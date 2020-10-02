«Урок цифры» для школьников

Семиклассники средней школы № 16 города Кирова стали участниками Всероссийской акции «Урок цифры». В открытом уроке для школьников принял участие первый заместитель председателя правительства Кировской области Дмитрий Курдюмов. Вместе с ребятами Дмитрий Александрович обсудил тему искусственного интеллекта и его применение в повседневной жизни.

Так, первый зампред рассказал ребятам, что информационные технологии развиваются во всех сферах нашей жизни, в том числе в образовании и здравоохранении. Сегодня в Кировской области реализуется один из инициированных президентом Владимиром Путиным приоритетных национальных проектов — «Здравоохранение». В рамках одного из федеральных проектов в регионе во всех учреждениях здравоохранения внедрена КМИС — комплексная медицинская информационная система. В ней ведётся вся медицинская документация пациентов и осуществляется планирование работы учреждений, а также организуется межведомственное взаимодействие с социальной службой региона.

— Искусственный интеллект может использоваться во многих сферах нашей жизни, в том числе и в медицине. Его внедрение имеет одну главную цель — спасать жизни людей. Искусственный интеллект отслеживает факторы риска по различным заболеваниям каждого пациента и сигнализирует врачу, что этого человека нужно срочно пригласить и обследовать. Уже сейчас программа помогает врачам выявлять болезни на ранних стадиях. В будущем мы планируем, что информация о состоянии здоровья и результатах обследований будут доступны и пациенту в его личном кабинете, — рассказал семиклассникам Дмитрий Курдюмов.

Как отмечает пресс-центр правительства региона, Всероссийская образовательная акция «Урок цифры» реализуется в стране с 2018 года. Мероприятие проводится для учащихся 1-11 классов и направлено на развитие у школьников цифровых компетенций и раннюю профориентацию. Такие уроки помогают ребятам сориентироваться в мире профессий, связанных с компьютерными технологиями и программированием.