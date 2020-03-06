«Туберкулёз не любит сытых и весёлых»

Это убеждение фтизиатров старой школы актуально и сегодня.

Март по традиции объявлен региональным министерством здравоохранения месяцем профилактики туберкулёза, что позволит в очередной раз обратить внимание общества на необходимость раннего выявления и профилактики этого социально опасного инфекционного заболевания.

Что такое туберкулёз, как избежать встречи с его возбудителем – палочкой Коха, мы ещё раз напомним нашим читателям с помощью специалистов областного Центра медицинской профилактики.

Туберкулёз – инфекционное (заразное) заболевание, которое вызывается микобактериями туберкулёза и характеризуется преобладающим поражением лёгких, но возможно поражение и других органов.

В настоящее время туберкулёз ежегодно уносит жизни более миллиона человек, с учётом этих цифр он является ведущей инфекционной причиной смертности в мире! Ситуация с заболеваемостью и смертностью от туберкулёза усугубляется появлением формы со множественной лекарственной устойчивостью – наиболее опасной и летальной.

Источник заболевания: больной человек – бактериовыделитель.

Основной путь передачи: воздушно-капельный.

Заболеванию подвержены:

— находящиеся в контакте с больным активной формой заболевания, выделяющим в окружающую среду микобактерии туберкулёза;

— прошедшие лечение, снижающее активность иммунной системы;

— страдающие хроническими заболеваниями (болезни лёгких, ВИЧ-инфекция, сахарный диабет);

— проживающие в тёмном, влажном, редко проветриваемом помещении;

— страдающие алкоголизмом и наркоманией, активные курильщики;

— отбывавшие наказание в местах лишения свободы;

— лица без определённого места жительства.

Наибольшая вероятность «подхватить» туберкулёз – у детей до года, младших школьников, подростков и пожилых людей. При этом заболевание у них имеет тяжёлое прогрессирующее течение.

Как проявляется заболевание:

— повышенная утомляемость, слабость;

— ухудшение или отсутствие аппетита;

— потеря веса;

— бледность кожных покровов;

— перепады настроения, раздражительность;

— продолжительная лихорадка (37,0-37,5 С),

— потливость (преимущественно в ночное время);

— продолжительный кашель (на протяжении трёх недель и больше);

— одышка;

— кровохарканье;

— специфический блеск в глазах (т.е. лихорадочный);

— часто повторяющиеся инфекции, особенно ОРВИ, бронхит, пневмония.

При появлении таких симптомов специалисты рекомендуют срочно обращаться к врачу!

Методы раннего выявления

У взрослых – флюорография (или рентгенография лёгких). Флюорографическое обследование является наиболее доступным и достаточно информативным методом исследования, помогающим выявить такие опасные заболевания, как туберкулёз, воспаление лёгких, злокачественные новообразования.

Рекомендуется регулярно проходить флюорографию – не реже 1 раза в 2 года (в зависимости от профессии, состояния здоровья, принадлежности к группам риска).

Но есть и противопоказания для флюорографии: беременность и лактация, детский возраст, общее тяжёлое состояние.

Флюорографическое обследование входит в объём мероприятий при прохождении диспансе-ризации и профилактического медицинского осмотра.

У детей – иммунодиагностика (проба Манту). Проба Манту – это диагностический тест, определяющий, есть ли у человека специфический противотуберкулёзный иммунитет. Заразиться туберкулёзом при проведении пробы Манту невозможно. Её проводят всем детям, начиная с 12-месячного возраста, и подросткам, как правило, один раз в год. Более частое проведение иммунодиагностики показано детям, у которых отсутствует вакцинация БЦЖ, а также имеющим хронические заболевания, повышающие риск развития туберкулёза, и при наличии в ближайшем окружении больных туберкулёзом.

