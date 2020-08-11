«Трамплин к достижению спортивных успехов и новым свершениям»

В рамках Дня физкультурника спортивная общественность региона отметила Всероссийский олимпийский день. Организаторами мероприятия выступили министерство спорта и молодёжной политики Кировской области, региональный Центр развития туризма, Центр спортивной подготовки «Вятка-старт» и областной Дворец молодёжи.

Наградами отмечены 36 человек

Торжественная часть началась с награждения ведомственными наградами кировчан, внёсших значительный вклад в развитие спорта и физической культуры в нашей стране.

— От себя лично и от министерства спорта и молодёжной политики региона я хочу поздравить всех, кто имеет отношение к нашей значимой, я считаю, самой главной отрасли в жизни людей — к физической культуре и спорту. Очень жаль, что в 2020 году мы не собираемся в традиционном формате. Хотелось бы лично поздравить и поблагодарить каждого, кто сегодня удостоен ведомственных наград регионального и федерального уровней. Я благодарю вас за работу и надеюсь, что ситуация с пандемией станет для представителей отрасли не препятствием, а трамплином к достижению спортивных успехов и новым свершениям, — отметила министр спорта и молодёжной политики региона Анна Альминова.

Наградами регионального ведомства отмечены 36 человек. Почётным званием «Отличник физической культуры и спорта» награждён тренер по дзюдо спортивной школы олимпийского резерва № 1 города Кирово-Чепецка Геннадий Ежонков.

— Любая награда — это оценка деятельности. Работа у меня в спорте долгая, очень приятно, когда это видят и оценивают положительно, — сказал Геннадий Ежонков. — Благодарю за оказанную честь. Любая оценка достижений — стимул улучшать свою трудовую деятельность, стремиться к высокой планке.

Почётной грамотой Министерства спорта Российской Федерации наградили двух тренеров. Благодарности министра спорта РФ удостоилась тренер по волейболу спортивной школы № 2 города Кирова Людмила Егорова.

Решением Кировской городской думы почётным знаком «За заслуги перед городом Кировом» наградили тренера по лыжным гонкам спортивной школы олимпийского резерва № 3 города Кирова, заслуженного тренера РСФСР Владимира Рыкова.

«Быстрее! Выше! Сильнее!»

Праздник продолжился под эгидой бренда всероссийского федерального проекта «Спорт — норма жизни».

Это было интеллектуальное онлайн-мероприятие «КвиZ — «Быстрее! Выше! Сильнее!». Для гостей мероприятия подготовили вопросы об Олимпиадах, олимпийском движении, о физической культуре и спорте. Команды заранее подготовились для игры.

— Руководство нашей школы приняло решение об участии, и мы его поддержали. Всей командой по-настоящему насладились игрой и отлично провели время. Мы специально готовились и были рады, что удалось продемонстрировать свои знания, — сказал капитан команды «Точка роста» Игорь Засобин из Опаринского района.

Как сообщают в региональном министерстве спорта и молодёжной политики, участниками игры стали более 60 команд из Кировской области, которые ответили на 70 интереснейших вопросов.

Также в честь Дня физкультурника региональный оператор ВФСК ГТО в Кировской области совместно с Центром тестирования «Динамо» организовал площадку с официальным приёмом нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Кроме того, как сообщает пресс-центр правительства региона, Всероссийский олимпийский день прошёл во всех лагерях Кировской области.