпринять уже в ближайшее время?

– В целях обеспечения стабилизации ситуации в сфере малого и среднего предпринимательства планируется внедрить новые дополнительные меры поддержки субъектов МСП. Это установление на 2020 год минимальных налоговых ставок по упрощённой системе налогообложения (1% и 5%); снижение в два раза размера потенциально возможного к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода по действующим приобретённым патентам.

Кроме того, с 1 июля планируется ввести специальный налоговый режим на территории Кировской области «Налог на профессиональный доход». Помимо этого, будет предоставлена в 2020 году налоговая льгота по налогу на имущество организаций для арендодателей, которые предоставили отсрочку или снижение по аренде имущества. Соответствующие законопроекты подготовлены и внесены на рассмотрение Законодательного собрания Кировской области.

Принимаемые правительством Кировской области меры призваны способствовать снижению налоговой и административной нагрузки на субъекты МСП, минимизации банкротств предприятий, сохранению производств и рабочих мест.

– Есть мнение, что спасение от последствий коронавируса – в переходе от экономики услуг к развитию реального сектора. Вы согласны? Что делается в этом направлении?

– На сегодняшний день сложно делать выводы и оценивать в полном объёме влияние на экономику Кировской области сложившейся ситуации, связанной с введением ограничительных мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции. Ограничительные меры полностью не сняты, нет полных статистических данных о деятельности предприятий и организаций, субъектов малого предпринимательства.

Оценить ситуацию и определить дальнейшие перспективы развития региона будет возможно в рамках прогноза социально-экономического развития Кировской области на 2021 год и плановый период до 2023 года. Его формирование завершится в октябре.