Важно! Эффективный метод профилактики инфекционных заболеваний, в т.ч. туберкулёза, – вакцинация! В соответствии с Национальным календарём прививок вакцинацию БЦЖ (противотуберкулёзной вакциной) проводят в роддоме в первые 3-7 дней жизни ребёнка (при отсутствии противопоказаний). Для поддержки приобретенного иммунитета ревакцинация проводится в 7 лет.

Как уберечься от туберкулёза:

– отказаться от курения и злоупотребления алкоголем;

– полноценно питаться и соблюдать режим питания;

– соблюдать режим труда и отдыха;

– закаливать свой организм;

– регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещение;

– вести активный образ жизни – не пренебрегать посильной физической нагрузкой и прогулками на свежем воздухе;

– своевременно избавляться от психоэмоционального напряжения;

– соблюдать правила личной гигиены;

– по возможности держаться дальше от кашляющих людей;

– регулярно проходить флюорографическое обследование (не реже 1 раза в 2 года за исключением лиц, кому показано более частое обследование).

Цитата

Вячеслав Новиков, главный фтизиатр регионального минздрава:

– Лучшая профилактика – это раннее выявление. Именно оно является залогом успешного лечения и, как следствие, снижения эпиднагрузки на общество.

Если говорить о профилактике, она бывает специфическая (непосредственно вакцинация) и неспецифическая (насколько человек восприимчив к той или иной инфекции). И здесь на первый план выходят банальные вещи, которые как раз многими и не выполняются: соблюдение личной гигиены, активный образ жизни. Существует такое понятие, как эпидемиологическая цепочка: возбудитель, путь передачи и восприимчивый организм. Если её прервать — заражения не состоится. Мы воздействуем на возбудителя, то есть лечим всем имеющимся у нас арсеналом: химио­терапия, оперативные вмешательства и др. Если говорим о пути передачи, здесь речь идёт о соблюдении элементарной гигиены – человек и сам должен что-­то для себя сделать, по крайней мере, стремиться вести здоровый образ жизни. Запаса здоровья у активного человека должно хватить на долгие годы. Если у человека сильный иммунитет и позитивный настрой, никакая палочка Коха ему не страшна. Микобактерии туберкулёза нужно очень постараться, чтобы поселиться в здоровом организме. Недаром старые фтизиатры говорили, что туберкулёз не любит сытых и весёлых. Депрессивный настрой здоровью не способствует.

Важно

КОГБУЗ «Областной клинический противотуберкулёзный диспансер»: г. Киров, проспект Строителей, 25, регистратура взрослой поликлиники (8332) 62­26­28, регистратура детской поликлиники (8332) 62­22­34.

Диспансеризация взрослого населения проводится бесплатно:

l 1 раз в 3 года – для лиц от 18 до 39 лет, начиная с любого возраста,

l ежегодно – для лиц в возрасте 40 лет и старше.

Медицинский профилактический осмотр проводится бесплатно:

l ежегодно – для лиц в возрасте 18 лет и старше (в рамках диспансеризации или в качестве самостоятельного мероприятия).

Для справки

Мероприятия месяца здоровья состоятся 24 марта во Всемирный день борьбы с туберкулёзом с 13.00 до 14.00 в региональном министерстве здравоохранения пройдёт прямая телефонная линия. По телефону (8332) 38­13­23 на вопросы кировчан ответит главный внештатный специалист­фтизиатр региона Вячеслав Геннадьевич Новиков.

Также 24 марта в областном центре с 9.00 до 15.00 на площади им. Конева будет работать передвижная флюорографическая установка клинической больницы № 7

им. В.И. Юрловой.

В рамках профилактики заболеваний министерством здравоохранения Кировской области организованы выездные обследования в районы на передвижных флюорографических комплексах. Подробный график работы мобильных флюорографов опубликован на официальном сайте ведомства medkirov.ru в разделе «Мобильная медицинская помощь».

Флюорографическое обследование проводится бесплатно, в рамках программы обязательного медицинского страхования при наличии паспорта и полиса ОМС.