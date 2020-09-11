«Умный проезд» доработают в интересах жителей Кировской области

Сервис «Умный проезд» предоставляет возможность гражданам, имеющим право на льготный проезд, оплачивать его любой банковской картой платёжной системы «Мир», не предъявляя подтверждающих документов. Удобно? Ещё бы!
– Данный сервис не имеет аналогов в стране и позволяет заменить существующие социальные или транспортные карты, за получением которых гражданин должен обращаться в уполномоченные организации, подтверждая свой льготный статус соответствующими справками и документами. Банковская карта позволяет идентифицировать её владельца и определить его льготный статус по этой карте в момент оплаты услуг по перевозке, – поясняют в региональном министерстве информационных технологий и связи. – Идентификация гражданина в информационной системе органов социальной защиты населения осуществляется по СНИЛС без передачи каких-либо персональных данных банку.
Задачу разработать такой сервис безналичной оплаты льготного проезда поставило министерству региональное правительство. И он был создан.
– Действительно, в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» поставлена задача по внедрению цифровых технологий в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, – рассказал и.о. министра информационных технологий и связи Алексей Сухих. – Для этого по поручению губернатора И.В. Васильева создана государственная информационная система Кировской области «Умные услуги». «Умный проезд» стал первым её сервисом. В дальнейшем система станет пополняться и другими. Это будет целый набор уникальных сервисов, позволяющих получать ту или иную услугу быстро, просто и без необходимости посещать госорганизации.
Зимой 2020 года электронный сервис «Умный проезд» протестировали совместно с участниками процесса – ООО «Электронный проездной» и ПАО «Сбербанк». А уже в марте ввели его в промышленную эксплуатацию на всех маршрутах автомобильного и электрифицированного транспорта областного центра.
За полгода было проведено более 6,7 млн транзакций, осуществлено свыше 2,3 тысячи льготных поездок.
– Раньше я не мог оплачивать льготный проезд банковской картой, каждый раз надо было предъявлять транспортную карту, удостоверение льготника и справку на льготный проезд. Теперь совсем другое дело, я доволен, – поделился житель г. Кирова Сергей Пенкин.
По словам специалистов, кировчане всё активнее пользуются возможностями нового электронного сервиса. Он работает с использованием банковской карты платёжной системы «Мир», что очень удобно, поскольку практически у всех получателей социальных льгот такая карта есть. Остаётся только один раз обратиться в центры «Мои документы» и дать согласие на обработку персональных данных для регистрации на платформе «Умные услуги».
Фактически это согласие на то, чтобы получать нужную услугу автоматически, без личного присутствия. В этом главная цель проекта: облегчить гражданам жизнь.
С августа приём согласий на обработку персональных данных ведут не только в МФЦ г. Кирова, но и в центрах гос-услуг всей области. Благодаря этому жители районов, приезжая в Киров, тоже могут пользоваться сервисом «Умный проезд», оплачивая в общественном транспорте областного центра льготный проезд банковской картой.
В ближайшее время услугу доработают, и она станет доступна при оплате льготного проезда лиц, сопровождающих инвалида по зрению или ребёнка-инвалида. Кроме того, действие сервиса распространится на пригородные маршруты. Он будет распознавать тип скидки: в рублях на городском транспорте или в процентах – на пригородном.
– Перечень «умных» услуг будет и дальше расширяться. Это касается каких-либо выплат, получения льготы без заявления, а также комплексных услуг, – уточнил Алексей Сухих. – Случилось в жизни человека событие, например, родился ребёнок, и он своевременно получает от государства через портал госуслуг комплекс предложений: как оформить на ребёнка СНИЛС, ИНН, взять ипотеку, получить материнский сертификат, зарегистрировать новорождённого на жилплощади и т.д. В случае ДТП направление на ремонт можно будет получить без посещения страховой компании, а для поступления в вуз не придётся ехать в другой город. Всё это удобно, экономит время. Поэтому будем работать над умными проектами дальше, чтобы повысить качество госуслуг и делать жизнь людей более комфортной.
ВОПРОС — ОТВЕТ
Можно ли расплачиваться разными картами за льготный проезд в транспорте? (Василий К., г. Киров)
В министерстве информационных технологий и связи Кировской области сообщили:
– У гражданина сохраняется право использовать по своему выбору или транспортную карту, или любую банковскую карту национальной платёжной системы «Мир», которую гражданин предъявил при регистрации в сервисе «Умный проезд». В случае необходимости замены указанной карты следует обратиться в МФЦ.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Чтобы воспользоваться сервисом «Умный проезд», нужно обратиться в любой центр «Мои документы» Кировской области для регистрации на платформе «Умных услуг». Для регистрации понадобятся паспорт, СНИЛС и любая банковская карта национальной платёжной системы «Мир», с помощью которой вы планируете осуществлять проезд в общественном транспорте.
Получить дополнительную информацию о платформе «Умные услуги» и её первом сервисе можно на сайте умныеуслуги.рф, а также по телефону 8-800-707-43-43 или написать сообщение в Whatsapp, Viber, TamTam, Telegram по номеру 8-922-906-27-50.