«Умный проезд» доработают в интересах жителей Кировской области

Этому уникальному кировскому сервису – полгода, в марте 2020 года его запустили в общественном транспорте Кирова, и с тех пор он – на службе у пассажиров-льготников на радость последним. Что дальше?

Сервис «Умный проезд» предоставляет возможность гражданам, имеющим право на льготный проезд, оплачивать его любой банковской картой платёжной системы «Мир», не предъявляя подтверждающих документов. Удобно? Ещё бы!

– Данный сервис не имеет аналогов в стране и позволяет заменить существующие социальные или транспортные карты, за получением которых гражданин должен обращаться в уполномоченные организации, подтверждая свой льготный статус соответствующими справками и документами. Банковская карта позволяет идентифицировать её владельца и определить его льготный статус по этой карте в момент оплаты услуг по перевозке, – поясняют в региональном министерстве информационных технологий и связи. – Идентификация гражданина в информационной системе органов социальной защиты населения осуществляется по СНИЛС без передачи каких-либо персональных данных банку.

Задачу разработать такой сервис безналичной оплаты льготного проезда поставило министерству региональное правительство. И он был создан.

– Действительно, в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» поставлена задача по внедрению цифровых технологий в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, – рассказал и.о. министра информационных технологий и связи Алексей Сухих. – Для этого по поручению губернатора И.В. Васильева создана государственная информационная система Кировской области «Умные услуги». «Умный проезд» стал первым её сервисом. В дальнейшем система станет пополняться и другими. Это будет целый набор уникальных сервисов, позволяющих получать ту или иную услугу быстро, просто и без необходимости посещать госорганизации.

Зимой 2020 года электронный сервис «Умный проезд» протестировали совместно с участниками процесса – ООО «Электронный проездной» и ПАО «Сбербанк». А уже в марте ввели его в промышленную эксплуатацию на всех маршрутах автомобильного и электрифицированного транспорта областного центра.

За полгода было проведено более 6,7 млн транзакций, осуществлено свыше 2,3 тысячи льготных поездок.

– Раньше я не мог оплачивать льготный проезд банковской картой, каждый раз надо было предъявлять транспортную карту, удостоверение льготника и справку на льготный проезд. Теперь совсем другое дело, я доволен, – поделился житель г. Кирова Сергей Пенкин.

По словам специалистов, кировчане всё активнее пользуются возможностями нового электронного сервиса. Он работает с использованием банковской карты платёжной системы «Мир», что очень удобно, поскольку практически у всех получателей социальных льгот такая карта есть. Остаётся только один раз обратиться в центры «Мои документы» и дать согласие на обработку персональных данных для регистрации на платформе «Умные услуги».

Фактически это согласие на то, чтобы получать нужную услугу автоматически, без личного присутствия. В этом главная цель проекта: облегчить гражданам жизнь.

С августа приём согласий на обработку персональных данных ведут не только в МФЦ г. Кирова, но и в центрах гос-услуг всей области. Благодаря этому жители районов, приезжая в Киров, тоже могут пользоваться сервисом «Умный проезд», оплачивая в общественном транспорте областного центра льготный проезд банковской картой.

В ближайшее время услугу доработают, и она станет доступна при оплате льготного проезда лиц, сопровождающих инвалида по зрению или ребёнка-инвалида. Кроме того, действие сервиса распространится на пригородные маршруты. Он будет распознавать тип скидки: в рублях на городском транспорте или в процентах – на пригородном.

– Перечень «умных» услуг будет и дальше расширяться. Это касается каких-либо выплат, получения льготы без заявления, а также комплексных услуг, – уточнил Алексей Сухих. – Случилось в жизни человека событие, например, родился ребёнок, и он своевременно получает от государства через портал госуслуг комплекс предложений: как оформить на ребёнка СНИЛС, ИНН, взять ипотеку, получить материнский сертификат, зарегистрировать новорождённого на жилплощади и т.д. В случае ДТП направление на ремонт можно будет получить без посещения страховой компании, а для поступления в вуз не придётся ехать в другой город. Всё это удобно, экономит время. Поэтому будем работать над умными проектами дальше, чтобы повысить качество госуслуг и делать жизнь людей более комфортной.

ВОПРОС — ОТВЕТ

Можно ли расплачиваться разными картами за льготный проезд в транспорте? (Василий К., г. Киров)

В министерстве информационных технологий и связи Кировской области сообщили:

– У гражданина сохраняется право использовать по своему выбору или транспортную карту, или любую банковскую карту национальной платёжной системы «Мир», которую гражданин предъявил при регистрации в сервисе «Умный проезд». В случае необходимости замены указанной карты следует обратиться в МФЦ.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Чтобы воспользоваться сервисом «Умный проезд», нужно обратиться в любой центр «Мои документы» Кировской области для регистрации на платформе «Умных услуг». Для регистрации понадобятся паспорт, СНИЛС и любая банковская карта национальной платёжной системы «Мир», с помощью которой вы планируете осуществлять проезд в общественном транспорте.

Получить дополнительную информацию о платформе «Умные услуги» и её первом сервисе можно на сайте умныеуслуги.рф, а также по телефону 8-800-707-43-43 или написать сообщение в Whatsapp, Viber, TamTam, Telegram по номеру 8-922-906-27-50.