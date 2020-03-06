«Туберкулёз не любит сытых и весёлых»

Март по традиции объявлен региональным министерством здравоохранения месяцем профилактики туберкулёза, что позволит в очередной раз обратить внимание общества на необходимость раннего выявления и профилактики этого социально опасного инфекционного заболевания.
Что такое туберкулёз, как избежать встречи с его возбудителем – палочкой Коха, мы ещё раз напомним нашим читателям с помощью специалистов областного Центра медицинской профилактики.
Туберкулёз – инфекционное (заразное) заболевание, которое вызывается микобактериями туберкулёза и характеризуется преобладающим поражением лёгких, но возможно поражение и других органов.
В настоящее время туберкулёз ежегодно уносит жизни более миллиона человек, с учётом этих цифр он является ведущей инфекционной причиной смертности в мире! Ситуация с заболеваемостью и смертностью от туберкулёза усугубляется появлением формы со множественной лекарственной устойчивостью – наиболее опасной и летальной.
Источник заболевания: больной человек – бактериовыделитель.
Основной путь передачи: воздушно-капельный.
Заболеванию подвержены:
— находящиеся в контакте с больным активной формой заболевания, выделяющим в окружающую среду микобактерии туберкулёза;
— прошедшие лечение, снижающее активность иммунной системы;
— страдающие хроническими заболеваниями (болезни лёгких, ВИЧ-инфекция, сахарный диабет);
— проживающие в тёмном, влажном, редко проветриваемом помещении;
— страдающие алкоголизмом и наркоманией, активные курильщики;
— отбывавшие наказание в местах лишения свободы;
— лица без определённого места жительства.
Наибольшая вероятность «подхватить» туберкулёз – у детей до года, младших школьников, подростков и пожилых людей. При этом заболевание у них имеет тяжёлое прогрессирующее течение.
Как проявляется заболевание:
— повышенная утомляемость, слабость;
— ухудшение или отсутствие аппетита;
— потеря веса;
— бледность кожных покровов;
— перепады настроения, раздражительность;
— продолжительная лихорадка (37,0-37,5 С),
— потливость (преимущественно в ночное время);
— продолжительный кашель (на протяжении трёх недель и больше);
— одышка;
— кровохарканье;
— специфический блеск в глазах (т.е. лихорадочный);
— часто повторяющиеся инфекции, особенно ОРВИ, бронхит, пневмония.
При появлении таких симптомов специалисты рекомендуют срочно обращаться к врачу!
Методы раннего выявления
У взрослых – флюорография (или рентгенография лёгких). Флюорографическое обследование является наиболее доступным и достаточно информативным методом исследования, помогающим выявить такие опасные заболевания, как туберкулёз, воспаление лёгких, злокачественные новообразования.
Рекомендуется регулярно проходить флюорографию – не реже 1 раза в 2 года (в зависимости от профессии, состояния здоровья, принадлежности к группам риска).
Но есть и противопоказания для флюорографии: беременность и лактация, детский возраст, общее тяжёлое состояние.
Флюорографическое обследование входит в объём мероприятий при прохождении диспансе-ризации и профилактического медицинского осмотра.
У детей – иммунодиагностика (проба Манту). Проба Манту – это диагностический тест, определяющий, есть ли у человека специфический противотуберкулёзный иммунитет. Заразиться туберкулёзом при проведении пробы Манту невозможно. Её проводят всем детям, начиная с 12-месячного возраста, и подросткам, как правило, один раз в год. Более частое проведение иммунодиагностики показано детям, у которых отсутствует вакцинация БЦЖ, а также имеющим хронические заболевания, повышающие риск развития туберкулёза, и при наличии в ближайшем окружении больных туберкулёзом.
