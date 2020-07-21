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Удмуртия. Исток Вятки. Поклонный крест…

Виктор Семёнов Лучшее, Новости, Общество

13 июля на территории Ярского района Удмуртской Республики, у истока реки Вятки, по благословению епископа Глазовского и Игринского Виктора православными паломниками был установлен поклонный крест.

Пятьдесят нас было, ровно пятьдесят…

Никто, впрочем, не задавался специальным подсчётом, сколько же нас собралось в тот понедельник итоговым числом: крестоходцев вятских да крестоходцев удмуртских, направляющихся общим ладом и скорым шагом, с неизменной и неумолкаемой молитвой к истоку реки Вятки. Погода не жаловала ни ветерком, ни прохладой. Жаркое солнышко как принялось с утра слепить глаза, так нещадно и палило весь погожий день, пот при этом постоянно заливал лицо, мошка немилосердно донимала укусами, а пауты поминутно звеньгали около уха – словом, как-то совсем не до занимательной арифметики было в таком положении на лесных просёлках, не до статистических выкладок. Но когда установили с немалыми трудами на метровую глубину поклонный крест размером в два человеческих роста, когда прочистили родник от наносного сора да травяной тины, когда повалили наземь общими усилиями деревянных языческих истуканов да суровую бабу-ягу, подвешенную на метле, ловко с вышины сковырнули, когда, наконец, отслужили батюшки благодарственный молебен, освятили исток милой нашей Вятки, тут-то и озвучил отец Валерий, настоятель Свято-Никольского храма поселка Яр, цифру общего числа паломников, пришедших на это знаковое место вслед за крестом. Или по-иному сказать – первоприсутствующих.

50! Полсотни. Ни больше, ни меньше…

Удмуртия. Исток Вятки. Поклонный крест…И поблагодарил затем батюшка всех, и пожелал здравия и спасения. И ещё добавил в заключительном слове: «Слава Богу, крест установлен. Но это вовсе не значит, что дело сделано. Мы просто-напросто не можем оставить этот крест без постоянного внимания и особого усердия. И если Господь благословит, давайте каждый год собираться на этом месте, в этот памятный день 13 июля. И пусть каждый принесёт тогда и положит к подножию креста очередной закладной камешек. И будет крест стоять крепко-накрепко. На долгие времена…»

На долгие времена… Да, всё течёт, всё меняется – непоколебимо жизни движение. Нет здесь препонов, нет преград. Можно и по-иному сказать и тоже будет верно: движение – есть жизнь. И все же пройдут недели, минуют месяцы, отстучат год за годом десятилетия, и настанут иные времена: лучше ли, хуже ли нынешней поры – Бог весть? Но день этот памятный, 13 июля 2020 года, утомительный телесно от тяжелой дороги, но благостный по душе от свершившегося действа, в нашей памяти теперь неистребим и вечен.

И вспомним мы, первоприсутствующие, с волнительной радостью, вспомним не единожды и молебен в Свято-Никольском храме удмуртского поселка Яр, и горящие золотом хоругви крестного хода к истоку реки Вятки, и самые первые решительные шаги к заветной цели. И, конечно, многокилометровый переход по глинистым коростам разбитой лесной дороги, по заросшим тропам и юрким просёлкам векового леса-бурелома. И заботливое участие и подбодрительное слово отца Валерия, обращённое к приотставшим и притомившимся паломникам. И следом, казалось бы, бесконечный маршрут по железнодорожной насыпи с деревянными мазутными шпалами под ногами и весёлыми призывными капельками крупной земляники, усеявшей склоны по обеим сторонам. И белый бетонный параллелепипед указательной стелы с вертикальной надписью «Исток реки Вятки», тенистый тоннель под «железкой» с красной пахнущей болотцем, но освежающей вятской водичкой, и короткий привал-отдых перед последним броском. И, наконец, завершающий, под два километра расстоянием, тяжелейший переход – по вязкому и топкому даже в жаркий июль болоту, стягивающему с ног калоши крепкой хваткой и заливающему пахучей земляной слизью голенища резиновых сапог.

Удмуртия. Исток Вятки. Поклонный крест…Когда поклонный крест был уже установлен и надёжно закреплен, когда завершился молебен и притомленные вятские паломники уместились на привал на поверженных идолах, сваленных в густой черничник, известный русский писатель Владимир Крупин признался: «Сегодня счастливейший день в моей жизни – я присутствовал при установке креста на истоке родной реки Вятки. Это же не языческое место, это место православное, святое. Слава тебе, Господи, что это случилось….»

Безмятежно, покойно и радостно было, без сомнения, и всем присевшим в тесный кружок братьям-крестоходцам. Доброе дело сотворили, святое, праведное – разве могло быть иначе? Нет, не могло…

Жаль, что вас не было нами…

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Виктор Семёнов

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