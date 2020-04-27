Уржум: взгляд на город из далёкой Галактики

C чего начинается творчество, долгий и трудный путь в большое искусство? По-моему, с семьи, с взаимоотношений родителей и детей, с того, как взрослые воспринимают первые шаги и пробы юного дарования: художника, поэта или писателя.

Увы, мечте Галины – научиться хорошо рисовать, в юные годы осуществиться было не суждено. Причина банальна: художественная школа находилась далеко от дома, а родители не могли сопровождать её на занятия постоянно. Дочку отдали в хореографический кружок Дома пионеров-мемориала – просто потому, что жили рядом.

Впрочем, и это ей пригодилось в жизни. И сегодня, сохраняя летящую походку, изящность форм и прямую спину, она остаётся стройной и привлекательной.

Но о заветной цели Галя с годами не забыла: хоть и маленькими шажками, но шла к ней. Продолжала рисовать, постоянно совершенствовалась, хотя и считала свои знания недостаточными.

Перед поступлением в Вятское художественное училище в течение года готовилась, занималась. И, наконец, поступила. Отучилась хорошо. По распределению попала в объединённый краеведческий музей города Кирова, где проходила практику. Стала оформлять различные стенды, выставки, периодически меняющиеся экспозиции…

Здесь и познакомилась со своим будущим мужем Сергеем Шуклиным, выпускником исторического факультета МГУ и преподавателем Кировского пединститута. Чуть позже вместе они начали посещать занятия литературного клуба «Верлибр» (Сергей выпустил несколько стихотворных сборников и даже был удостоен областной литературной премии). В итоге у Галины родился цикл шаржей на вятских литераторов, художников, представителей других видов искусства…

Когда Галина Владиленовна готовилась стать матерью, молодожёны решили перебраться в Уржум. На первое время устроились у родителей мужа, благо жилплощадь позволяла. Рядом с домом располагалась средняя школа № 1, туда и определилась на работу будущая мама. Вела домоводство, поскольку именно эта должность оказалась вакантна.

Так началось первое «хождение в учительство» Галины Шуклиной. Обучать детей рисованию, вязанию и вышивке, изготовлению поделок из различного материала и соответствующему их оформлению ей нравилось. Передавала девочкам то мастерство, которым хорошо владела сама.

«Тут я стала настоящей матушкой»

Галина Владиленовна, прожившая почти 25 лет в Кирове, долго не могла привыкнуть к простой провинциальной жизни вятской глубинки. Но сейчас ей хочется остаться здесь навсегда, чтобы своими знаниями и умениями делиться именно с теми, кто живёт на этой земле.

В 1991 году в семье Шуклиных родилась дочка, которую нарекли Марией. Хлопот и забот прибавилось. Сергей Леонидович в это время кардинально сменил образ жизни – ушёл в православные священники.

После Уржума супруги переехали сначала в Каринку Кирово-Чепецкого района, а затем в Афанасьево, где отец Сергий, окончивший Вятское духовное училище, был настоятелем местных храмов. Приспособиться интеллигентной семье к крестьянской жизни было непросто, но нужно было стать как все: выращивать на огороде овощи, держать скотину.

– Тут я стала настоящей матушкой, почувствовала доброту, уважение и заботу о ближнем очень общительных и всегда готовых чем-то помочь сельских жителей, – рассказывает Галина Шуклина. – Работы для меня не было, стала домохозяйкой, вскоре родился Тимофей. Пытаясь наладить быт, переехали в Киров, но, прожив там всего полгода, вернулись в Уржум. С 2006 года стала работать в музее С.М. Кирова, вспомнила, как трудилась оформителем. Потом позвали в гимназию, статус которой присвоили средней школе № 1. Не отказалась. Вела кружок и занятия в группах продлённого дня, параллельно художественно оформила некоторые помещения: столовую, кабинеты, вместе с Еленой Фёдоровной Никулиной – музей истории, который стал одновременно и мемориальным классом выпускника этого учебного заведения, поэта и переводчика Николая Заболоцкого.

Дальше – больше. Пригласили Галину Владиленовну в Уржумскую детскую школу искусств учить детей художественному творчеству. Согласилась. У неё несколько групп: есть помладше, другие уже с небольшим опытом, а третьи готовятся к выпускным «экзаменам». Сама атмосфера здесь способствует творчеству: звуки пианино и других музыкальных инструментов, голоса ребят, поющих соло и хором. Как мальчишкам и девчонкам под такое сопровождение не творить карандашом и кистью прекрасные работы!

