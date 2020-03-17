Умелому хозяйствованию ненастье не помеха

Аграрии по традиции подвели итоги работы за прошлый год и обсудили планы на текущий.

Прежде чем перейти непосредственно к итоговым цифрам, зампред правительства, министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков отметил, что ему приятно работать с вятским аграрным сообществом, особенно с его руководящим составом, который действительно стремится к новым знаниям. А они, знания, как подчеркнул Алексей Алексеевич, необходимы для современного ведения хозяйства.

Подводя итоги прошлого года, министр от имени губернатора поблагодарил аграриев за результаты, которых они добились, несмотря на погодные аномалии.

– Мы с вами переживали за создание качественной кормовой базы, подходящей для высокопродуктивного стада. И результаты говорят о том, что наша работа, в том числе и взаимодействие между отраслями, выстроена правильно. Не устаю повторять, что в агропромышленном комплексе мелочей не бывает, – сказал он.

В «клубе девятитысячников» прибыло

Главный аграрий области отметил устойчивое развитие животноводства и прежде всего – производства молока именно в сельскохозяйственных организациях, где его валовое производство увеличено на 9,5 процента, или на 59 тысяч тонн.

По объёму производства молока в коллективных хозяйствах наш регион занимает третье место в ПФО – после Татарстана и Удмуртии (у них гораздо больше коров) и пятое место в России.

Рост производства молока отмечен в 28 районах, лучшими из которых стали Немский, Орловский, Кумёнский, Кирово-Чепецкий и Оричевский.

В прошлом году в среднем от коровы надоено 8 796 кг молока, прирост продуктивности составил 461 кг, или 6,3 процента. За счёт увеличения продуктивности дойного стада дополнительно получено 40 тысяч тонн молока.

Как отметил Алексей Котлячков, по предварительным данным, этот результат на 26 процентов превышает общероссийский показатель, а среди регионов Поволжья лидерские позиции область удерживает уже десять лет.

Более восьми тысяч килограммов молока от коровы надоено в 49 хозяйствах, в 2016 году таких передовиков было 22. Рекордный надой получен в СПК «Красное знамя» (10 934 кг) и в племзаводе «Октябрьский» (10628 кг) Кумёнского района. Ещё 14 сельхозорганизаций вошли в «клуб девятитысячников», получив от каждой бурёнки более девяти тысяч килограммов молока. Десять из них впервые одолели высокую планку.

– Такие показатели говорят об эффективности новых технологий, о дисциплине производства. Когда-то в моей молодости был небольшой отряд «четырёхтысячников», сегодня средний показатель по области около восьми тысяч, – поделился Алексей Котлячков. И подчеркнул, что область вышла на мировой уровень ведения молочного животноводства.

Для поддержки высокой продуктивности дойного стада нужно, как заметил зампред, обеспечить сбалансированное кормление животных и чётко соблюдать современные технологии содержания коров.

Если коровы не пасутся, это не значит, что их нет

Устойчивая тенденция к увеличению поголовья коров наблюдается в области с 2014 года, за этот период оно выросло на 10 тысяч бурёнок. И на начало текущего года в сельхозорганизациях области содержится 91,3 тысячи коров. По темпам роста поголовья мы занимаем первое место в ПФО, тогда как в целом по России поголовье снизилось на 0,1 процента. И только за счёт увеличения дойного стала в прошлом году дополнительно получено 19 тысяч тонн молока.

Как особо подчеркнул Алексей Котлячков и просил донести эту мысль до жителей области – коров в хозяйствах достаточно. Просто люди перестали видеть их на пастбищах, отсюда ложный вывод о сокращении стада.

Кировская область является одной из ведущих в России по развитию племенного животноводства с высоким генетическим потенциалом. Выращенный в племенных хозяйствах скот охотно раскупают другие регионы. Но, как подчеркнул зампред, основная задача животноводства – это наращивание прежде всего производства молока, потому как за «молоком идут деньги».

