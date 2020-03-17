«Умный проезд»: быстро, удобно, выгодно!

В большинстве российских регионов, и Кировская область здесь не исключение, для льготного проезда в общественном транспорте существует специальная транспортная карта. Впрочем, чтобы подтвердить своё законное право на льготу, человеку необходимо сначала обратиться в целый ряд ведомств, записаться на приём, получить соответствующую справку и лишь после этих утомительных хождений по инстанциям обменять её на льготную карту. Неудобно, хлопотно? Без сомнения. При этом государству приходится делиться с бизнесом списком льготников с указанием их персональных данных. Последствия представить несложно: людям пожилого возраста нередко начинают поступать звонки с предложением различного рода товаров или услуг за деньги.

Между тем, исполняя поручение губернатора Игоря Васильева по упрощению процедуры получения социально значимых услуг, региональным министерством информационных технологий и связи разработан электронный сервис «Умный проезд», который позволяет пассажирам оплачивать льготный проезд в общественном транспорте непосредственно банковскими картами.

– Новый сервис реализован на базе отечественной платёжной системы «МИР». Сервис достаточно уникальный – это настоящий пример оказания проактивных услуг, когда система сама определяет, имеет ли человек право на льготу, – рассказывает глава региона Игорь Васильев. – И плюсы здесь очевидны: база данных наших граждан остаётся в органах государственной власти, ею никто ни с кем не делится. И самим гражданам не требуется никуда ходить, никакой специальной карты получать не нужно. После запуска сервиса «Умный проезд» достаточно обратиться в любой офис МФЦ и оформить разрешение на обработку персональных данных. Всё! И дальше пользоваться собственной банковской картой. Хочу особо подчеркнуть, что новая система разработана в Кирове, но она может быть масштабирована и на федеральном уровне.

Как же работает эта система? Всё достаточно просто. В автобусе или троллейбусе считывающий банковский терминал направляет команду банку на списание полной стоимости поездки. Далее уже банк, прежде чем списать полную стоимость, обращается к региональной платформе «Умные услуги» и запрашивает, есть ли у владельца данной карты льгота и каков ее итоговый размер? Чтобы затем вычесть скидку из полной стоимости поездки. Платформа посредством межведомственного взаимодействия обращается к базам данных первоисточника, чтобы узнать, какая льгота полагается гражданину. И её размер для конкретного типа поездки. Затем сообщает банку размер скидки. В итоге происходит списание стоимости поездки за вычетом положенной льготы.

– Занимаясь вопросом упрощения процесса получения государственных и муниципальных услуг, мы создали не просто альтернативу льготным транспортным картам. Мы создали целую правовую систему предоставления любых видов государственных услуг в проактивном режиме под названием «Умные услуги», – подчёркивает министр информационных технологий и связи региона Юрий Палюх. – И начали с предоставления такой услуги, как право льготного проезда в общественном транспорте «Умный проезд». Почему именно с неё? Это одна из самых массовых услуг – пользу перевода её на про-активный режим смогут ощутить все без исключения льготники. Это услуга, где можно получить эффект от реализации сервиса, как говорится, здесь и сейчас…

Итак, платформа «Умные услуги» – это правовая среда, которая позволяет реализовывать в регионе государственные услуги в про-активном режиме. Поясним, что проактивный режим – это беззаявительный режим, когда государство в своих информационных системах знает, какая льгота полагается каждому конкретному гражданину, и предоставляет эту льготу автоматически, без необходимости получения каких-либо дополнительных документов.

И первый сервис на этой платформе – «Умный проезд».