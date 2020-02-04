Уровень преступности снижается

В ходе расширенного заседания коллегии УМВД России по Кировской области, в работе которого принял участие глава региона Игорь Васильев, были подведены итоги оперативно­служебной деятельности Управления за 2019 год.

Практические меры по борьбе с преступностью, укреплению общественного порядка и безопасности способствуют сохранению стабильной оперативной обстановки в области. Об этом рассказал в своём докладе на заседании коллегии начальник УМВД России по Кировской области, генерал-­майор полиции Константин Селянин, подтверждая собственные слова конкретными цифрами.

Так, в минувшем году меньше зарегистрировано преступлений против личности, в том числе причинений тяжкого вреда здоровью (­ 20% по сравнению с 2018 г.), побоев, истязаний, угроз убийством.

Снизилось и количество разбоев (­ 21%), грабежей (­ 17%), краж, мошенничеств, хулиганств (­ 35%), поджогов, угонов автотранспорта.

Высокими показателями характеризуется работа по раскрытию преступлений, совершённых организованными преступными группами, в том числе в сферах экономики и незаконного оборота наркотиков.

Выявлено 1216 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Изъято и не дошло до потребителей более

38 кг наркотиков.

Установлено более 9 тысяч лиц, совершивших уголовно наказуемые деяния. Разыскано 629 преступников, скрывавшихся от следствия и суда, 2937 без вести пропавших граждан.

Оперативная обстановка характеризуется снижением количества зарегистрированных преступлений в общественных местах, в том числе на улицах.

Сократилось и количество дорожно­транспортных происшествий, меньше стало погибших на дорогах.

В сфере борьбы с незаконным оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции пресечено 1190 административных правонарушений, из незаконного оборота изъято более 10 тысяч литров спиртного.

– Вопросы взаимодействия органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и правоохранительных, надзорных структур постоянно находились и находятся в поле зрения правительства, – подчеркнул в своём выступлении губернатор Игорь Васильев. – В минувшем году благодаря совместным усилиям в регионе на высоком уровне обеспечена общественная безопасность и правопорядок, не было допущено чрезвычайных происшествий. В не самых простых экономических условиях правительство Кировской области находило средства на финансирование мероприятий правоохранительной направленности. Так, в 2019 году фактический объём финансирования мероприятий правоохранительной направленности в рамках областных государственных программ составил более 535 миллионов рублей. В сравнении с 2018 годом он увеличен на 168 млн. Проводилась работа, направленная на дальнейшее развитие и эксплуатацию аппаратно-­программного комплекса «Безопасный город». Расходы областного бюджета здесь составили более 240 млн. рублей. В рамках государственной программы «Обеспечение безопасности и жизнедеятельности населения Кировской области» на средства областного бюджета закуплены переносные арочные металлодетекторы и переносные металлические барьеры на общую сумму более 726 тысяч рублей.

Особо отметил губернатор вклад в обеспечение охраны общественного порядка добровольных дружин, численность которых в нашем регионе составляет более 4 тысяч человек.

Несмотря на снижение общего уровня преступности, повышенное внимание полиции по-прежнему направлено на выявление коррупционных правонарушений, противодействие экстремизму и терроризму, а также на снижение количества дорожно-­транспортных происшествий и обеспечение общественной безопасности в местах массового пребывания кировчан.