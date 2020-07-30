«Три года, проведённые в Вятке, считаю лучшими в моей жизни»

1860-е годы ознаменовались в России началом Великих реформ Александра II, коренным образом изменивших многие стороны жизни государства и общества. Успешное проведение реформ обеспечивали талантливые управленцы, имевшие большой жизненный опыт. Одним из таких людей был генерал-лейтенант Владимир Николаевич Струков (1812–1892) – вятский губернатор в 1863–1866 гг.

Боевой офицер в губернаторском кресле

Владимир Николаевич стал вятским губернатором в самом начале 1863 года – 10 января. Струков к тому времени – выпускник юридического факультета Московского университета, генерал-майор, ветеран Крымской войны, кавалер ряда орденов.

Интересна история его назначения. 29 мая 1861 г. Струков направил в министерство внутренних дел любопытную записку. В ней он обращается с просьбой о предоставлении ему «места начальника одной из великороссийских губерний, преимущественно же Саратовской», хорошо ему известной, поскольку он был её уроженцем. При этом автор письма просил не назначать его в польские или западные губернии и указывал, что «я желал бы лучше подождать открытия возможности получить, если можно, место в одной из приволжских губерний или внутренних, в том уважении, что не знаю ни польского языка, ни тамошнего края, да и переезд туда с маленькими детьми крайне затруднителен». Новая должность неожиданно пришла из далекой Вятки через полтора года…

«Внимание, оказанное его превосходительством…»

21 февраля 1863 г. Струков вступил в управление губернией. Владимиру Николаевичу предстояла серьёзная работа по изучению незнакомого огромного края (Вятская губерния представляла собой внушительную территорию с более чем двухмиллионным населением), по управлению им в сложную эпоху перемен.

«Вятские губернские ведомости» сообщали: «Перемена начальника губернии сама по себе составляет важное событие в административной и общественной жизни края, но она ещё более интересует все сословия ввиду предстоящих преобразований судопроизводства, городского и земского управления. Внимание, оказанное его превосходительством во время приёма всем и каждому, произвело самое благоприятное впечатление во всех классах общества».

Неспокойные времена

Между тем работы хватало. В начале зимы 1864 г. жизнь тихой Вятки всполошило подмётное письмо, адресованное «милостивому государю купцу 1-й гильдии г. Блинову, с передачей губернатору» и подписанное некими «мстителями». В нём, в частности, сообщалось, что «в отмщение за родичей наших мы имеем честь уведомить Вашу Особу, что город Вятка будет представлять такой же прекрасный вид и приятное зрелище для нас, поляков, пожары начнутся в самом скором времени и истребление будет скорое, не более как в двое суток город будет представлять одни развалины и груды обгоревших головней, одним словом, как Симбирск, ежели не хуже…». Угрозы, содержавшиеся в письме, были тем страшнее, что у многих в памяти оставался тот факт, что незадолго до катастрофического пожара, фактически уничтожившего г. Симбирск (ныне Ульяновск), также были обнаружены подобные письма. К счастью, в Вятке пожара не последовало…

Осень 1864 г. была ознаменована и другим происшествием. В губернском городе появились фальшивые ассигнации. 1 ноября Струков в секретной записке писал в министерство внутренних дел, что «их продавали в Нижнем [Новгороде] по 100 руб. за 1000 руб. Подделка новая и совершенно свежая, так что билеты пахнут ещё краской. Тотчас по получении сведений об этом я дал всем уездным исправникам надлежащее строгое предписание следить за появлением фальшивых кредитных билетов. А малмыжскому и вятскому приказал тотчас же отправиться лично в те местности, где оказались они, и стараться общими с окружными начальниками мерами [содействовать] к открытию переводителей, или делателей ассигнаций…» Таким образом, губернская власть моментально реагировала на возникавшие угрозы.