Важно! Эффективный метод профилактики инфекционных заболеваний, в т.ч. туберкулёза, – вакцинация! В соответствии с Национальным календарём прививок вакцинацию БЦЖ (противотуберкулёзной вакциной) проводят в роддоме в первые 3-7 дней жизни ребёнка (при отсутствии противопоказаний). Для поддержки приобретенного иммунитета ревакцинация проводится в 7 лет.
Как уберечься от туберкулёза:
– отказаться от курения и злоупотребления алкоголем;
– полноценно питаться и соблюдать режим питания;
– соблюдать режим труда и отдыха;
– закаливать свой организм;
– регулярно проводить влажную уборку и проветривать помещение;
– вести активный образ жизни – не пренебрегать посильной физической нагрузкой и прогулками на свежем воздухе;
– своевременно избавляться от психоэмоционального напряжения;
– соблюдать правила личной гигиены;
– по возможности держаться дальше от кашляющих людей;
– регулярно проходить флюорографическое обследование (не реже 1 раза в 2 года за исключением лиц, кому показано более частое обследование).
Цитата
Вячеслав Новиков, главный фтизиатр регионального минздрава:
– Лучшая профилактика – это раннее выявление. Именно оно является залогом успешного лечения и, как следствие, снижения эпиднагрузки на общество.
Если говорить о профилактике, она бывает специфическая (непосредственно вакцинация) и неспецифическая (насколько человек восприимчив к той или иной инфекции). И здесь на первый план выходят банальные вещи, которые как раз многими и не выполняются: соблюдение личной гигиены, активный образ жизни. Существует такое понятие, как эпидемиологическая цепочка: возбудитель, путь передачи и восприимчивый организм. Если её прервать — заражения не состоится. Мы воздействуем на возбудителя, то есть лечим всем имеющимся у нас арсеналом: химиотерапия, оперативные вмешательства и др. Если говорим о пути передачи, здесь речь идёт о соблюдении элементарной гигиены – человек и сам должен что-то для себя сделать, по крайней мере, стремиться вести здоровый образ жизни. Запаса здоровья у активного человека должно хватить на долгие годы. Если у человека сильный иммунитет и позитивный настрой, никакая палочка Коха ему не страшна. Микобактерии туберкулёза нужно очень постараться, чтобы поселиться в здоровом организме. Недаром старые фтизиатры говорили, что туберкулёз не любит сытых и весёлых. Депрессивный настрой здоровью не способствует.
Важно
КОГБУЗ «Областной клинический противотуберкулёзный диспансер»: г. Киров, проспект Строителей, 25, регистратура взрослой поликлиники (8332) 622628, регистратура детской поликлиники (8332) 622234.
Диспансеризация взрослого населения проводится бесплатно:
l 1 раз в 3 года – для лиц от 18 до 39 лет, начиная с любого возраста,
l ежегодно – для лиц в возрасте 40 лет и старше.
Медицинский профилактический осмотр проводится бесплатно:
l ежегодно – для лиц в возрасте 18 лет и старше (в рамках диспансеризации или в качестве самостоятельного мероприятия).
Для справки
Мероприятия месяца здоровья состоятся 24 марта во Всемирный день борьбы с туберкулёзом с 13.00 до 14.00 в региональном министерстве здравоохранения пройдёт прямая телефонная линия. По телефону (8332) 381323 на вопросы кировчан ответит главный внештатный специалистфтизиатр региона Вячеслав Геннадьевич Новиков.
Также 24 марта в областном центре с 9.00 до 15.00 на площади им. Конева будет работать передвижная флюорографическая установка клинической больницы № 7
им. В.И. Юрловой.
В рамках профилактики заболеваний министерством здравоохранения Кировской области организованы выездные обследования в районы на передвижных флюорографических комплексах. Подробный график работы мобильных флюорографов опубликован на официальном сайте ведомства medkirov.ru в разделе «Мобильная медицинская помощь».
Флюорографическое обследование проводится бесплатно, в рамках программы обязательного медицинского страхования при наличии паспорта и полиса ОМС.