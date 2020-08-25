«Точка роста» для педагогов

В детском технопарке «Кванториум» областного центра прошла образовательная сессия для педагогов центров «Точка роста». Она реализуется в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Согласно проекту, в Кировской области в 2020-2022 годы в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, будет создано 265 Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

– Благодаря «Точкам роста» сельские школьники будут изучать технологию, информатику и ОБЖ на новом уровне. Ребята будут заниматься на современном оборудовании и делать свои проекты в рамках цифровых, естественнонаучных, технических и гуманитарных профилей, – подчеркнула Ирина Василевская, региональный куратор проекта «Создание современных школ в Кировской области».

В каждую школу, участвующую в проекте, поступило новое оборудование для проведения занятий: 3D-принтеры, очки виртуальной реальности, квадрокоптеры, компьютеры. Наставники детского технопарка «Кванториум» обучат учителей работать с этим оборудованием, а также поделятся современными методиками обучения, которые освоили на образовательных сессиях в инновационном центре «Сколково».

Работа разбита по направлениям: Промышленный дизайн и 3D-моделирование, Беспилотные летательные аппараты, VR/AR (виртуальная и дополненная реальность), Геоинформационные технологии, Хайтек, Промышленная робототехника.

Как ранее отмечал первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов, мероприятия нацпроекта «Образование» во многом коснутся учащихся именно в районах области. В 2020 году центры «Точка роста» откроются на базе 42 опорных школ региона. У детей из Кировской области появятся дополнительные возможности заниматься наукой на современном оборудовании, которое уже поступило в школы в рамках нацпроекта.

По словам главы региона Игоря Васильева, благодаря участию в национальном проекте «Образование» в школах Кировской области создаются такие условия обучения, при которых дети с раннего возраста могли бы раскрыть свои возможности и подготовиться к жизни в высокотехнологичном обществе.