Шаги к «цивилизованию края»

По документам, сохранившимся в архивах, видно, что Владимир Николаевич пытался вникнуть в самую, казалось бы, малозначительную деталь для улучшения жизни населения губернского города и в целом вятского края. К слову, именно при В.Н. Струкове единственная в то время губернская газета – «Вятские губернские ведомости» – поменяла программу издания и стала выходить в новом, значительно оживившем её формате.

Важнейшим событием в жизни г. Вятки и всего края в «струковский период» стало освящение величественного Александро-Невского собора, возведённого по проекту выдающегося архитектора А.Л. Витберга. Струков развернул обширную работу по завершению строительства храма, длившегося к тому времени почти четверть века. В мае-июне 1864 г. губернатор разослал в адрес уездных исправников, городских голов Вятской губернии письма с призывом «оказания содействия к приглашению жителей к пожертвованиям на окончательное устройство собора». Необходимая сумма была получена, и 8 октября 1864 г. совершилось долгожданное всеми вятчанами торжественное освящение Александро-Невского собора.

Наконец, 22 января 1866 г. при непосредственном участии губернатора состоялось открытие Вятского публичного музеума (ныне Кировский областной краеведческий музей). Данное событие основатель музея П. В. Алабин справедливо назвал очередным «шагом к цивилизованию края».

Первый почётный гражданин

В октябре 1864 г. благодарные вятчане обратились к губернатору, заявив, «что всё вятское городское общество в ознаменование своей глубочайшей признательности за труды на пользу города его превосходительства Владимира Николаевича Струкова… желает избрать его своим почётным гражданином». Акт избрания содержал приложение 230 подписей на восьми листах.

В.Н. Струков, бывший к тому времени уже генерал-лейтенантом, стал первым почётным гражданином г. Вятки. Впоследствии он стал почётным гражданином и г. Нолинска.

8 марта 1866 г. высочайшим приказом по военному ведомству В.Н. Струков был назначен губернатором Владимирской губернии.

Вятское общество по случаю отъезда В.Н. Струкова устроило в залах благородного собрания торжественный ужин. Во время приёма в адрес бывшего губернатора прозвучало множество благодарных слов, выступавшие выражали сожаление, «что здешний край лишается человека, который так много сделал на пользу его и в короткий срок своего пребывания снискал себе доверие и уважение».

В ответ растроганный В.Н. Струков произнес замечательную речь, проникнутую любовью к Вятке. Он поблагодарил своих сослуживцев за радушный приём, за плодотворную работу: «Расставаясь с Вами, господа, я считаю приятнейшим долгом принести как сослуживцам, так и согражданам моим живейшую, глубокую признательность. Три года, проведённые мною в Вятке, я считаю лучшими в моей жизни и никогда не забуду их».

Лучшим доказательством признательности вятской земле были добрые пожелания Владимира Николаевича: «Да хранит Бог Вятку, да царствует в ней всегда мир, тишина и любовь, да распространяется во всех слоях её общества истинное просвещение и да служит залогом её благоденствия, которое и я всегда ставил себе по мере сил моих».

Благодарная память

На вятской земле Струкова не забывали. 11 октября 1869 г. он был избран почётным мировым судьёй г. Нолинска.

Владимир Николаевич умер в Москве 27 марта 1892 г. «Вятские епархиальные ведомости» и «Вятские губернские ведомости» живо откликнулись на смерть первого почётного гражданина губернского города: «Ни в приёмах этого «военного» губернатора, ни в распоряжениях и действиях его Вятка не увидела ничего – так сказать – «бряцающего» или «устрашающего»: напротив, это был самый благодушный, доброжелательный и обходительный начальник, в котором доброе домашнее воспитание и университетское образование времён «погодинских» оставили неизгладимые следы».

В.Н. Струков принадлежал к числу выдающихся деятелей вятского края. Это был человек с настоящей военной закалкой, ставший главой губернии в сложную эпоху перемен, не боявшийся ответственности и оставивший о себе добрую память.

Павел ШАРАБАРОВ,

кандидат исторических наук,

старший научный сотрудник Центра регионоведения библиотеки им. А.И. Герцена