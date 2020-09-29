Только здоровое питание: пиццы на завтрак всё-таки не будет

В регионе с 1 сентября все учащиеся начального звена обеспечены полноценным горячим питанием за счёт государства. Эта мера социальной поддержки инициирована президентом России Владимиром Путиным и в нашем регионе находится на личном контроле губернатора Игоря Васильева.

В конце минувшей недели по поручению первого заместителя председателя правительства Кировской области Дмитрия Курдюмова школу № 16 посетили начальник департамента образования администрации города Кирова Александр Петрицкий и директор комбината продовольствия и социального питания города Кирова Артур Шамсутдинов. Причиной выезда послужили обращения родителей учеников школы, которые высказали пожелание, чтобы их детям давали на завтрак каши, творожные запеканки и омлеты. В настоящее время школьники получают на завтрак салат и горячее блюдо.

— Ни одно обращение родителей не остаётся без внимания. Здесь некоторые родители хотят, чтобы детей, обучающихся в первую смену, кормили именно тем, что ребята привыкли есть по утрам с детского сада — молочными кашами, запеканками, омлетами и так далее. Мы принимаем к сведению пожелания и считаем, что такого плана корректировки могут проводиться, — отметил Александр Петрицкий. — Вопрос прорабатывается на комбинате питания, будем это внедрять. Корректировка меню — это живой процесс, мы постоянно находимся на связи с родителями и когда-нибудь придём к окончательному общему мнению.

Кроме того, изменения в меню и так происходят каждые две недели, и эта работа будет вестись до тех пор, пока от родителей поступают предложения.

— Естественно, все обращения от пап и мам мы прорабатываем. Но не нужно забывать, что есть требования Роспотребнадзора и нормы СанПиН. Например, пицца в завтрак входить никак не будет, потому что мы придерживаемся правил здорового питания. Добавить кашу, запеканку — это мы прорабатываем, в рамках существующих закупок это сделать вполне возможно, — подчеркнул Артур Шамсутдинов.

Директор школы № 16 Светлана Фофанова сообщила, что система бесплатного питания работает в образовательной организации с 1 сентября, и весь процесс организован так, чтобы потоки детей не пересекались.

— Составлен график приёма пищи детьми, чтобы они приходили с временным интервалом. График соблюдается, столы накрываются за 2-3 минуты до прихода детей, и еда всегда тёплая, — отметила директор. — У нас в школе создан общественный совет по контролю за питанием, в который входят родители от каждой параллели начальных классов. Они имеют опыт в организации питания и определённые знания, так как являются либо медицинскими, либо педагогическими работниками различных учреждений города. С ними была проведена встреча, на которой разъяснено, какие у них есть права в качестве общественных контролёров. Они могут беспрепятственно проходить в школу, изучать меню, опрашивать ребят, нравится ли им еда.

Директор отметила, что общественный совет по контролю за питанием планирует разработать памятки для родителей на тему, как приучить ребёнка к здоровому школьному питанию.

Родители детей тем временем делятся своими впечатлениями от процесса организации горячего питания в школе. Так, сын Натальи Назаровой Роман учится в 3 «А» классе. Ребёнок с удовольствием ест всё, что дают в школьной столовой.

— Ему нравится еда, он любит суп, котлеты, поэтому его всё устраивает и ест он хорошо. Мы очень благодарны школе. Сын занимается борьбой, и есть установка тренера — питаться хорошо, правильно, съедать всё. По температуре блюд претензий тоже нет, — отметила Наталья Назарова.

А внук Светланы Бажиной учится во 2 «В» классе. Женщина рассказала, что дома утром Павел ест кашу на завтрак, а в школе на обед у него суп и вторые блюда.