Установлены новые параметры охоты

В сентябре этого года Минприроды России утвердило новые правила охоты, в которых кардинально меняются сроки охоты, вводятся новые ограничения.

Чтобы привести региональные параметры охоты в соответствие с изменившимися федеральными требованиями, в министерстве лесного хозяйства области состоялось заседание межведомственного совета, в состав которого входят представители охотничьих хозяйств региона, специалисты надзорных органов, сотрудники отраслевых научных и образовательных учреждений.

На лося и пернатую дичь

Наиболее оживлённое обсуждение вызвали два вопроса: сроки охоты на лося и сроки весенней охоты на пернатую дичь.

В итоге сроки охоты на самцов лося в период гона члены совета приняли решение оставить неизменными – с 1 по 30 сентября, на лося всех половозрастных групп – в период с 1 ноября по 31 декабря.

– Законодательство предписывает нам утверждать сроки весенней охоты на пернатую дичь заранее. Вместе с тем мы наблюдаем, что каждая весна индивидуальна по метеорологическим особенностям – бывает ранняя, бывает поздняя. Соответственно, не всегда сроки весенней охоты совпадают со сроками массового пролёта утки и гуся. И как следствие – охотники не всегда остаются довольны, – отметил заместитель министра лесного хозяйства Кировской области Дмитрий Анисимов. – Новые правила позволяют более гибко подойти к решению этого вопроса. На охотсовет были внесены два предложения. Первое: как и раньше, открывать охоту отдельно в южной и северной зонах. При этом в каждой зоне открывать охоту не на общие десять дней, а сделать разделение: отдельный срок на водоплавающую дичь, отдельный – на боровую. В итоге общий срок охоты в каждой зоне будет увеличен… Второе предложение – разделить территорию области на три географические зоны: северные, южные и центральные районы. И в каждой зоне оставить охоту по 10 дней одновременно и на боровую, и на водоплавающую дичь… В итоге принято решение вынести этот вопрос на более широкое обсуждение.

На медведя и волка

С установлением максимальных сроков охоты на медведя на совете определились. Со следующего года этот вид охоты будет продолжаться до конца декабря, а не до 30 ноября, как это было ранее.

Проголосовали и за более раннее начало охоты на волка.

За последние десять лет, по данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов, численность волка на территории области не превышает 400 особей. Так, в начале этого года был учтён 291 волк, в 2019-м – 296. При этом ежегодная добыча этого хищника в охотничьих угодьях региона довольно высокая: с начала нынешнего года вятскими охотниками добыто 166 животных. Тем не менее проблема существует…

– Несмотря на высокую добычу, риски появления волков в населённых пунктах существуют, а с наступлением холодов существенно возрастают, – подчеркнул Дмитрий Анисимов. – Это обусловлено как природными факторами, так и социально-экономическими условиями жизни населения в сельской местности. Необходимо обратить внимание на работу сетей уличного освещения, а также на содержание домашних животных и на размещение бытовых отходов. Многие случаи появления волков в поселениях обусловлены наличием несанкционированных свалок. Также хищники замечены вблизи автодорог, в местах, где скапливается мусор. Известны факты подкормки диких животных, в том числе молодых волчат. Такие животные со временем утрачивают естественный страх перед человеком, поселяются вблизи населённых пунктов или на их территории.

Для уменьшения рисков появления волков в населённых пунктах на протяжении последних трёх лет реализуется дорожная карта по усилению мероприятий, направленных на уменьшение численности волка и снижение угрозы его захода в населённые пункты. В соответствии с областным законом охотники, добывшие волков в охотничьих угодьях, имеют льготы на добычу лося, кабана и медведя. Денежные выплаты за добычу волка установлены в Юрьянском, Опаринском и Омутнинском районах.

И уже второй год проводится областной конкурс «Лучший охотник-волчатник Кировской области». В числе победителей охотники из Котельничского, Слободского, Даровского, Шабалинского, Верхнекамского и Подосиновского районов.