Живопись

Отдавая много сил и энергии ученикам и семье, в которой снова прибавление – дочка Сонечка, личное творчество Шуклиной пришлось отодвинуть на второй план. Но всё же старалась выкроить время на себя. Начала с акварелей: пейзажи, натюрморты. Первая выставка её работ с успехом прошла в стенах детской школы искусств. Много небольших картин подарила друзьям и знакомым, некоторые продала за чисто символическую цену. Так её искусство «пошло в народ». Используя учебный класс как мастерскую, перешла к следующему этапу творческой деятельности – попробовала писать акриловыми красками, они не такие пахучие (для масляных необходимо отдельное помещение с хорошей вентиляцией, поскольку нужно сушить краски и лаки, а запахи разносились бы по всем кабинетам школы). Итог – участие с 2006 года в совместных выставках местных художников. Часть работ украшает стены школы искусств, показывая мастерство учителя и то, к чему должны стремиться её ученики.

Одна из тем творчества Галины Владиленовны – город Уржум. Но не его всем давно известные достопримечательности, а несколько необычные сюжеты. Вот на обочине дороги, почти затопленной огромной лужей весенней воды, на табуретке стоит (это в известной песне она «бродит») одинокая гармонь – хозяин ненадолго отлучился. А рядом представлена зрителям совсем другая, уже осенняя улочка, где не спеша, можно даже сказать, вальяжно прогуливается рыжий котяра. По всей видимости, именно он тут хозяин. На другом полотне – «Ванильное небо над Уржумом» – сквозь ветви деревьев видна водонапорная башня. Вроде бы обыденность, но автор сумела найти в этом что-то неординарное, заинтересовавшее её и перенести на холст.

Это серия «Уржум в стиле хокку», к которой автор написала 5 картин. Каждую сопровождает небольшой стих – японское нерифмованное трёхстрочье. Например, к последней он такой.

Солнце запуталось в ветках деревьев.

Башне мнится, что она Фудзияма.

Дадут ли завтра воду?

Уржум знакомый и незнакомый

Из работ Галины Владиленовны прошлых лет мне особо полюбилась картина «Сахар и сожаление», на которой во вселенском масштабе далёкой галактики показан наш городок. Необычность её в том, что изображение Уржума (его мы узнаём по любимому Свято-Троицкому собору и Митрофаниевской каланче) помещено на поверхность чайной чашки, на блюдце которой лежат кусочки сахара. Некоторые из них уже улетели в космические дали. Над городом в облаках вместо солнца повисла долька лимона, горький сок которой дождём падает на дома и деревья…

На летней выставке картин 2018 года в музейно-выставочном центре внимание многих посетителей привлекла картина «Любовь с первого взгляда», на которой на фоне облезлой стены и выщербленного асфальта изображён великолепный пушистый белый кот. В добродушном взгляде симпатичного животного можно прочитать признание зрителям: «Я вас тоже всех люблю!»

А ещё на той выставке было много картин с разными птицами: снегирями и синичками, свиристелями и корольками, пеночками, поющими и склёвывающими ягоды весной, летом, осенью и зимой (серия «Перелётные птицы»). Изображены они были, как сказал один из посетителей, в стиле японского минимализма и размещены по всему большому залу, наполняя его весёлым настроением. Присутствовала в них какая-то изюминка, притягивающая наше внимание.

Но есть у Галины Шуклиной тема, которую можно назвать традиционной для всех местных живописцев. Это – «город, изображённый с юго-востока из-за моста через Уржумку». Здесь мы почти не видим на картине домов и улиц. Главными героями полотна стали Свято-Троицкий красавец собор и колоколенка Введенской церкви, белой свечой возносящаяся к небесам. Остальное затянуто густой зелёной шапкой кустов и деревьев…

Всё начинается с семьи

А что же дети Шуклиных? Они подрастают. Мария после долгих исканий поступила в вуз и окончила его, получив специальность «сценарист-драматург». Тимофей пошёл по стопам первой профессии папы, учится в магистратуре Вятского государственного университета на историческом факультете. Сонечка пока не определилась с будущей профессией, у неё всё впереди…

Владимир ШЕИН