Новые фермы с роботами-доярами

Необходимым условием дальнейшего развития, как подчеркнул Алексей Котлячков, является расширение инвестиционной деятельности, увеличение объёмов инвестиций в техническую и технологическую модернизацию производства.

Хозяйства активно занимаются строительством высокотехнологичных животноводческих комплексов, реконструкцией старых, внедрением современного доильного оборудования, что увеличивает не только производительность труда, но и доход аграриев, пополняет доходы бюджетов всех уровней. Причём те же доильные роботы, установленные недавно, уже более совершенные, чем их первые «собратья».

Продуктивность поля – продуктивность коровы

Прошедший год выдался непростым для растениеводства. Три раза на территории области вводился режим ЧС– то сушило, то заливало. Озимые зерновые культуры погибли на семи тысячах гектаров. Однако, как было отмечено на коллегии, несмотря на сокращение в прошлом году посевных площадей (на одиннадцать га), валовой сбор зерна составил 624 тысяч тонн – это самый высокий показатель за последние пять лет.

Качество посевного материала подробнее обсудят на кустовых совещаниях. Как положительный момент зампред отметил возросший спрос на рожь – в предыдущие годы отмечалось некоторое снижение её посевов из-за невостребованности. Между тем агрономы называют эту культуру фитосанитаром.

В сложных условиях проходила и заготовка кормов. Тем не менее достаточно заложено силосной массы, выполнен план по заготовке сенажа.

Улучшение плодородия земель – одна из приоритетных задач, стоящих перед аграриями. И здесь речь идёт не только о грамотном применении удобрений, но и о прогрессивном подходе к автоматизации сельского хозяйства, повышающей не только плодородие земель, но и производительность труда.

– Продуктивность поля – это продуктивность коровы. Сегодня от того, как работают с землёй, зависит качество кормов для животных, а это главная составляющая успеха в животноводстве – ведущей сельхозотрасли региона, – отметил Алексей Котлячков, добавив, что надо не только сохранять посевные площади, но и более интенсивно использовать каждый гектар.

Кадры – за парты

На первый план выходят задачи кадрового обеспечения, и в этом плане министерство сельского хозяйства и продовольствия плотно работает и с сельхозакадемией, и с аграрными техникумами. В прошлом году производственную практику на селе прошли более 1200 студентов академии. Это позволяет проверить в деле полученные знания, а руководителям хозяйств присмотреться к будущим специалистам.

Впервые в этом году предусмотрена поддержка сельхозтоваропроизводителей, принимающих на практику студентов вузов, подведомственных Минсельхозу России.

Продолжается работа в школах по профориентации, чтобы поближе познакомить ребят с аграрным бизнесом.

– Необходимо отметить ключевую роль руководителей – организаторов производства. Лучшие из них вновь обеспечили рост производства и переработки сельхозпродукции, продолжили внедрение новых технологий и жилищное строительство на селе. Возглавляемые ими предприятия формируют центры опережающего развития агропромышленного комплекса области и сельских территорий, – подчеркнул Алексей Котлячков.

Обсудили на коллегии и государственную программу развития сельского хозяйства.

– До 1 апреля 2020 года сельхозпредприятиям планируется выплатить субсидии на технику и оборудование (возмещение затрат на приобретение техники), купленные в 2018 году в сумме 425,9 миллиона рублей. Кроме того, по последним данным Минсельхоза России, программу капексов продлили ещё на пять лет, а значит, механизмом возмещения части прямых понесённых затрат, направленных на создание или модернизацию объектов АПК, ещё можно будет воспользоваться в ближайшем будущем», – подчеркнул зампред.

Для справки

В прошедшем году произведено сельхозпродукции на сумму 33,6 млрд рублей.

На развитие агропромышленного комплекса было направлено 2,2 млрд рублей государственной поддержки, полтора миллиарда из которых – средства федерального бюджета.