Уважаемые учителя и преподаватели, ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления с Днем учителя!

Труд учителя по праву считается самым благородным, созидательным, творческим. Но вместе с тем он невероятно сложный и ответственный. Вы обучаете подрастающее поколение не только различным наукам, но и доброте, честности, порядочности.

В Кировской области трудятся по-настоящему увлеченные своим делом преподаватели, чей талант и профессиональные успехи являются общепризнанными.

Дорогие учителя! Низкий поклон вам за ваш труд, энтузиазм, терпение, мудрость и беззаветную любовь к детям.

Поддержка педагогов, одаренных и талантливых детей были и остаются одним из важных направлений моей депутатской деятельности. Несколько лет подряд мы вместе с учителями региона , общественной просветительско-обучающей организацией «Знание» проводим конкурс школьных сочинений «Подвиг героев», сотрудничаем с институтом региональным развития образования в проведении ежегодного конкурса «Учитель года». Благодарю вас за совместную работу и сотрудничество.

Желаю вам дальнейших успехов, крепкого здоровья, мира и согласия, благодарных и целеустремленных учеников, которые будут оправдывать ваши лучшие надежды!

С уважением,

Рахим Азимов