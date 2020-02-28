Тренер, воспитавший чемпионов

15 февраля ушёл из жизни замечательный человек, тренер-преподаватель Евгений Александрович Платунов. Каждый, кто знал Евгения Александровича, воспринял это известие как личное горе и невосполнимую утрату.

В Кировской школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для детей с проблемами слуха) Платунов проработал 26 лет. Он любил и уважал своих воспитанников, вдохновлял их, поддерживал в период трудных жизненных испытаний, стремился зарядить их верой в свои силы и возможности. Евгений Александрович добился больших успехов в лыжной подготовке учащихся к чемпионатам России по спорту глухих, воспитал не одно поколение призёров и чемпионов. Постоянный, неутомимый труд этого человека вызывал и вызывает гордость и восхищение коллег, родителей, учащихся и выпускников. Спортсмены с нарушением слуха, завоевавшие благодаря нашему тренеру призовые места, чувствуют себя успешными и сильными людьми, готовыми к новым победам.

В 1965 году Евгений Александрович стал мастером спорта по лыжным гонкам, с 1962-го

по 1974 год входил в состав сборной команды Кировской области, трижды участвовал в сверхмарафонской гонке СССР на 70 километров, защищал честь страны на четырёх спартакиадах народов России.

В 1968 году, будучи ещё студентом факультета физвоспитания Кировского пединститута, Евгений Александрович на Всемирной зимней универсиаде, проходившей в Австрии, завоевал две медали: золотую – за победу в эстафете 4х10 километров и серебряную –

в гонке на 15 километров.

После окончания в 1968 году института Е.А. Платунов работал инструктором физкультуры ДСО «Буревестник». В 1970 году перешёл в Управление внутренних дел, где прослужил до 1994 года и вышел в отставку в звании майора. Был старшим инспектором по физической подготовке при областном совете «Динамо», старшим тренером Российского совета «Динамо» в центре олимпийского резерва по лыжным гонкам. В 1989 году получил звание «Заслуженный тренер России».

Награждён тремя медалями МВД СССР «За безупречную службу», медалью «20 лет

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Во время работы в школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Евгений Александрович умело находил лучших спортсменов, создавал условия для развития и совершенствования индивидуальных способностей каждого своего воспитанника.

В 2014 году в числе 160 наших земляков Евгений Александрович и его воспитанница Елизавета Кропотина пронесли факел зимних Олимпийских игр по улицам и площадям города Кирова. Шесть ребят с ограниченными возможностями слуха вошли в молодёжную сборную страны по лыжным гонкам, Елизавета Кропотина и Александра Ярославская участвовали в чемпионате мира по лыжным гонкам среди глухих.

Часто Евгений Александрович работал во время отпуска. Он возил учеников-спортсменов на летние и зимние тренировки и на соревнования в лыжно-биатлонный комплекс «Перекоп» в Кирово-Чепецком районе. Тренеру нравилось, что в Перекопе сложный рельеф, подходящий для любых тренировок, качественная трасса. И ребята после тренировок в Перекопе чувствовали себя увереннее и смелее. Евгений Александрович прекрасно знал лыжные трассы в Кирове и области, те места, где ребята могли испытать себя и преодолеть трудности. Кроме того, тренировочные сборы проходили и в других уголках России, например, в Кисловодске.

Его воспитанники не раз становились чемпионами и победителями первенства России по лыжным гонкам. В 2018 году спортсмены школы завоевали на первенстве России восемь золотых и одну бронзовую медали.

В феврале 2019 года в Саранске на первенстве России по спорту глухих Мария Маженина, Андрей Дубовских и Максим Ковалев вошли в состав сборной России по подготовке к XIX зимним Сурдлимпийским играм в декабре 2019 года в Италии, а Елизавета Калинина вошла в резерв. Трёх спортсменов (из четырнадцати) сборной команды России по лыжным гонкам вырастил Евгений Александрович Платунов.

Семнадцать его воспитанников имеют звание кандидата в мастера спорта. Двум выпускникам школы, бронзовым призёрам XIX Сурдлимпиады 2019 года Максиму Ковалеву и Андрею Дубовских 15 января 2020 года присвоено почётное звание «Заслуженный мастер спорта России».

Евгений Александрович всегда учил ребят не останавливаться на достигнутом, уверенно двигаться вперёд, стремиться к победе. Он болел за них всем сердцем, радовался вместе с ними и утверждал: «Человеку очень важно ощущать себя успешным!»

В марте 2014 года на общешкольном Уроке доброты, посвящённом семидесятилетию Евгения Александровича, его воспитанники признавались: «Успехи и победы наши – заслуги и старанья ваши!»

Его ученики, лучшие выпускники школы, продолжают обучение и тренируются в Межрегиональном центре реабилитации Министерства труда России в городе Павловске, в Сыктывкарском политехническом техникуме, в Московском государственном техническом университете им. Баумана. Они современные, самодостаточные люди, ведущие здоровый образ жизни. Школа гордится своим тренером-педагогом, своими учениками и выпускниками.

Говорят, что незаменимых людей нет. Это не так. Евгения Александровича не может заменить никто. Его преданность профессии, требовательность к себе и окружающим, ответственность, корректное и внимательное отношение к ребятам, родителям, коллегам всегда вызывали огромное уважение и симпатию. И эти чувства останутся в нас навсегда. Светлая память прекрасному тренеру, педагогу, человеку!

С низким поклоном к замечательному человеку – коллеги, родители, учащиеся и выпускники школы-интерната для обучающихся с ОВЗ в г. Кирове

Слова благодарности

Максим КОВАЛЕВ:

– Нестерпимо больно и тяжело… как будто я второй раз потерял отца…

Евгений Александрович – мой первый тренер, для меня родной и любимый человек. Он учил меня не бояться трудностей, постоянно тренироваться, учил быть заботливым и внимательным к людям. Память о нём будет всегда в моём сердце!

Семья КОВАЛЕВЫХ:

– Это большое личное горе для всей нашей семьи. Прекрасный человек,

лучший тренер, он вкладывал столько труда и души в своих воспитанников!

Мы благодарны Евгению Александ­ровичу за годы заботы, внимания, доброты.

Мария МАЖЕНИНА:

– Для меня Вы были самым лучшим человеком, которого я знаю. Не верится, что Вас больше нет. Но Вы в моём сердце навсегда! Я не забуду Вашу заботу, Вашу поддержку. Вы воспитали в моём характере упорство, выносливость, терпение, милосердие. Если бы не Вы, я была бы совсем другим человеком.

Учитель Эдуард Андреевич БИДЕНКО:

– Евгений Александрович – настоящий энтузиаст, фанат своего дела, он всей душой переживал за каждого воспитанника, прививал упорство, целеустремлённость и волю к победе. Нам будет его не хватать.

Из Швеции – Антонина ОРДИНА, чемпион мира по лыжным гонкам 1987 года и двукратный бронзовый призёр чемпионата мира 1995 года:

– Мне очень повезло, что много лет назад я встретила этого удивительного человека и тренера. Его энтузиазм и увлечённость помогли мне в один из переломных периодов занятия лыжами, и я продолжила бороться на лыжне. Очень часто, если мне не хотелось идти на тренировку в плохую погоду, я вспоминала Евгения Александровича и его убеждённость в правильности выбранного пути. Я вспоминаю его всегда только с теплотой и любовью.

Учитель Людмила ПЛАТУНОВА:

– Как много сделал Евгений Александрович для наших ребят! Учил быть хорошими и сильными людьми! Учил победам, прежде всего над собой! Открыл мир большого спорта. Помогал нам, педагогам! Благодарим за всё! Всегда будем помнить!