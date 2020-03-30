Как чувствуют себя в новых условиях спортсмены? Оказалось, они нашли выход.
– Во время карантина наши спортсмены не сидят без дела. Для ребят, которые входят в состав сборных Кировской области и России, а также для тех, кто участвует в официальных соревнованиях, разработали индивидуальный план тренировок на каждый день, – рассказал тренер по карате ДЮСШ № 4, руководитель спортивного клуба «Дельта» Артём Загребин. – В тренировочный план мы включили в большей степени упражнения на укрепление связок, суставов, а также упражнения на развитие гибкости и укрепления ударных поверхностей. Это та работа, на которую часто не хватает времени в зале, но её можно выполнять в домашних условиях.
Кроме того, в интернете спорт смены запустили конкурс на лучшую домашнюю тренировку.
– Это подогревает интерес к занятиям дома, ребята выполняют упражнения, снимают видео. Некоторые ролики мы выкладываем в Сеть, и это мотивирует остальных, – говорит Артём.
Так, одна из воспитанниц клуба «Дельта» Любовь Тетёркина поделилась в социальной сети «ВКонтакте» видео своей утренней тренировки на улице. Девушка делает пробежку, упражнения на гибкость и выполняет подъёмы на турнике.
Однако ряд кировчан продолжают посещать частные спортзалы, бассейны и фитнес-клубы. Ко всем спортсменам и любителям здорового образа жизни обратилась министр спорта и молодёжной политики региона Анна Альминова:
– Для меня, как и для многих из вас, спорт является неотъемлемой частью жизни. Но сегодня я прошу вас отказаться от привычных занятий и найти альтернативу залам. Тренируйтесь дома, на улице. Посоветуйте то же самое своим друзьям, близким. Проявите свою гражданскую позицию. Только совместными усилиями мы сможем сохранить здоровье кировчан и обеспечить благополучие Кировской области.